Обявен е графикът за спиране на топлата вода заради профилактика на ТЕЦ "София"

Обявен е графикът за спиране на топлата вода заради профилактика на ТЕЦ "София"

© Надежда Чипева, Капитал



Софийската топлофикация обяви, че между 26 и 31 август ще бъде спряна топлата вода на абонатите, обслужвани от ТЕЦ "София".


Засегнатите райони са:


- ж.к. "Фондови Жилища", ж.к. "Св. Троица", ж.к. "Банишора", ж.к. "Зона Б-5, Б-18, Б-19;
- част от ж.к. "Илинден" в района между ул. "Цар Симеон", ул. "Зоглафски манастир", ул. "Л. Весов", ул. "Хисаря", бул. "Тодор Александров", бул. "К. Величков";
- част от кв. "Лозенец" в района между бул. "Евлоги и Христо Георгиеви", ул. "Крум Попов", ул. "Ц. Церковски" и ул. "Иглика" ;
- част от ж.к. "Толстой" в района между ул. "Будинци", ул. "Ген. Жостов", ул. "Елов Дол", бул. "Илиянци" и ул. "Хан Кубрат";
- централна градска част между бул. "Хр. Ботев", бул. "Македония", ул. "Доспат", бул. "Прага", бул. "Патриарх Евтимий", ул. "Фритьоф Нансен", бул."Евлоги и Христо Георгиеви", бул. "Ген. Данаил Николаев", ул. "Каменоделска", ул. "История Славянобългарска" и бул. "Княгиня Мария Луиза".


По същото време "Софийска вода" ще ремонтира основен индустриален водопровод, захранващ топлоизточника.

Ключови думи към статията:

Коментари (0)




За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
нагоре
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK