Американските дипломати в София танцуваха в поздрав за 4 юли

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Американски дипломати танцуваха днес в двора на посолството в София в онлайн поздрав по повод днешния национален празник на САЩ - Деня на независимостта.


Те изпълниха т нар. Line Dance - комбинация от стъпки, изпълнявани в синхрон от участниците - много популярен в САЩ. Сред изпълнителите бе и посланик Херо Мустафа.


"Готови сме да купонясваме и с нетърпение очакваме да празнуваме с Вас тази вечер!" пишат американските дипломати и канят всички желаещи на онлайн парти в 21 ч. тази вечер в профила на посолството във Фейсбук.


По-рано днес президентът Румен Радев и премиерът Бойко Борисов поздравиха американския народ с празника с писма до президента Доналд Тръмп.

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Коментари (18)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на Велков
    Велков
    Рейтинг: 2837 Неутрално

    Готино!

  2. 2 Профил на blondofil
    blondofil
    Рейтинг: 3317 Неутрално

    По един хотдог баре почерпиха ли тия циции?

  3. 3 Профил на ju.li
    ju.li
    Рейтинг: 1909 Весело

    Мнооооого политически некоректно ми се вижда. Защо паметника не е разтурен?! И защо нито един негър не се изяви?

  4. 4 Профил на Дедов'та Колюуа Унукя!
    Дедов'та Колюуа Унукя!
    Рейтинг: 1986 Весело

    Е- сполай ви за поздрава!

    Очаквайте включване от нашите дипломати- пред Белия дом- къди 3-ти март- с гайди и цървули (много популярни пък у нас).

    А- и скара! И скара ще има, че иначе дипломатите ни няма да излязат... 😂😂😂😂

    БАСИ ТЪПИЯ САЙТ!
  5. 5 Профил на Шоршо
    Шоршо
    Рейтинг: 743 Неутрално

    До коментар [#3] от "ju.li":

    Има един

  6. 6 Профил на puknatastotinka
    puknatastotinka
    Рейтинг: 1584 Весело

    По един хотдог баре почерпиха ли тия циции?
    —цитат от коментар 2 на blondofil


    Виртуален!

  7. 7 Профил на etty1
    etty1
    Рейтинг: 2888 Весело

    Честит национален празник!

    “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Daniel J. Boorstin
  8. 8 Профил на ju.li
    ju.li
    Рейтинг: 1909 Неутрално

    До коментар [#3] от "ju.li":Има един
    —цитат от коментар 5 на Шоршо


    Ауууу, простете. Помислих, че е просто загорял.(няма да казвам като кого)

  9. 9 Профил на дерибеев
    дерибеев
    Рейтинг: 3626 Неутрално

    Най после посланик да е тук за забавление

    всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
  10. 10 Профил на eti mehter
    eti mehter
    Рейтинг: 4188 Весело

    До коментар [#4] от "Дедов'та Колюуа Унукя!":

    А ...'хайдушко' хоро ще има ли .....дедовия ....?

    Bukalemun
  11. 11 Профил на Virgin
    Virgin
    Рейтинг: 2208 Неутрално

    Реднешки танци.
    Мустафа явно е обърнала посолството в кулинарен кръжок и танцов клуб.
    Ама щом на шефовете и им харесва...

  12. 12 Профил на lz2
    lz2
    Рейтинг: 3214 Неутрално

    А защо американците са с тексаски шапки? Тексас май не е най-американския щат! Най-напред са били мексикански щат, после става независима държава а 1845 година САЩ го анексират и става американски щат!

    ПравописА е поле за изява на неграмотните!
  13. 13 Профил на Doge
    Doge
    Рейтинг: 2601 Неутрално

    Happy treason day ungreatful colonials.

  14. 14 Профил на Митко Палаузофф
    Митко Палаузофф
    Рейтинг: 679 Неутрално

    Не са автентични реднекс и им личи! Ако бяха линчували някой нигър, щях да им обещая в замяна на 3-ти март да тричаме некое псе на Капитолия. Ама, всичко е скучно и политически коректно...

  15. 15 Профил на xjl58646202
    xjl58646202
    Рейтинг: 5 Неутрално

    А руски надпиване със самогон - кога?

  16. 16 Профил на eti mehter
    eti mehter
    Рейтинг: 4188 Весело

    До коментар [#9] от "дерибеев":

    Да ,но на посланика Херо ....оригиналния етно танц е друг. ....

    https://youtu.be/Y9My9cU7T2Y

    Bukalemun
  17. 17 Профил на Араламбене му е майката
    Араламбене му е майката
    Рейтинг: 1250 Неутрално

    Много здраве на инфантилната зараза отвъд океана!

    https://www.youtube.com/watch?v=s3LSQ44eAzk

  18. 18 Профил на Мишо Петров
    Мишо Петров
    Рейтинг: 1046 Неутрално

    Много по-демократично е да танцуваш, отколкото да коментираш снимките на Баце или къщата на мис Гащи....





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