Американските дипломати в София танцуваха в поздрав за 4 юли

Американски дипломати танцуваха днес в двора на посолството в София в онлайн поздрав по повод днешния национален празник на САЩ - Деня на независимостта.

Те изпълниха т нар. Line Dance - комбинация от стъпки, изпълнявани в синхрон от участниците - много популярен в САЩ. Сред изпълнителите бе и посланик Херо Мустафа.

"Готови сме да купонясваме и с нетърпение очакваме да празнуваме с Вас тази вечер!" пишат американските дипломати и канят всички желаещи на онлайн парти в 21 ч. тази вечер в профила на посолството във Фейсбук.

По-рано днес президентът Румен Радев и премиерът Бойко Борисов поздравиха американския народ с празника с писма до президента Доналд Тръмп.