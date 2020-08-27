Осем цитата, с които ще запомним министър Данаил Кирилов

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Осем цитата, с които ще запомним министър Данаил Кирилов

Осем цитата, с които ще запомним министър Данаил Кирилов

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Насред консултациите за промени в конституцията, Данаил Кирилов подаде оставка като министър на правосъдието. Той беше на поста само година и половина, когато зае длъжността след оставката на Цецка Цачева.


Неведнъж обаче по време на работата му като депутат и министър негови изказвания бяха дълго коментирани, а и иронизирани в социалните мрежи. Припомняме във видеото част от тях без претенции за изчерпателност.


Коментар за оставката - тук.
Реакции в социалните мрежи - тук.

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Коментари (31)
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  1. 1 Профил на danvan
    danvan
    Рейтинг: 1141 Весело

    Барни не може да бъде забравен

    Ние сме малък, но изключително прост народ. Sapienti Sat
  2. 2 Профил на danvan
    danvan
    Рейтинг: 1141 Весело

    Казах ли #оставка [email protected]#%$

    Ние сме малък, но изключително прост народ. Sapienti Sat
  3. 3 Профил на Norman Granz
    Norman Granz
    Рейтинг: 4219 Неутрално

    Аз предпочитам да го забравя.

    Както и Барба Ганьос.

    НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
  4. 4 Профил на НеКой
    НеКой
    Рейтинг: 1253 Неутрално

    Сещам се и за един предишен правосъден министър, който ще бъде запомнен само с това, че всички го бламираха. Опитите му да роди реформа бяха толкова жалки, че се принуди сам да си подаде оставката. Сега е известен с това, че иска оставки на всички за всичко.
    Само той щял да остане и резидентът. Бойкикев се казва лицето. Или Иванов, както искате.

  5. 5 Профил на vassilun
    vassilun
    Рейтинг: 4778 Неутрално

    До коментар [#1] от "danvan":

    Аз не съм съгласен с прозвището Барни! Барни Ръбъл е добродушен глупак, докато Дани Умното никак не е добродушен!

  6. 6 Профил на Lich King
    Lich King
    Рейтинг: 735 Весело

    Казах ли #оставка [email protected]#%$
    —цитат от коментар 2 на danvan


    Някой каза: О ста вка, О ста вка.... О ста вка!!!

  7. 7 Профил на PetkoSerafimov
    PetkoSerafimov
    Рейтинг: 83 Неутрално

    Всички вън!
    https://soundcloud.com/user-75877896/vsichki-vn-8201

  8. 8 Профил на yavooor
    yavooor
    Рейтинг: 1996 Неутрално

    Милия...
    Ще ми липсва.
    Ще ми липсва и Борисов.

  9. 9 Профил на nessarox
    nessarox
    Рейтинг: 1768 Любопитно

    Не знам да се смея или да плача ?

    Самият той не осъзнава какво недоразумение е,
    жалкото е, че ще го запомним като Барни Рабъл , а не като правосъден министър, провел реформи в съдебната система

    Всички сме в кочината,но някои гледат към звездите:)
  10. 10 Профил на До руските мекерета
    До руските мекерета
    Рейтинг: 2035 Разстроено

    Култов е. Едва ли някой ще му го отрече.

    Лоялно трудолюбив (може и трудолюбиво лоялен) имбецил.

  11. 11 Профил на Tzar Vova Josei-ki
    Tzar Vova Josei-ki
    Рейтинг: 2666 Неутрално

    Емииии.....................
    Посмях се!

    Готов комик!

  12. 12 Профил на palav_nik
    palav_nik
    Рейтинг: 1723 Неутрално

    Ристю - Квадратните гащи...

  13. 13 Профил на Tzar Vova Josei-ki
    Tzar Vova Josei-ki
    Рейтинг: 2666 Весело

    До коментар [#9] от "nessarox":


    жалкото е, че ще го запомним като Барни Рабъл
    —цитат от коментар 9 на nessarox


    А...
    Незаменима дружка на Фред Флинтстоун от Банкя си е!

  14. 14 Профил на witch_doctor
    witch_doctor
    Рейтинг: 718 Весело

    Сещам се и за един предишен правосъден министър, който ще бъде запомнен само с това, че всички го бламираха. Опитите му да роди реформа бяха толкова жалки, че се принуди сам да си подаде оставката. Сега е известен с това, че иска оставки на всички за всичко.Само той щял да остане и резидентът. Бойкикев се казва лицето. Или Иванов, както искате.
    —цитат от коментар 4 на НеКой


    Каскет, обаче има малка но съществена разлика. Иванов има вероятност пак да стане министър, докато кирилов и тулупа никога повече!

  15. 15 Профил на GMO VACCINES CHEMICALS
    GMO VACCINES CHEMICALS
    Рейтинг: 2772 Неутрално

    До коментар [#4] от "НеКой":

    Бойкикев ли се казва :) мноого смешно. Това в ПИК ли го измислихте

    ☠ ☠ ☠ Long after humanity and its works were dust, the Sun engulfed Earth, heaved its last gasp of energy out into an insouciant cosmos, and died.
  16. 16 Профил на не на безразличието
    не на безразличието
    Рейтинг: 1584 Неутрално

    само за едно съм съгласен ,че такива полу-идиотищ@ трябва да се помнят за да не им се дава повече никога възможност да помирисват нещо повече от кирка ,лопата и боклукчийска кофа...до там им е силата..на 99% от гербавата сган...

    'Българите сме малък но много прост народ.' М Вешим
  17. 17 Профил на Мишо Петров
    Мишо Петров
    Рейтинг: 878 Неутрално

    С нищо няма да запомним дани кирилов, дори като огромен тъпанар няма да го помним, защото Тиквата отдавна му е отнел и тази заслуга...

  18. 18 Профил на putinxujlo
    putinxujlo
    Рейтинг: 3406 Весело

    Колко подобен е Кирилов, на този наркоман от видеото "Счупи ме, счупи"😂😂

    https://youtu.be/jV9uXh_1Pso

  19. 19 Профил на НеКой
    НеКой
    Рейтинг: 1253 Любопитно

    До коментар [#14] от "witch_doctor":

    Министър на какво?
    На водопад може би...

  20. 20 Профил на wanderer
    wanderer
    Рейтинг: 2112 Любопитно

    До коментар [#9] от "nessarox":
    "че ще го запомним като Барни Рабъл , а не като правосъден министър, провел реформи в съдебната система"

    Каква точно реформа е провел!? За "джуркането" ли иде реч?

  21. 21 Профил на samarianin
    samarianin
    Рейтинг: 745 Весело

    ЛЕГЕНДА

    Je suis дани кирилов
  22. 22 Профил на vassilun
    vassilun
    Рейтинг: 4778 Неутрално

    До коментар [#10] от "До руските мекерета":

    Трудолюбив? По-скоро луд умора няма!

  23. 23 Профил на witch_doctor
    witch_doctor
    Рейтинг: 718 Весело

    До коментар [#14] от "witch_doctor":Министър на какво?На водопад може би...
    —цитат от коментар 19 на НеКой


    Виж, министър на водопроводите е любимата ти тиква (като теб)! И това не можа да направи тулупа! Ама да ремонтира ремонт, на ремонта е факир!

  24. 24 Профил на PisnaMi
    PisnaMi
    Рейтинг: 2044 Неутрално

    Аз предпочитам да го забравя.Както и Барба Ганьос.
    —цитат от коментар 3 на Norman Granz


    Сигурен съм, че ще го забравя. С какво да го запомни, човек!?

  25. 25 Профил на fle14680406
    fle14680406
    Рейтинг: 29 Неутрално

    Квадратните гащи си беше попадение

  26. 26 Профил на pet_fire
    pet_fire
    Рейтинг: 5439 Неутрално

    Като му прочетох и биографията, разбрах че цял живот се е кланял и целувал ръце за да го избутат нагоре в йерархията

  27. 27 Профил на инж. Ганев - малцинство от 5.87%
    инж. Ганев - малцинство от 5.87%
    Рейтинг: 463 Весело

    Междувременно :

    https://euractiv.bg/section/all/news/еп-извика-борисов-да-се-обяснява-за-ко/


    Доколкото знам, Борисов е подал оставка“, каза Инт’ Велд. След като бе уточнено, че Борисов не е подал оставка, Инт’ Велд каза, че така или иначе, правосъдният министър е подал оставка, и „не е ясно с кого в България може да се разговаря“.

    „Постоянното представителство (на България към ЕС) търси други събеседници“, каза тя.

    Хахаха, мутрата вече не иска да си говори с лидери от ЕС.
    Нашият 'лидер'-конституционалист.

    Руският посланик : 80% русофили. Проф. Иво Христов : 80% дебили. Корелация, нали?
  28. 27 Профил на BU
    BU
    Рейтинг: 485 Неутрално

    Баси плужека

  29. 29 Профил на инж. Ганев - малцинство от 5.87%
    инж. Ганев - малцинство от 5.87%
    Рейтинг: 463 Весело

    Барнито ще го запомня с кадъра, в който понечва да целуне ръката на Капо ди тути капути, но тоя последния прецени, че няма да изглежда добре пред камерите, смъкна си ръката и нещо великодушно го потупа, по татовски ...
    Еманация на сервилност и угодничество.
    Класически пример за герберско назначение.

    Руският посланик : 80% русофили. Проф. Иво Христов : 80% дебили. Корелация, нали?
  30. 30 Профил на fle14680406
    fle14680406
    Рейтинг: 29 Неутрално

    Сравнено с някои бивши министри, Кирилов съвсем не беше най лошия?

  31. 31 Профил на karatista
    karatista
    Рейтинг: 2403 Неутрално

    аз не знам как да обработя информацията, че е бил отличник в СУ





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