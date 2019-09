Как да постигнем екипа - мечта

© pixabay.com

Няма как да не сте виждали и да не сте се смели на снимката "двама души копаят, шестима гледат". В нея не само е концентриран българският маниер повече хора да дават акъл, а по-малко да работят, но е емблематичен пример за стандартното мислене за екипната работа – много са началниците, малко са тези, които държат лопатата. И в крайна сметка често се получава така, че докато мениджърите дават указания с ясен и авторитетен тон, дупката се оказва изкопана не там, където те са очаквали.

И ако все още ви е трудно да си представите истинския екип мечта, ето няколко характеристики, на които той отговаря.

Изяснете визията, поставете цели и граници. За един ръководител, който е и лидер, е от изключително значение не само да знае каква е крайната цел. Той трябва да улеснява постигането ѝ, като вдъхновява, изслушва, отговаря и дава пример за подражание. Когато визията е споделена, нуждата от контрол намалява.

Делегирайте и упълномощавайте. Освен че трябва да знаят какво да правят, членовете на ефективния екип трябва да имат свободата да го направят. В основата на това стои доверието, че те могат да подходят професионално и затова им се дава правомощието да го направят. Най-добре е, когато искането на разрешение от по-висшестоящ е сведено до разумен минимум.

Конкретният принос на хората трябва да бъде отличаван и наградата трябва да се дава както за постижения, така и за усилия. Хората се чувстват ценени за това, което са, и за това, с което допринасят. Научете са да хвалите десет пъти по-често, отколкото да критикувате. А вие кога за последен път похвалихте членовете на екипа си? Мислите ли, че те знаят, че оценявате усилията им и резултатите, които постигат?

И накрая – равносметката. Колко от изброените неща правите? А върху какво трябва да работите? Може би следващата крачка е да стимулирате дискусия за ефективността на вашия екип и заедно да прецените кои са онези неща, които можете да подобрите, за да станете още по-добри.

Ако пък нямате необходимите възможности "екипът мечта" да се случи в сегашната работа, то помислете за промяна. Разгледайте актуалните предложения за работа на Karieri.bg.

БНБ търси:

ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ "ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОГНОЗИ"

ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ "РЕГИСТРИ"

ЕКСПЕРТИ В ОТДЕЛ "МЕТОДОЛОГИЯ И ОТЧЕТНОСТ"

"Лидл България ЕООД енд Ко.КД" търси:

Консултант ИТ Управление на инфраструктурата (м/ж)

Младши консултант ИТ Управление на инфраструктурата (м/ж)

Младши консултант ИТ Бизнес решения (м/ж)

Cargill търси:

HR OPERATIONS SUPERVISOR

Record to Report Team Manager

ACCOUNTS PAYABLE SPECIALIST WITH ENGLISH

Orange Education търси:

Education Abroad Consultant

The American College Of Sofia търси:

ASSISTANT TO THE DEAN OF STUDENTS

U.S. EMBASSY SOFIA търси:

Legal Advisor

"Икономедиа" търси:

Журналист

React Native програмист

KPMG търси:

Advisor, Valuations

Senior Advisor, Forensic

Банка ДСК търси:

Ръководител отдел "Измерване на клиентската удовлетвореност"

EXPERT/SENIOR EXPERT

"Балкантел" търси:

Мениджър подготовка тръжни предложения

"Reach for Change България" търси:

Program Manager Bulgaria