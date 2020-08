Маскираните "наказатели" - кой е символът на биячите от срещата на ГЕРБ

Кадрите са от запис на Миролюба Бенатова и снимки в социалните мрежи

Той е с ниско чело, гледа злобно и е харесван от расисти, десни екстремисти и неонацисти. Изображението му бе забелязано вчера по снимки на млади мъже, които нападаха журналисти, протестиращи и участник в т.нар. конференция на ГЕРБ. Има го и по охранители с униформи, които са трудно отличими от тези на полицията или жандармерията, при това комбиниран с българския национален флаг.

Става дума за характерно изображение на череп, татуиран на ръката на нападателя на Полина Паунова, журналист от "Свободна Европа", и поне на една от тениските на мъже от неговата компания. В социалните мрежи веднага се появиха въпроси какво точно е това, знак на някое движение или групировка ли е и какво олицетворява.

Това е знак на американски герой от комиксите на "Марвел", който се нарича Наказателя (Punisher) и поради това изображението става известно като "Черепът на Наказателя" (Punisher skull), а почитателите на неговите истории започват да се наричат Punishers.

Когато се появява през 1974 г., идеята е това да е поредният образ на обикновен човек, преживял семейна трагедия заради престъпници и след като е изгубил доверието в корумпираната полиция и съд, е станал бдителен гражданин, тайно раздаващ справедливост. Клише, от което са се родили много други комикс герои, но този за Франсис "Франк" Касъл (всъщност Кастильоне) е по-особен, защото ако съществува реално, той би бил психопат и сериен убиец, преследван от закона.

Американецът от сицилиански произход, приел прякора Наказателя, убива, отвлича, изтезава, рекетира, заплашва с насилие... В допълнение той е опитен снайперист, ветеран от морската пехота на САЩ, обучен в ръкопашен бой и партизански действия.

Поради известната неспособност на мнозина - особено на мъжете и в частност на белите (в САЩ) - да правят разлика между света на комиксите и реалността, Франк Касъл се превръща в символ на безконтролно и безнаказано насилие и въздаване на справедливост, но често определяна от лични, а не от обществени критерии. Черепът става популярен сред военните и те си го рисуват по каски или униформи на мисии в Афганистан или Ирак. Там те твърдят, че това е символ на действията им срещу ислямисти терористи и в защита на местното население, макар че не са питали какво мисли това население и често трудно отличават едните от другите.

© Associated Press Netflix публикува през 2017 г. сериал по едноименния комикс. Бизнесът с шапки, тениски, стикери и всякакви предмети със символа на комикс героя възлиза на милиони долари годишно

В САЩ знакът попада в емблемите на бели расисти и неонацисти. Най-вероятно едни го донасят от военни мисии в чужбина или от казармата и полицията. Но е също така вероятно черепът без долна челюст да е харесван като по-модерна версия на Totenkopf - стар знак, възприет от пруската армия и след това използван в нацистката армия и в частност от едноименната танкова дивизия на SS.

Джери Конуей (сценарист на комикса, рисуван от Джон Ромита и Рос Андрю) сподели тази година дълбокото си разочарование, че расистите, вярващи във върховенството на белите, са превзели символиката на героя му. В опит да контрира тази тенденция той започна да набира средства за собствен дизайн тениски, на които белият череп е комбиниран с трите букви BLM на движението за права на чернокожите Black Lives Matter.

Любопитен момент от изработването на първоначалния символ през 1974 г. е, че Конуей и Андрю искали той да бъде малка емблема върху сърцето, но Ромита, който по това време е художествен директор на Marvel, настоява изображението да покрива целите гърди на героя.

Стан Лий, легендарният главен редактор на Marvel, разказа през 2005 г., че сценаристът искал героят да се казва Убиеца (Assassin). "Казах му, че едва ли някога ще издадем комикс, в който героят носи такова име, защото то е с прекалено негативен смисъл за хората." След което предложил Наказателя.

Крис Кайл е друг, изиграл важна роля за популярността на Punisher skull заради мемоарите си "Американски снайперист" от 2012 г. В книгата той описва как през 2004 г. при битката за Фалуджа неговата бойна част със спрей изрисували символа върху оборудването и въоръжението си. Мъжкарските истории и разказите как стрелял по мародери след урагана "Катрина" го издигнаха още повече в очите на крайната десница. Холивуд адаптира книгата във филм от 2014 г. и направи черепа още по-популярен сред полицаи, въоръжени милиции, неонацисти и всички, които са пристрастени към огнестрелните оръжия.

© Associated Press Наказателя е популярен герой за участниците на фестивали за комикси, анимация и кино

"Всички мислехме, че Наказателя върши много яки неща. Той поправя грешките, убива лошите, кара престъпниците да се боят от него", разказва Крис Кайл. "Изрисувахме знака му на всяка стена и сграда, където можехме. Искахме хората да знаят: We're here and we want to f**k with you."

"Мисля, че да си го поставят полицаи е незаконно", коментира Конуей. "Те са полицаи и ще те накажат, ако вършиш престъпление, докато Наказателя действа извън закона и е символ на провала на правораздавателната система и за него всички са еднакви. Бях отвратен, когато преди около 3 години започна да се появява изрисуван върху полицейските коли, защото това показва фундаментално неразбиране защо създадохме този комикс герой и какво се предполага да символизира той."

Гарт Енис, един от по-новите сценаристи в комикса, обяснява, че опитът на героя Франк Касъл като морски пехотинец едновременно го прави решителен, трениран, приемащ физически предизвикателства, но и обърква начина му на мислене и преценка, ограничава критериите му при взимане на решения. "Изглежда, че за него войната е отговорът на всичките му проблеми."

Мускулестите млади мъже от събитието на ГЕРБ в сряда едва ли някога са чували за произхода на татуирания символ от американски комикс. Но логиката, по която е харесван той, действа и в много по-широк кръг и по-интелигенти хора - такива, които одобряват незаконно насилие и дори убийства като оправдание за социални и икономически проблеми и запълване на опразнено пространство от провалилата се държава.