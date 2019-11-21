Потенциалът на антикорупционната комисия накарал Цацаров да се съгласи да я поеме

Валидна: от 21 ное, 2019 до 19 дек, 2019
Населено място: София
Компания: Economedia
Валидна: от 20 ное, 2019 до 18 дек, 2019
Населено място: София
Валидна: от 20 ное, 2019 до 18 дек, 2019
Населено място: София
Компания: PHOENIX Pharma
Валидна: от 20 ное, 2019 до 18 дек, 2019
Населено място: Русе
Иван КРейтинг: 3037 Весело
Потенциалът на антикорупционната комисия наистина е голям.подпис
Отговорности никакви, а колко можеш да получиш от благодарните абонати за услугата!
selqninРейтинг: 2275 Неутрално
Тези очевидно вярват, че сме от онези 80 %........
selqninРейтинг: 2275 Неутрално
Обидно е някак си.....
1_aprilРейтинг: 1099 Весело
"че антикорупционния орган има потенциал."
Абе, че има Путинцциал, има! Ама и Чайка има голям . Путинцциал и на него Цацо няма как да откаже....
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danubian.whaleРейтинг: 965 Весело
А пък благодарността на ГЕРБ, че Цацаров не ги бутна веднъж за 7 години, ги накара да му предложат.