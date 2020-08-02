Археолози откриха монети от IV век при разкопките на "Аква Калиде" в Бургас

От началото на разкопките това лято в археологическия комплекс "Акве Калиде" в Бургас са открити над 40 монети, повечето от които са от IV век. Това съобщи пред БТА научният ръководител на обекта доц.д-р Димчо Момчилов.

През настоящия археологически сезон разкопки се правят в североизточния сектор на банския комплекс. Намерени са и над 50 печата, цяла колекция от гребени и много керамика.

Историческите източници сочат, че Акве Калиде - Термополис възниква около топлите бургаски минерални извори още в тракийско време, през І-во хилядолетие преди Христа. Намерените артефакти и всичко, което ще се реставрира се съхранява в РИМ-Бургас.