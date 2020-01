Актуалните обяви на karieri.bg

© Pixabay.com

Ако търсите нова работа или просто искате да сте в течение с тенденциите на пазара на труда, "Дневник" ви предлага преглед на най-интересните обяви за свободни позиции на karieri.bg.

Фондация "Подслон за човечеството" / Habitat for Humanity Bulgaria търси:

СЧЕТОВОДИТЕЛ

"EVN България" търси:

Energy Operations Assistant

Специалист, телекомуникации и мрежи за данни

Expert HR budgeting and KPIs

Експерт, финансови и стопански анализи

Endeavor Bulgaria търси:

Junior Associate, Entrepreneur Selection & Growth

БНБ търси:

Инспектори по банков надзор в дирекция "Инспекции"

"Хелт ПР" търси:

Болничен медицински представител

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР търси:

"ДИРЕКТОР" НА ДИРЕКЦИЯ "ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ"

The American College in Sofia търси:

Part-time teacher in English

Economedia търси:

Digital Marketing Manager

