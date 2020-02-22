Криминално проявен е застрелян в София

Архивна снимка

© Георги Пауновски

Архивна снимка



Мъж на 48 години е застрелян снощи в София. Полицията издирва стрелеца. Убийството е станало пред входа на бл. 43 в квартал "Фондови жилища", съобщи БНТ. Сигналът за него е подаден в 20:46 ч.


Спешна помощ е пристигнала 10 минути по-късно, но лекарите само констатират смъртта на мъжа. Имал е сериозна кръвозагуба.


Според първоначалната информация мъжът е бил криминално проявен и е родом от Своге. Имал е криминална регистрация за грабежи и притежание на боеприпаси.

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Коментари (7)
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  1. 1 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 5834 Неутрално

    Мафията се самопочиства !

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  2. 2 Профил на samoedin
    samoedin
    Рейтинг: 4155 Неутрално

    В общи линии полицията у нас само констатира взаимното прочистване, което се случва при " криминално проявените" ! А и когато си се превърнал заплаха за останалите, много са тези, които биха те " поръчали" на някой друг " криминално проявен"......

  3. 3 Профил на Незнайко в Слънчевия град
    Незнайко в Слънчевия град
    Рейтинг: 4625 Неутрално

    48 години е пределна възраст за тази прослойка. Този е бил дълголетник.

    "Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
  4. 4 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 5834 Неутрално

    До коментар [#3] от "Незнайко в Слънчевия град":

    познаваме доста по-дърти.

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  5. 5 Профил на vassilun
    vassilun
    Рейтинг: 4976 Неутрално

    До коментар [#2] от "samoedin":

    В подобни случаи едно време Баце викаше "Ако беше в затвора, щеше да е жив"! Да се слави името Му!

  6. 6 Профил на Santos
    Santos
    Рейтинг: 1322 Неутрално

    „Криминално проявен е застрелян в София“? Правилно! Одобряваме! Следващият, моля!

  7. 7 Профил на save_knforest
    save_knforest
    Рейтинг: 1316 Любопитно

    Клатят "Стабилността му" с такава криминална хроника.





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