Археолози откриха монети от IV век при разкопките на "Аква Калиде" в Бургас

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Археолози откриха монети от IV век при разкопките на "Аква Калиде" в Бургас

Археолози откриха монети от IV век при разкопките на "Аква Калиде" в Бургас

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От началото на разкопките това лято в археологическия комплекс "Акве Калиде" в Бургас са открити над 40 монети, повечето от които са от IV век. Това съобщи пред БТА научният ръководител на обекта доц.д-р Димчо Момчилов.


През настоящия археологически сезон разкопки се правят в североизточния сектор на банския комплекс. Намерени са и над 50 печата, цяла колекция от гребени и много керамика.


Историческите източници сочат, че Акве Калиде - Термополис възниква около топлите бургаски минерални извори още в тракийско време, през І-во хилядолетие преди Христа. Намерените артефакти и всичко, което ще се реставрира се съхранява в РИМ-Бургас.


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Коментари (5)
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  1. 1 Профил на don29674779
    don29674779
    Рейтинг: Неутрално

    Какво би станало, ако оставим само гербери, да си чуруликат в Дневник през август?
    __________________

    Ако някой случайно се интересува, за коментар и страничен контакт извън Дневник, тук:

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    за горното е нужен torbrowser

    https://www.torproject.org/download/

    така като гледам нема ентусиасти и дано да не забравя да преглеждам, ма се пак...

    --"Моа Преател Тайпи"

  2. 2 Профил на Боби Колев
    Боби Колев
    Рейтинг: 1890 Неутрално

    А един липсващ ритон да са открили?

    Ако го открият да погледнат около него - може да видят и тефтера, с инициалите, дето изчезна мистериозно от колата на Пепи Еврото.

    http://www.bbc.com/news/magazine-37612083
  3. 3 Профил на don30674779
    don30674779
    Рейтинг: Неутрално

    Какво би станало, ако оставим само гербери, да си чуруликат в Дневник през август?
    __________________

    Ако някой случайно се интересува, за коментар и страничен контакт извън Дневник, тук:

    https://pad.riseup.net/p/dnk

    Tor Hidden Service:

    http://kfahv6wfkbezjyg4r6mlhpmieydbebr5vkok5r34ya464gqz6c44bnyd.onion/p/dnk

    за горното е нужен torbrowser

    https://www.torproject.org/download/

    така като гледам нема ентусиасти и дано да не забравя да преглеждам, ма се пак...

    --"Моа Преател Тайпи"

  4. 4 Профил на Kamenarski
    Kamenarski
    Рейтинг: 1452 Весело

    А един липсващ ритон да са открили?Ако го открият да погледнат около него - може да видят и тефтера, с инициалите, дето изчезна мистериозно от колата на Пепи Еврото.
    —цитат от коментар 2 на Боби Колев


    +++
    За ритона требе да се копа в Банкя...

    НЕ ЦЪКАЙТЕ МИНУСИ НА ТРОЛА! ТЕ ПЕЧЕЛЯТ ДЕНЬГИ И ОТ ТОВА!
  5. 5 Профил на ywl30674779
    ywl30674779
    Рейтинг: Неутрално

    Какво би станало, ако оставим само гербери, да си чуруликат в Дневник през август?
    __________________

    Ако някой случайно се интересува, за коментар и страничен контакт извън Дневник, тук:

    https://pad.riseup.net/p/dnk

    Tor Hidden Service:

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    за горното е нужен torbrowser

    https://www.torproject.org/download/

    така като гледам нема ентусиасти и дано да не забравя да преглеждам, ма се пак...

    --"Моа Преател Тайпи"





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