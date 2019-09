Не обръщайте гръб на допълнителната квалификация

© Георги Кожухаров

В деня, в който децата тръгват отново на училище, е подходящо да поговорим за образованието, макар и на по-големите. Кога за последно сте актуализирали знанията си или сте набавили нови за работата, която вършите, или в някоя друга сфера? Замисляли ли сте се да научите някой нов език?

Много хора ще отговорят отрицателно на тези два въпроса с аргумента, че е безсмислено. Е, обученията и курсовете никога не са безсмислени. Все повече работодатели в днешно време започнаха да инвестират в по-високата квалификация на своя персонал с ясното съзнание, че това прави служителите по-големи професионалисти, а освен това по този начин се допринася за бързия растеж на бизнеса.

Важно е преди предприемането на важна за компанията стъпка, а именно допълнителната квалификация на служителите, всички детайли да бъдат изяснени и потребностите на бизнеса да се уточнят. Всяка длъжност има определена схема от обучения, която трябва да се следва. Не може всички служители да бъдат подложени на стандартизирани курсове.

Компаниите все повече залагат на метода да инвестират в ключови служители. Това изисква много по-малко средства и е много по-ползотворно за бизнеса. А вие може да се възползвате именно от този факт. Допълнителната квалификация няма да помогне само на компанията, а и на вас самите, защото сертификатът ще влезе именно във вашето CV. Така че при предложение не отказвайте.

Най-често компаниите разделят на етапи обучителните си програми. Трябва да се има предвид, че ако курсовете са твърде много, те ще развалят нормалния ритъм на работа. Така вместо положително допълнителната квалификация ще повлияе негативно върху развитието на фирмата.

Ако обаче компанията инвестира в обучение от типа на MBA програми или други квалификационни курсове и сертификати, инвестицията е дългосрочна и не предполага светкавичен резултат. Това обаче е инвестиция в дългосрочен план.

С въвеждането на постоянни обучителни програми, освен че се повишава личната квалификация, чрез курсовете се добавя стойност и към дейността на самата компания, защото клиентите усещат промените в кратък срок. Ако вашият работодател не влага никакви средства във вашето развитие и обучение, то значи, че това не е подходящото за вас работно място. Разгледайте обявите за работа на Karieri.bg за най-различни предложения.

