Как да разпознаваме измамните обяви за работа

© Цветелина Белутова

Моля, заплатете депозит за наема на жилището, което ще ви осигурим, докато работите за нас във Великобритания"; "Изпратете съответната сума, за да обработим вашите документи по обявата за работа".

Ако получавате подобни съобщения от евентуалния си бъдещ работодател, то веднага трябва да активирате "сигналната лампа", че може да сте жертва на измама.

Да, в последно време има десетки и дори стотици фалшиви обяви за работа в най-различни сайтове. Най-често жертви стават хората, които търсят работа извън България, но не липсват и измами у нас.

Но кои са първите признаци, при които трябва да реагирате, за да не станете потърпевши от нечестни практики при търсенето на работа, и какво трябва да направите, за да не бъдете измамени.

Фалшивите оферти за работа най-често са от името на хотели и производствени компании и са основно за позиции на ръководни постове. Това, което прави впечатление, е, че електронните пощи за обратна връзка са почти същите като на действителните фирми. При проверка на сайтовете им обаче се вижда, че нито мейлите, нито телефоните за връзка са същите. Именно затова е важно, когато подавате документи за дадена компания, първо да проверите дали имейлите и телефоните за връзка от обявата и официалния сайт на фирмата съвпадат.

Не превеждайте никакви пари, преди да сте на 100% сигурни, че комуникирате директно с въпросната компания. Ако искат от вас да си платите за каквото и да било, на която и да било фаза от кандидатстването за работа, това е сериозен сигнал, че обявата може би е измамна.

Ако процедурата на подбора е бърза и лесна, а за сметка на това се предлага сериозно възнаграждение, то трябва "сигналната лампа" директно да ви светне. Селекцията на кандидатите за мениджърски позиции например почти винаги включва и лично събеседване, дори и когато става въпрос за работа в чужбина. Никой няма да ви наеме, без да ви е видял.

Понякога вариант е и интервю по Skype, но не е препоръчително да подписвате договори само на база имейл кореспонденция и съобщение, че сте одобрен за поста.

Ако си търсите работа, то може да имате пълно доверие на актуалните обяви на Каrieri.bg.

"Монтюпе" търси:

LEAN EXPERT

"Алфа Асет Мениджмънт" търси:

DevOps Engineer/Cross Team Manager

"Икономедиа" търси:

React Native програмист

UNICEF търси:

National Consultant on Social Services Act By-laws Development

"КИНТЕКС" търси:

Експерт - външна търговия

Orange Education търси:

Education Abroad Consultant

VTB Capital търси:

Investment Banking Analyst

The American College Of Sofia търси:

A Full -Time Teacher In Sports

KPMG търси:

BUSINESS DEVELOPMENT ASSISTANT

ADMINISTRATIVE ASSISTANT

Information Risk Management (IRM) Specialist

Senior Advisor, Forensic

Tax Advisors

"Кредитланд" търси:

КРЕДИТЕН КОНСУЛТАНТ – КРЕДИТНО ПОСРЕДНИЧЕСТВО

"Лидл България ЕООД енд Ко.КД" търси:

Младши консултант ИТ Бизнес решения (м/ж)

TESY търси:

Head of Western Europe & MEA

"Адрес Недвижими имоти" търси:

Административен мениджър

Management Financial Group (MFG) търси:

Information Systems Security Officer

Team Leader Provisions and Portfolio Management

Team Leader Credit Risk Management

Team Lead Strategic Analysis and Revenue Optimizations

Brand Manager

Legal Advisor

Senior Data Scientist

Cargill търси:

ACCOUNTS PAYABLE SPECIALIST WITH ENGLISH

Банка ДСК търси:

EXPERT/SENIOR EXPERT