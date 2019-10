Търсите ли си кариера в IT сектора

© Reuters

Технологиите са все по-важна част от живота ни. Затова и възможностите за работата в тази сфера стават все по-перспективни. За атрактивния образ на подобна кариера безспорно помагат и медиите с разкази за заплатите в сектора, млади tech-милионери, новаторски джаджи, офиси на компании като от каталог за мебели и интериорен дизайн. Но за да работите в тази сфера, принципът fake it till you make it (от англ. - "преструвай се, докато успееш") няма да ви бъде от полза.

Какви стъпки трябва да предприемете, за да започнете работа в IT сектора, и какви са възможностите за развитие и кариера в тази област?

Като за начало е добре да помислите дали тази сфера е подходяща за вас, имате ли интерес от технологии и компютри и най-важното – бихте ли се заминавали с това по цял ден в продължение на години. Не забравяйте, че е едно, когато тази тема ви е интересна и я коментирате с приятели навън, а съвсем друго, когато се занимавате с това през по-голямата част от деня.

Друго важно условие, за да работите в IT сектора и за да бъдете успешни, е да имате усет към математиката и най-вече да имате аналитично мислене. След това, имайте предвид, че за усвояването на специфичните технически познания е нужно време и усилия и често те не са никак малки. Ако човекът се е справял добре с математиката в средното си образование, при постоянно учене и занимания, може да започне работа след две години, смятат специалисти.

Нереално е да очаквате, че директно можете да започнете като програмист, ако сте начинаещ в сферата или ако просто сте изкарали курс от 6-7 месеца. Не се подлъгвайте и по описанията в някои обучения, според които веднага след завършване ще започнете в сферата. На ниво младши програмисти могат да започнат хора, които все пак са отделяли време, докато са се обучавали и са работили по различни проекти и сред професионалисти.

Горна възрастова граница за работа в IT сектора няма, но определено по-младите кандидати винаги са с предимство, особено ако става въпрос за напълно начинаещи програмисти. В случая положителната страна е, че в областта на информационните технологии има всякакви професии и за някои от тях възрастта няма никакво значение, а дори повечето знания и опит са предимство.

При всички случаи в основата на всяка успешна кариера е това да идентифицирате кариерната си цел и да си изготвите стратегия, която да не е нещо от сорта на "искам да взимам хиляди левове".

