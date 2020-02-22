Мъж на 48 години е застрелян снощи в София. Полицията издирва стрелеца. Убийството е станало пред входа на бл. 43 в квартал "Фондови жилища", съобщи БНТ. Сигналът за него е подаден в 20:46 ч.
Спешна помощ е пристигнала 10 минути по-късно, но лекарите само констатират смъртта на мъжа. Имал е сериозна кръвозагуба.
Според първоначалната информация мъжът е бил криминално проявен и е родом от Своге. Имал е криминална регистрация за грабежи и притежание на боеприпаси.
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 5834 Неутрално
Мафията се самопочиства !ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
samoedinРейтинг: 4155 Неутрално
В общи линии полицията у нас само констатира взаимното прочистване, което се случва при " криминално проявените" ! А и когато си се превърнал заплаха за останалите, много са тези, които биха те " поръчали" на някой друг " криминално проявен"......
Незнайко в Слънчевия градРейтинг: 4625 Неутрално
48 години е пределна възраст за тази прослойка. Този е бил дълголетник."Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 5834 Неутрално
До коментар [#3] от "Незнайко в Слънчевия град":ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
познаваме доста по-дърти.
vassilunРейтинг: 4976 Неутрално
До коментар [#2] от "samoedin":
В подобни случаи едно време Баце викаше "Ако беше в затвора, щеше да е жив"! Да се слави името Му!
SantosРейтинг: 1322 Неутрално
„Криминално проявен е застрелян в София“? Правилно! Одобряваме! Следващият, моля!
save_knforestРейтинг: 1316 Любопитно
Клатят "Стабилността му" с такава криминална хроника.