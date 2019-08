Лятната отпуска приключи – а сега накъде

© pixabay.com

Ето, че летните отпуски са на приключване. Септември вече тропа на вратата, а ваканцията бързо-бързо отлетя. Където и да сте отпускали през летния сезон, със сигурност ви е било хубаво. И когато почивката приключи, тя започва да ни липсва. Но като всяко хубаво нещо и лятната отпуска има край.

В този момент, когато трябва да се върнем към предишните си задължения, много хора започват да се чувстват зле. Стават напрегнати и нервни при мисълта, че отново трябва да се върнат на работа. Това безспорно е труден момент. И може би тогава въпросът, който най-често си задаваме, е как да преминем без стрес и излишни нерви периода между края на ваканцията и началото на работния процес. Ето няколко съвета, които могат да ви бъдат полезни.

Независимо къде сте прекарали лятната си отпуска (на море или на планина, в България или в чужбина), хубаво е да предвидите поне един почивен ден, който да прекарате вкъщи, между прибирането ви от ваканция и първия работен ден. Така преминаването ви от почивка в активност ще бъде по-плавно и ще имате време да се адаптирате.

Спортът също може да ви бъде от полза за по-лесно преминаване от режим "почивка" към работен такъв. Потичайте на открито в парка или вкъщи направете няколко леки упражнения. Физическата активност води до намаляване на мускулното напрежение, подобрява снабдяването с кислород на мозъка и кръвта, което засилва концентрацията.

Споделете с колегите в офиса преживените емоции и им покажете снимки от местата, където сте били. Те на свой ред също могат да ви разкажат за своя отдих и да ви покажат техните фотографски умения.

И накрая един много прост, но ефективен съвет - сложете на работното си място снимка от почивката или някакъв малък сувенир, който сте си купили от мястото, което сте посетили. Може да ви се струва смешно, но това ще ви носи положителни емоции по време на работния ден.

И не забравяйте – есента е прекрасен сезон, а дестинациите за посещаване – стотици! Разгледайте и актуалните обяви за работа на Karieri.bg.

British Council in Bulgaria търси:

Accountant

"Лидл България ЕООД енд Ко.КД" търси:

Младши консултант ИТ Бизнес решения (м/ж)

"Балкантел" търси:

Мениджър подготовка тръжни предложения

"Reach for Change България" търси:

Program Manager Bulgaria

KPMG търси:

Senior Advisor, Forensic

BUSINESS DEVELOPMENT ASSISTANT

ADMINISTRATIVE ASSISTANT

Cargill търси:

ACCOUNTS PAYABLE SPECIALIST WITH ENGLISH

DSK Bank търси:

EXPERT/SENIOR EXPERT

"Икономедиа" търси:

React Native програмист

"Монтюпе" търси:

LEAN EXPERT

TESY търси:

Head of Western Europe & MEA

"Алфа Асет Мениджмънт" търси:

DevOps Engineer/Cross Team Manager

UNICEF търси:

National Consultant on Social Services Act By-laws Development

"КИНТЕКС" търси:

Експерт - външна търговия

Orange Education търси:

Education Abroad Consultant

VTB Capital търси:

Investment Banking Analyst

The American College Of Sofia търси:

A Full -Time Teacher In Sports