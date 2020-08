Актуалните обяви на karieri.bg

© Pixabay.com

Ако търсите нова работа или просто искате да сте в течение с тенденциите на пазара на труда, "Дневник" ви предлага преглед на най-интересните обяви за свободни позиции на karieri.bg.

Lindner Bulgaria EOOD търси:

Kaufmännischer Leiter (m/w)

The American College Of Sofia търси:

A Part - Time Teacher In English

MD Elektronik търси:

Financial Controller

Solarpro Holding търси:

Project Manager PV

"EVN България" търси:

Специалист, обществени поръчки

Фондация "За нашите деца" търси:

"Консултант грижа за деца в ранна детска възраст, с английски език"

"РСМ България" ЕООД търси:

Мениджър на математически център

ContourGlobal търси:

Accounts Payable Team Leader

Finance business partner - Corporate functions

Senior Accounts Payable Accountant

UNICEF търси:

Child Guarantee initiative

На karieri.bg ще намерите и други актуални предложения за професионалисти в различни области.

Там може да прочетете още:

Кои са актуалните стажове, стипендии и конкурси.

Александър Урманов е новият изпълнителен директор на "Екопак България".

Как да си изградиш кариерен бранд.