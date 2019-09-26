Кандидатите за кметове в София: пълният списък

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Общо 19 ще са претендентите на предстоящите след месец местни избори за кметския пост в столицата. Толкова са кандидатите, подали документи и регистрирани до последния възможен момент от общинската избирателна комисия, показва регистърът на комисията. Сериозна се очертава и конкуренцията за кметските места в 24-те района на София, за които ще се състезават общо 341 кандидати.

Най-много желаещи има да са кметове на районите "Красно Село" и "Овча купел", за където има по 18 кандидата. Най-малък е интересът към "Кремиковци", за където има 8 претенденти за районен кмет. По 16 човека ще се борят за кметския стол в "Слатина", "Лозенец", "Искър", "Младост", "Студентски" и "Люлин".

След края на срока за регистрация средкандидатите за кмет на София няма особени изненади или играчи, които се явяват в последния момент. От неспоменаваните досега имена е това на Тодор Славков. След като беше сочен за кандидат за кмет на Правец, а на изборите 2015 г. се пробва да влезе в столичния общински съвет като съветник, сега внукът на Тодор Живков се кандидатира за кмет на столицата. Той е издигнат от Движение "Напред България", създадено в началото на 90-те години от вече покойния му баща Иван Славков.

Районните кметове: нови лица

В надпреварата за районни кметове ГЕРБ и СДС вадят нови лица в райони, където на миналите избори загубиха от претенденти, издигнати от Реформаторския блок. В "Оборище", където на предишните местни избори управляващите загубиха на втори тур с около 10 процента при преднина на първи тур, сега издигат Петър Митев. Настоящият кмет Васил Цолов ще се бори като независим за нов мандат, а "Демократична България" също имат нов кандидат - Николай Александров.

В "Средец", където реформаторите имаха най-сериозна подкрепа и Мария Ачкова спечели на балотаж с над 66 на сто, този път претендент на десните е бившият енергиен министър и настоящ общински съветник от Реформаторския блок Трайчо Трайков. Ачкова се отказа да се кандидатира за нов мандат. Тук ГЕРБ и СДС издигат районния заместник-кмет Любомир Ковачев, който явно е от квотата на сините в коалицията с ГЕРБ, тъй като е член на СДС. Районът ще е един от ключовите в следващия кметски мандат, тъй като в него например попада урбанизираната част на Борисовата градина, а за парка предстои приемане на Подробен устройствун план, който да уреди строежите, търговските площи и др. През районният кмет минават и обществените съгласувания за различни строителства, преустройства и реконструкции на сгради в идеалния център, много от които са паметници на културата и са със защитен статут. И макар районният кмет да няма правомощия да спира строителства или да върне устройствуния план, би могъл да излиза с отрицателни становища, да сигнализира за нередности и проблеми. А достъп до документите има назначеният от него и главен архитект на района.

В "Красно село", където на предишните местни избори ГЕРБ загубиха поста с около 5 на сто, след като кандидатът им водеше на първия тур, този път управляващите се опитват да играят на сигурно - подкрепят настоящия кмет, издигнат от Реформаторския блок - Христо Апостолов. Той обаче ще трябва да преодолее конкуренцията на още 17 претендента от целия политически спектър.

Освен "Красно село", най-много кандидати има в "Овча купел" - също 18, като тук досегашният кмет Христина Семерджиева, избрана 2015 г. още на първи тур, сега пак се явява от името на ГЕРБ, но подкрепена и от СДС. За столичния район "Младост", който в предишния мандат беше белязан от съдебно дело и служебно отстраняване от съда на кмета Десислава Иванчева, както и от протести срещу презастрояването, също има немалък интерес - от 16 кандидати. Пак с по толкова са и кандидатите в "Слатина" и "Лозенец", където ГЕРБ подкрепят досегашните кметове, зад тях застават и СДС. В тези райони на предишните избори втори са били претендентите от Реформаторския блок, но сега сините не залагат на същите кандидати и издигат нови лица.

Във "Витоша" съревнованието вече започна доста яростно с протест и блокиране на Околовръстния път срещу настоящия кмет Тодор Петков. Той преди беше избран от Реформаторския блок, но сега е издигнат от коалицията ГЕРБ/СДС. Освен срещу презастрояването, Петков е обвиняван и в спекула с общински имоти. А самият той определи недоволството като политическа атака.

Ето пълният списък на кандидатите за кметове на София и районите по реда на регистрацията им в общинската избирателна комисия. Номерът пред всяко име е на бюлетината, с която може да се гласува за кандидата.

Столична община

1. Диана Ангелова Димитрова, ПП БЗНС