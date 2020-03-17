Неизвестни пребиха журналиста Слави Ангелов в София

Неизвестни пребиха журналиста Слави Ангелов в София

© Фейсбук/Слави Ангелов



Главният редактор на вестник "168 часа" Слави Ангелов е бил нападнат и пребит от няколко души в София, съобщава БНР.


По данни на медията разследващият журналист е бил нападнат на столичния булевард "Дондуков". По първоначална информация нападателите са били няколко. На мястото е пристигнала полиция, а районът е отцепен.


Ангелов е бил откаран Университетска болница "Царица Йоана". Той е контактен.

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Коментари (3)
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  1. 1 Профил на Роси
    Роси
    Рейтинг: 8306 Неутрално

    Хората на Пеевски?

  2. 2 Профил на не на безразличието
    не на безразличието
    Рейтинг: 1133 Разстроено

    всеки може да бие журналисти...няма такава кочина

    'Българите сме малък но много прост народ.' М Вешим
  3. 3 Профил на zdra4
    zdra4
    Рейтинг: 666 Любопитно

    Разследващ журналист? Главен редактор на 168 сахатя?
    Оксиморон.





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