Обявен е графикът за спиране на топлата вода заради профилактика на ТЕЦ "София"

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Софийската топлофикация обяви, че между 26 и 31 август ще бъде спряна топлата вода на абонатите, обслужвани от ТЕЦ "София".

Засегнатите райони са:

- ж.к. "Фондови Жилища", ж.к. "Св. Троица", ж.к. "Банишора", ж.к. "Зона Б-5, Б-18, Б-19;

- част от ж.к. "Илинден" в района между ул. "Цар Симеон", ул. "Зоглафски манастир", ул. "Л. Весов", ул. "Хисаря", бул. "Тодор Александров", бул. "К. Величков";

- част от кв. "Лозенец" в района между бул. "Евлоги и Христо Георгиеви", ул. "Крум Попов", ул. "Ц. Церковски" и ул. "Иглика" ;

- част от ж.к. "Толстой" в района между ул. "Будинци", ул. "Ген. Жостов", ул. "Елов Дол", бул. "Илиянци" и ул. "Хан Кубрат";

- централна градска част между бул. "Хр. Ботев", бул. "Македония", ул. "Доспат", бул. "Прага", бул. "Патриарх Евтимий", ул. "Фритьоф Нансен", бул."Евлоги и Христо Георгиеви", бул. "Ген. Данаил Николаев", ул. "Каменоделска", ул. "История Славянобългарска" и бул. "Княгиня Мария Луиза".

По същото време "Софийска вода" ще ремонтира основен индустриален водопровод, захранващ топлоизточника.