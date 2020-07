Започна кампанията за последно класиране в университетите във Великобритания

© Цветелина Белутова, Капитал

Българските кандидати за обучение в английски университети с пълно финансиране и по старите условия все още имат шанс да го получат в рамките на кампанията за последно класиране във Великобритания - UCAS Clearing, съобщиха консултантите от "Интеграл", организатор на международния проект "Световно образование". Процедурата за последен късен прием започна днес - 6 юли, като документи за нея могат да се подават до 31 август 2020 г.

От UCAS Clearing ще могат да се възползват 12-класниците, които са кандидатствали, но не са доволни от редовния прием, както и тези, които тепърва кандидатстват за първи път. Могат да участват и ученици, завършили през минали години, но пропуснали кандидатстването или неуспели да се класират за желаната специалност.

Процедурата предвижда да се подава една кандидатура в един университет според обявените свободни места, за разлика от редовния прием и традиционните пет. При отказ кандидатите могат да подадат втора апликация отново в един университет.

Водещи британски университети вече обявиха свободни позиции за прием, като сред тях са най-предпочитаните до момента от българи учебни заведения като Coventry University, Lancaster University, University of Portsmouth, University of Southampton, лондонските University of Greenwich, Royal Holloway, University of London, University of Westminster. Сред обявените възможности е прием и по предпочитани специалности като икономика, маркетинг и реклама, медии и комуникации, право, бизнес мениджмънт, психология и компютърни науки.

Предвид самостоятелните образователни политики на държавите в Обединеното кралство от "Световно образование" уточняват, че към момента единствено Англия е обявила намерение за промяна на условията за прием за студенти от ЕС. Все още се очаква решението на Шотландия и Уелс, чиито правителства имат самостоятелни становища за прием и заплащане на образованието.