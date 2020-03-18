© Пресслужба Министерски съвет Снимката е архивна от изграждането на обхода на Габрово.

Проходът "Шипка" ще бъде затворен от утре до 27 март, съобщи Агенция "Пътна инфаструктура". Причината е изграждането на връзка на обхода на Габрово с първокласния път.

Докато е в сила забраната могат да се ползват обходни маршрути. Движението по път Русе - Габрово - Казанлък ще се отклонява в посока Дебелец - Гурково - Казанлък.

Пътуващите в посока София - Дунавци - Шипка - Габрово ще се отклоняват в посока Казанлък - Гурково - Дебелец - Габрово. Движението по пътя в посока Бургас - Казанлък - Габрово ще се отклонява в посока Гурково - Дебелец - Габрово. Пътуващите в посока Севлиево - Габрово - Казанлък ще се отклоняват към Габрово - Дебелец Гурково - Казанлък.