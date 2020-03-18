Проходът "Шипка" ще бъде затворен от утре до 27 март, съобщи Агенция "Пътна инфаструктура". Причината е изграждането на връзка на обхода на Габрово с първокласния път.
Докато е в сила забраната могат да се ползват обходни маршрути. Движението по път Русе - Габрово - Казанлък ще се отклонява в посока Дебелец - Гурково - Казанлък.
Пътуващите в посока София - Дунавци - Шипка - Габрово ще се отклоняват в посока Казанлък - Гурково - Дебелец - Габрово. Движението по пътя в посока Бургас - Казанлък - Габрово ще се отклонява в посока Гурково - Дебелец - Габрово. Пътуващите в посока Севлиево - Габрово - Казанлък ще се отклоняват към Габрово - Дебелец Гурково - Казанлък.
Моа Преател ТайпиРейтинг: Неутрално
туй що? гробарите пак ли са пребили некой?яж бахур
Моа Преател ТайпиРейтинг: Разстроено
зеам си думити назатяж бахур
Русе - Габрово - Казанлък
simvalРейтинг: 833 Неутрално
Толкова сложно описано.Аз не зареждам в Лукойл.
Всъщност, вместо през Шипка, Балканът ще се преминава през Хаинбоаз.