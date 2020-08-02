Археолози откриха монети от IV век при разкопките на "Аква Калиде" в Бургас

От началото на разкопките това лято в археологическия комплекс "Акве Калиде" в Бургас са открити над 40 монети, повечето от които са от IV век. Това съобщи пред БТА научният ръководител на обекта доц.д-р Димчо Момчилов.
През настоящия археологически сезон разкопки се правят в североизточния сектор на банския комплекс. Намерени са и над 50 печата, цяла колекция от гребени и много керамика.
Историческите източници сочат, че Акве Калиде - Термополис възниква около топлите бургаски минерални извори още в тракийско време, през І-во хилядолетие преди Христа. Намерените артефакти и всичко, което ще се реставрира се съхранява в РИМ-Бургас.
don29674779Рейтинг: Неутрално
Какво би станало, ако оставим само гербери, да си чуруликат в Дневник през август?
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така като гледам нема ентусиасти и дано да не забравя да преглеждам, ма се пак...
--"Моа Преател Тайпи"
Боби КолевРейтинг: 1890 Неутрално
А един липсващ ритон да са открили?http://www.bbc.com/news/magazine-37612083
Ако го открият да погледнат около него - може да видят и тефтера, с инициалите, дето изчезна мистериозно от колата на Пепи Еврото.
don30674779Рейтинг: Неутрално
Какво би станало, ако оставим само гербери, да си чуруликат в Дневник през август?
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Ако някой случайно се интересува, за коментар и страничен контакт извън Дневник, тук:
https://pad.riseup.net/p/dnk
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за горното е нужен torbrowser
https://www.torproject.org/download/
така като гледам нема ентусиасти и дано да не забравя да преглеждам, ма се пак...
--"Моа Преател Тайпи"
KamenarskiРейтинг: 1452 Весело
+++
За ритона требе да се копа в Банкя... НЕ ЦЪКАЙТЕ МИНУСИ НА ТРОЛА! ТЕ ПЕЧЕЛЯТ ДЕНЬГИ И ОТ ТОВА!
ywl30674779Рейтинг: Неутрално
Какво би станало, ако оставим само гербери, да си чуруликат в Дневник през август?
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Ако някой случайно се интересува, за коментар и страничен контакт извън Дневник, тук:
https://pad.riseup.net/p/dnk
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http://kfahv6wfkbezjyg4r6mlhpmieydbebr5vkok5r34ya464gqz6c44bnyd.onion/p/dnk
за горното е нужен torbrowser
https://www.torproject.org/download/
така като гледам нема ентусиасти и дано да не забравя да преглеждам, ма се пак...
--"Моа Преател Тайпи"