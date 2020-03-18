Проходът "Шипка" ще бъде затворен от утре до 27 март

Снимката е архивна от изграждането на обхода на Габрово.

© Пресслужба Министерски съвет

Снимката е архивна от изграждането на обхода на Габрово.



Проходът "Шипка" ще бъде затворен от утре до 27 март, съобщи Агенция "Пътна инфаструктура". Причината е изграждането на връзка на обхода на Габрово с първокласния път.


Докато е в сила забраната могат да се ползват обходни маршрути. Движението по път Русе - Габрово - Казанлък ще се отклонява в посока Дебелец - Гурково - Казанлък.


Пътуващите в посока София - Дунавци - Шипка - Габрово ще се отклоняват в посока Казанлък - Гурково - Дебелец - Габрово. Движението по пътя в посока Бургас - Казанлък - Габрово ще се отклонява в посока Гурково - Дебелец - Габрово. Пътуващите в посока Севлиево - Габрово - Казанлък ще се отклоняват към Габрово - Дебелец Гурково - Казанлък.


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Коментари (3)
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  1. 1 Профил на Моа Преател Тайпи
    Моа Преател Тайпи
    Рейтинг: Неутрално

    туй що? гробарите пак ли са пребили некой?

    яж бахур
  2. 2 Профил на Моа Преател Тайпи
    Моа Преател Тайпи
    Рейтинг: Разстроено

    зеам си думити назат

    Русе - Габрово - Казанлък

    яж бахур
  3. 3 Профил на simval
    simval
    Рейтинг: 833 Неутрално

    Толкова сложно описано.
    Всъщност, вместо през Шипка, Балканът ще се преминава през Хаинбоаз.

    Аз не зареждам в Лукойл.




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