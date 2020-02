По темата "Дневник" и efbet - фактологично

© Юлия Лазарова Цветомир Найденов

Съдружникът в Brobet limited (това е фирмата, регистрирана в Малта, която оперира хазартни игри под марката efbet) Цветомир Найденов обвини в петък сутрин в две телевизионни интервюта, че "Дневник" не е публикувал нищо от информацията, която ни е предоставил. Той обвини в същото и БиТиВи.

Но "Дневник" подходи към предоставената от г-н Найденов информация, така както към всеки подобен случай и спазвайки основен журналистически принцип - за проверка и потвърждение на данните, както и с въпроси към институциите.

Ето фактите накратко. Преценката оставям на читателите.

Цветомир Найденов, 31 януари пред БиТиВи, 7:30 часа: Дойдох при вас преди 45 дена - нищо, дадох 12 часово интервю за вестник "Дневник" - два дена ми губиха времето, видео, 15 въпроси ми зададоха, отговорих надлежно, 12 часа ме заснемаха и кво ли не правиха - кво излезе в "Дневник" - нищо. Какви са тези чудеса. Свободни медии...

Цветомир Найденов, 31 януари, пред "Нова тв", след 8:30 часа: На 15 декември отидох в БиТиВи..., показах им сигнала, показах им и други неща и 45 дена нищо. После свързах се с "Дневник", пуснаха ми 12 въпроса, отговорих веднага на тях, после дойдоха в нашия офис, 6 - часа интервю, включително и видео заснемане - мълчание. После дойдоха заедно с "Капитал" - пак 5-6 часа интервю - пак нищо. Значи ние подаваме сигнали, а някаква невидима сила упражнява чадър тези неща да не излизат

(Пред "Нова тв" Найденов казва още, че първо отишъл в прокуратура, после потърсил медийно отразяване. Според други негови изказвания сигналите са подадени на 5 декември.)

Екип на "Дневник", в който бях и аз разговаря с Цветомир и Боян Найденови на 2-ри декември миналата година. Срещата беше инициирана не от Цветомир Найденов, а от нас, след като изпратихме и въпроси по повод първите индикации за проблеми между тях и дългогодишния им партньор Васил Божков. (Въпроси изпратихме и към другата страна - "Нове холдинг", откъдето така и не получихме официални отговори).

Действително имахме възможност да говорим дълго и да питаме, но условието на разговора, поставено от събеседниците беше "off the record" - по силата на журналистическата практика "разказвам неща, но не заставам зад тях с името си". On the record, като официално изявление имаме видео интервю (по-малко от 8 минути), в което Цветомир Найденов не казва нищо свързано със заплахи за убийство към тях, нито за проблеми за неплатени такси и данъци в хазарта, казва и че предстои да решат дали, кога и как да подадат сигнали до институциите. Но в него има негови неверни твърдения. На въпрос дали Васил Божков някога е имал участие в Brobet limited, той отговаря - "Никога". При проверката на информацията това не се потвърди и в началото на януари 2020г., същият човек вече каза, че Божков преди години е притежавал 60% от малтийското дружество. Това е описано в статията на "Капитал" - "Шумната хазартна война", в която са цитирани и други вече официално направени твърдения на братята Найденови.

Сред основните принципа на журналистиката е репортерите да питат и сглобяват картината, в процеса могат да говорят часове с различни хора и не са длъжни като "пощенска кутия" (по израза на колегата Хекимян от БТВ в петък) да пускат към публиката всичко, което някой някъде им е казал. Обратното - длъжни са да проверят твърденията, да могат да ги докажат (дори с документи) и когато имат свързан разказ, да го поднесат на читателите.

Разказаната през декември от братя Найденови информация се нуждаеше от проверки и потвърждение. Тогава "Дневник" зададе въпроси до прокуратурата, на които така и не получи отговор. И досега от държавното обвинение няма официално потвърждение, че са започнали досъдебно производство именно по техните сигнали.

Проверени данни, официални коментари на институциите и информация, потвърдена и от други източници - са цитирани в текстове на "Дневник" и "Капитал" по темата през последния повече от месец.

Всичко - в специалната тема на "Дневник" - "Сблъсъкът за хазарта" - тук.

P.S. "Дневник" и "Капитал" не публикуват реклама на хазартни игри, което е политика на "Икономедиа".