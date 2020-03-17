Неизвестни пребиха журналиста Слави Ангелов в София

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Главният редактор на вестник "168 часа" Слави Ангелов е бил нападнат и пребит от няколко души в София, съобщава БНР.

По данни на медията разследващият журналист е бил нападнат на столичния булевард "Дондуков". По първоначална информация нападателите са били няколко. На мястото е пристигнала полиция, а районът е отцепен.

Ангелов е бил откаран Университетска болница "Царица Йоана". Той е контактен.