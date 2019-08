Как да отговорим при критика от шефа

Елате в офиса ми за момент" или "Шефът те вика при него" са двете фрази, които смразяват кръвта на всеки служител. Е, разбира се, разговорът може да е положителен, но не винаги. А щом видите сърдитата физиономия на вашия ръководител, веднага ви става ясно за какво става дума.

Всички все някога сме правили грешки в работата, а след това е имало смъмряне от шефа. Ако обаче вашият началник не е от готините, критиката в офиса е често срещано явление. Някои хора я приемат лесно, други обаче не толкова и започват дори да опонират. Понякога ви идва да се развикате и в знак на протест да напуснете кабинета му с гръм и трясък. Подобен подход почти сигурно ще ви гарантира уволнение.

За да не се стигне до подобна ситуация, много е важно да сте самокритични, да сте наблюдателни и да откривате грешките си преди другите. Но колкото и да ви се иска, няма как да сте напълно безгрешни. Ето и няколко съвета как да подходим правилно при критика и смъмряне от шефа.

Не бъдете импулсивни и се научете да овладявате емоциите си. В противен случай рискувате да започнете да опонирате на шефа си и разговорът да се превърне в един спор, което ще ви изиграе лоша шега, що се отнася до бъдещето ви във фирмата.

Бъдете търпеливи, сдържани и изслушвайте докрай шефа си, съгласете се с доводите му да ви критикува и обяснете, че ще се постараете да не повтаряте същата грешка повече. Все пак, ако имате ваша позиция, обяснете я.

Недейте да прехвърляте своята вина на колегите си, защото проблемът може да стане още по-голям. Преглътнете самочувствието си и не се притеснявайте да поискате съвет от шефа или колегите си как да коригирате грешката си.

Все пак понякога се стига и до ситуация, в която ръководителите подхождат некоректно и започват да ви критикуват за грешката пред всички останали в офиса, обиждайки ви. В такъв случай запазете достойнство и спокойствие, не слизайте до неговото ниво, тоест не отвръщайте с обиди и викове, а обяснете, че ще се явите в кабинета му да обсъдите насаме и в по-спокойна атмосфера проблема.

