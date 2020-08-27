Осем цитата, с които ще запомним министър Данаил Кирилов

Насред консултациите за промени в конституцията, Данаил Кирилов подаде оставка като министър на правосъдието. Той беше на поста само година и половина, когато зае длъжността след оставката на Цецка Цачева.

Неведнъж обаче по време на работата му като депутат и министър негови изказвания бяха дълго коментирани, а и иронизирани в социалните мрежи. Припомняме във видеото част от тях без претенции за изчерпателност.

Коментар за оставката - тук.

Реакции в социалните мрежи - тук.