Потенциалът на антикорупционната комисия накарал Цацаров да се съгласи да я поеме

Потенциалът на антикорупционната комисия накарал Цацаров да се съгласи да я поеме

© Юлия Лазарова



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Коментари (5)
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  1. 1 Профил на Иван К
    Иван К
    Рейтинг: 3037 Весело

    Потенциалът на антикорупционната комисия наистина е голям.
    Отговорности никакви, а колко можеш да получиш от благодарните абонати за услугата!

    подпис
  2. 2 Профил на selqnin
    selqnin
    Рейтинг: 2275 Неутрално

    Тези очевидно вярват, че сме от онези 80 %........

  3. 3 Профил на selqnin
    selqnin
    Рейтинг: 2275 Неутрално

    Обидно е някак си.....

  4. 4 Профил на 1_april
    1_april
    Рейтинг: 1099 Весело

    "че антикорупционния орган има потенциал."
    Абе, че има Путинцциал, има! Ама и Чайка има голям . Путинцциал и на него Цацо няма как да откаже....
    ..

  5. 5 Профил на danubian.whale
    danubian.whale
    Рейтинг: 965 Весело

    А пък благодарността на ГЕРБ, че Цацаров не ги бутна веднъж за 7 години, ги накара да му предложат.





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