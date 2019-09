Как да се справим с напрежението преди и по време на интервю

© pixabay.com

Интервюто за работа никога не е лесна задача - само за час, а понякога и по-малко, трябва да впечатлите някой напълно непознат, като представите всичко онова, което знаете и умеете по най-добрия възможен начин. Доста от вас ще си кажат, че това е почти невъзможно, но и тук, като всяко друго нещо, има трикове, които да ви помогнат да подобрите шансовете си за успех. За да се представите по най-добрия начин трябва да се отърсите от стреса и напрежението преди ключовата среща.

Пътят към желаната оферта за работа е да излъчвате увереност, да сте позитивни и да сте в състояние да докажете, че отговаряте на изискванията за дадената позиция. И за да сте максимално подготвени за това, което ви предстои, сме ви подготвили няколко конкретни кариерни съвета.

Като за начало е добре да предвидите пътя си до мястото на интервюто. Гледайте да отидете 15 минути по-рано, за да влезете точно навреме за срещата. Ако подраните повече, ще трябва да се мотаете наоколо и има вероятност да се притесните още повече.

Интервюто не е точното място за импровизации. За да си намерите добра работа е необходимо за знаете с кого разговаряте. Проучете добре компанията, в която отивате, а ако е възможно – и ръководството. Определено ще ви е от полза и ако репетирате предварително кратки отговори на въпроси като "Разкажете ми за себе си" и "Какви са вашите цели?".

Дори и да сте най-добре подготвените и мотивирани кандидати, няма как да не се притеснявате в деня на интервюто. По време на събеседването се фокусирайте върху това как звучи гласът ви, за да се предпазите от нервно треперене или фалцет. Ако сте много напрегнати преди срещата, направете кратка разходка и няколко прости упражнения за дишане, успокойте се и се концентрирайте.

Най-накрая всичко свършва. Единственото, което остава оттук нататък, е да изпратите имейл или съобщение на интервюиращия ви. Особено важно е да го оставите с добри впечатления от общуването си с вас. Не забравяйте да оставите някакъв контакт с компанията.

