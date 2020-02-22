Криминално проявен е застрелян в София

Мъж на 48 години е застрелян снощи в София. Полицията издирва стрелеца. Убийството е станало пред входа на бл. 43 в квартал "Фондови жилища", съобщи БНТ. Сигналът за него е подаден в 20:46 ч.

Спешна помощ е пристигнала 10 минути по-късно, но лекарите само констатират смъртта на мъжа. Имал е сериозна кръвозагуба.

Според първоначалната информация мъжът е бил криминално проявен и е родом от Своге. Имал е криминална регистрация за грабежи и притежание на боеприпаси.