Осем цитата, с които ще запомним министър Данаил Кирилов

Насред консултациите за промени в конституцията, Данаил Кирилов подаде оставка като министър на правосъдието. Той беше на поста само година и половина, когато зае длъжността след оставката на Цецка Цачева.
Неведнъж обаче по време на работата му като депутат и министър негови изказвания бяха дълго коментирани, а и иронизирани в социалните мрежи. Припомняме във видеото част от тях без претенции за изчерпателност.
Коментар за оставката - тук.
Реакции в социалните мрежи - тук.
danvanРейтинг: 1141 Весело
Барни не може да бъде забравенНие сме малък, но изключително прост народ. Sapienti Sat
danvanРейтинг: 1141 Весело
Казах ли #оставка [email protected]#%$Ние сме малък, но изключително прост народ. Sapienti Sat
Norman GranzРейтинг: 4219 Неутрално
Аз предпочитам да го забравя.НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
Както и Барба Ганьос.
НеКойРейтинг: 1253 Неутрално
Сещам се и за един предишен правосъден министър, който ще бъде запомнен само с това, че всички го бламираха. Опитите му да роди реформа бяха толкова жалки, че се принуди сам да си подаде оставката. Сега е известен с това, че иска оставки на всички за всичко.
Само той щял да остане и резидентът. Бойкикев се казва лицето. Или Иванов, както искате.
vassilunРейтинг: 4778 Неутрално
До коментар [#1] от "danvan":
Аз не съм съгласен с прозвището Барни! Барни Ръбъл е добродушен глупак, докато Дани Умното никак не е добродушен!
Lich KingРейтинг: 735 Весело
Някой каза: О ста вка, О ста вка.... О ста вка!!!
PetkoSerafimovРейтинг: 83 Неутрално
Всички вън!
https://soundcloud.com/user-75877896/vsichki-vn-8201
yavooorРейтинг: 1996 Неутрално
Милия...
Ще ми липсва.
Ще ми липсва и Борисов.
nessaroxРейтинг: 1768 Любопитно
Не знам да се смея или да плача ?Всички сме в кочината,но някои гледат към звездите:)
Самият той не осъзнава какво недоразумение е,
жалкото е, че ще го запомним като Барни Рабъл , а не като правосъден министър, провел реформи в съдебната система
До руските мекеретаРейтинг: 2035 Разстроено
Култов е. Едва ли някой ще му го отрече.
Лоялно трудолюбив (може и трудолюбиво лоялен) имбецил.
Tzar Vova Josei-kiРейтинг: 2666 Неутрално
Емииии.....................
Посмях се!
Готов комик!
palav_nikРейтинг: 1723 Неутрално
Ристю - Квадратните гащи...
Tzar Vova Josei-kiРейтинг: 2666 Весело
До коментар [#9] от "nessarox":
А...
Незаменима дружка на Фред Флинтстоун от Банкя си е!
witch_doctorРейтинг: 718 Весело
Каскет, обаче има малка но съществена разлика. Иванов има вероятност пак да стане министър, докато кирилов и тулупа никога повече!
GMO VACCINES CHEMICALSРейтинг: 2772 Неутрално
До коментар [#4] от "НеКой":☠ ☠ ☠ Long after humanity and its works were dust, the Sun engulfed Earth, heaved its last gasp of energy out into an insouciant cosmos, and died.
Бойкикев ли се казва :) мноого смешно. Това в ПИК ли го измислихте
не на безразличиетоРейтинг: 1584 Неутрално
само за едно съм съгласен ,че такива полу-идиотищ@ трябва да се помнят за да не им се дава повече никога възможност да помирисват нещо повече от кирка ,лопата и боклукчийска кофа...до там им е силата..на 99% от гербавата сган...'Българите сме малък но много прост народ.' М Вешим
Мишо ПетровРейтинг: 878 Неутрално
С нищо няма да запомним дани кирилов, дори като огромен тъпанар няма да го помним, защото Тиквата отдавна му е отнел и тази заслуга...
putinxujloРейтинг: 3406 Весело
Колко подобен е Кирилов, на този наркоман от видеото "Счупи ме, счупи"😂😂
https://youtu.be/jV9uXh_1Pso
НеКойРейтинг: 1253 Любопитно
До коментар [#14] от "witch_doctor":
Министър на какво?
На водопад може би...
wandererРейтинг: 2112 Любопитно
До коментар [#9] от "nessarox":
"че ще го запомним като Барни Рабъл , а не като правосъден министър, провел реформи в съдебната система"
Каква точно реформа е провел!? За "джуркането" ли иде реч?
samarianinРейтинг: 745 Весело
ЛЕГЕНДАJe suis дани кирилов
vassilunРейтинг: 4778 Неутрално
До коментар [#10] от "До руските мекерета":
Трудолюбив? По-скоро луд умора няма!
witch_doctorРейтинг: 718 Весело
Виж, министър на водопроводите е любимата ти тиква (като теб)! И това не можа да направи тулупа! Ама да ремонтира ремонт, на ремонта е факир!
PisnaMiРейтинг: 2044 Неутрално
Сигурен съм, че ще го забравя. С какво да го запомни, човек!?
fle14680406Рейтинг: 29 Неутрално
Квадратните гащи си беше попадение
pet_fireРейтинг: 5439 Неутрално
Като му прочетох и биографията, разбрах че цял живот се е кланял и целувал ръце за да го избутат нагоре в йерархията
инж. Ганев - малцинство от 5.87%Рейтинг: 463 Весело
Междувременно :Руският посланик : 80% русофили. Проф. Иво Христов : 80% дебили. Корелация, нали?
https://euractiv.bg/section/all/news/еп-извика-борисов-да-се-обяснява-за-ко/
Доколкото знам, Борисов е подал оставка“, каза Инт’ Велд. След като бе уточнено, че Борисов не е подал оставка, Инт’ Велд каза, че така или иначе, правосъдният министър е подал оставка, и „не е ясно с кого в България може да се разговаря“.
„Постоянното представителство (на България към ЕС) търси други събеседници“, каза тя.
Хахаха, мутрата вече не иска да си говори с лидери от ЕС.
Нашият 'лидер'-конституционалист.
BUРейтинг: 485 Неутрално
Баси плужека
инж. Ганев - малцинство от 5.87%Рейтинг: 463 Весело
Барнито ще го запомня с кадъра, в който понечва да целуне ръката на Капо ди тути капути, но тоя последния прецени, че няма да изглежда добре пред камерите, смъкна си ръката и нещо великодушно го потупа, по татовски ...Руският посланик : 80% русофили. Проф. Иво Христов : 80% дебили. Корелация, нали?
Еманация на сервилност и угодничество.
Класически пример за герберско назначение.
fle14680406Рейтинг: 29 Неутрално
Сравнено с някои бивши министри, Кирилов съвсем не беше най лошия?
karatistaРейтинг: 2403 Неутрално
аз не знам как да обработя информацията, че е бил отличник в СУ