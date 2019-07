Как да сме еко в офиса

Зелената" работна среда не означава само ежедневно спестяване на ресурси и намаляване на нашия въглероден отпечатък, но и по-здравословна, по-продуктивна и по-позитивна работна атмосфера.

Как обаче би изглеждал един работен ден, ако се опитаме да спазваме екоправилата? Дали би ни коствало повече усилия, отколкото да се оставим на рутинните си работни задължения? За да си отговорим на тези въпроси, ви предлагаме да навлезем в микросредата на нашия офис и да се огледаме какво можем да направим, за да сме по-отговорни към себе си и природата в рамките на работния ден.

#Водата, кафето и чаят са сред напитките, които най-често консумираме по време на работа. Невинаги обаче обръщаме достатъчно внимание на това какви чаши използваме за тази цел. Все повече компании започват да подтикват служителите си да носят любимата си порцеланова чаша от вкъщи или им предоставят чаши за многократна употреба. Замислете се колко хубаво би било колегите ви да ви опознаят по-добре, като им покажете атрактивен дизайн или рисунка на своята чаша със сутрешно кафе.

#Време за обяд. Това е един от любимите моменти по време на работа, който обикновено е свързан с малко по-дълга почивка. Но как да направим обяда си споделен и екоотговорен? Много просто: като не използваме пластмасови кутии и прибори и държим да хапнем здравословно и заедно.

#Още един лист, моля! Консумативите в офиса не са даденост, която просто да се използва, защото някой друг се грижи за нея. Те също трябва да се консумират отговорно. Ако нашите ръководители имат грижата да предоставят екоматериали като рециклирана хартия например, ние можем да се включим в друго действие – редуцирането на консумацията им. И понякога това е в пъти по-ефективно.

И не забравяйте, ако си взимате работа за вкъщи - най-добре си синхронизирайте работните документи онлайн, за да са ви достъпни отвсякъде и да не хабите излишна хартия. Разгледайте и актуалните обяви за работа на Karieri.bg.

