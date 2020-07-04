Американските дипломати в София танцуваха в поздрав за 4 юли

Американски дипломати танцуваха днес в двора на посолството в София в онлайн поздрав по повод днешния национален празник на САЩ - Деня на независимостта.
Те изпълниха т нар. Line Dance - комбинация от стъпки, изпълнявани в синхрон от участниците - много популярен в САЩ. Сред изпълнителите бе и посланик Херо Мустафа.
"Готови сме да купонясваме и с нетърпение очакваме да празнуваме с Вас тази вечер!" пишат американските дипломати и канят всички желаещи на онлайн парти в 21 ч. тази вечер в профила на посолството във Фейсбук.
По-рано днес президентът Румен Радев и премиерът Бойко Борисов поздравиха американския народ с празника с писма до президента Доналд Тръмп.
ВелковРейтинг: 2837 Неутрално
Готино!
blondofilРейтинг: 3317 Неутрално
По един хотдог баре почерпиха ли тия циции?
ju.liРейтинг: 1909 Весело
Мнооооого политически некоректно ми се вижда. Защо паметника не е разтурен?! И защо нито един негър не се изяви?
Дедов'та Колюуа Унукя!Рейтинг: 1986 Весело
Е- сполай ви за поздрава!БАСИ ТЪПИЯ САЙТ!
Очаквайте включване от нашите дипломати- пред Белия дом- къди 3-ти март- с гайди и цървули (много популярни пък у нас).
А- и скара! И скара ще има, че иначе дипломатите ни няма да излязат... 😂😂😂😂
ШоршоРейтинг: 743 Неутрално
До коментар [#3] от "ju.li":
Има един
puknatastotinkaРейтинг: 1584 Весело
Виртуален!
etty1Рейтинг: 2888 Весело
Честит национален празник!“The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Daniel J. Boorstin
ju.liРейтинг: 1909 Неутрално
Ауууу, простете. Помислих, че е просто загорял.(няма да казвам като кого)
дерибеевРейтинг: 3626 Неутрално
Най после посланик да е тук за забавлениевсеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
eti mehterРейтинг: 4188 Весело
До коментар [#4] от "Дедов'та Колюуа Унукя!":Bukalemun
А ...'хайдушко' хоро ще има ли .....дедовия ....?
VirginРейтинг: 2208 Неутрално
Реднешки танци.
Мустафа явно е обърнала посолството в кулинарен кръжок и танцов клуб.
Ама щом на шефовете и им харесва...
lz2Рейтинг: 3214 Неутрално
А защо американците са с тексаски шапки? Тексас май не е най-американския щат! Най-напред са били мексикански щат, после става независима държава а 1845 година САЩ го анексират и става американски щат!ПравописА е поле за изява на неграмотните!
DogeРейтинг: 2601 Неутрално
Happy treason day ungreatful colonials.
Митко ПалаузоффРейтинг: 679 Неутрално
Не са автентични реднекс и им личи! Ако бяха линчували някой нигър, щях да им обещая в замяна на 3-ти март да тричаме некое псе на Капитолия. Ама, всичко е скучно и политически коректно...
xjl58646202Рейтинг: 5 Неутрално
А руски надпиване със самогон - кога?
eti mehterРейтинг: 4188 Весело
До коментар [#9] от "дерибеев":Bukalemun
Да ,но на посланика Херо ....оригиналния етно танц е друг. ....
https://youtu.be/Y9My9cU7T2Y
Араламбене му е майкатаРейтинг: 1250 Неутрално
Много здраве на инфантилната зараза отвъд океана!
https://www.youtube.com/watch?v=s3LSQ44eAzk
Мишо ПетровРейтинг: 1046 Неутрално
Много по-демократично е да танцуваш, отколкото да коментираш снимките на Баце или къщата на мис Гащи....