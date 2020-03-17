Неизвестни пребиха журналиста Слави Ангелов в София

Главният редактор на вестник "168 часа" Слави Ангелов е бил нападнат и пребит от няколко души в София, съобщава БНР.
По данни на медията разследващият журналист е бил нападнат на столичния булевард "Дондуков". По първоначална информация нападателите са били няколко. На мястото е пристигнала полиция, а районът е отцепен.
Ангелов е бил откаран Университетска болница "Царица Йоана". Той е контактен.
РосиРейтинг: 8306 Неутрално
Хората на Пеевски?
не на безразличиетоРейтинг: 1133 Разстроено
всеки може да бие журналисти...няма такава кочина'Българите сме малък но много прост народ.' М Вешим
zdra4Рейтинг: 666 Любопитно
Разследващ журналист? Главен редактор на 168 сахатя?
Оксиморон.