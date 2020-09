"Маската невъзможна" - разследване за качеството на маските за хората на първа линия

© Reuters

Организацията "Антикорупционен фонд" публикува първа част от общо две на разследване, което поставя въпроси дали "са изхарчени адекватно парите на българските и европейските данъкоплатци", дали е положена "дължимата грижа за здравето на медиците" и дали "актуалната информация" е "предложена на обществото" (видео вижте в края на статията).

В първата част на разследването, кръстено "Маската невъзможна", организацията "Антикорупционен фонд", която прави мониторинг на публично достъпна информация с цел да извлече и анализира случаи от висок обществен интерес, свързани със съмнения за корупция и конфликт на интереси, припомня, че първият случай на коронавирус в България е регистриран на 7 март, а се твърди, че още отпреди това предпазните маски са дефицитна стока. Затова работещи в системата на здравеопазването публично заявяваха, че имат недостиг на защитни консумативи, а премиерът Бойко Борисов организира среща с български текстилни производители, които се заеха с производството на такива стоки.

Маски с активен въглен от кайсиеви костилки

"Антикорупционен фонд" припомня, че на 16 март от публикация на сайта "Свободна Европа" става известно, че България не е поискала да участва в общата обществена поръчка на Европейския съюз за доставянето на медицински маски и защитно облекло, като медията се е позовала на брифинг на Европейската комисия. Ден по-късно обаче при посещение във Враца министър-председателят е заявил обратното и дори страната щяла да предложи да се включи като доставчик. Според разследването "няма информация това да се е случило".

"Въпреки намеренията българските маски да заместят вносните, правителството поръчва едва 70 хил. маски. Маските са за многократна употреба с активен въглен от кайсиева костилка", се посочва в първата част на "Маската невъзможна", като се публикуват и три договора между доставчика "ВМЗ-ПЕППЕР" и държавната фирма "Бул Био". В разследването се твърди още, че маските не са сертифицирани по европейските стандарти, а в България е тестван филтърът им в лабораторията на биологическия факултет на Софийския университет след като вече са били купени. Заключението на изследването - видно от монтирания във видеото документ - показало, че филтрите с активен въглен от кайсиеви костилки "предпазват от вируси с размерите на коронавируси".

Според проверката на "Антикорупционен фонд" обаче лабораторията не е сертифицирана от институцията, отговорна за това, "не е използван утвърден научен метод, не е ясно как, къде и дали са разпределени тези маски".

Маски от Китай

Разследването "Маската невъзможна" продължава с публикуването на два договора, сключени между Министерството на здравеопазването и Китайската национална фармацевтична корпорация за външна търговия за доставка на 2 млн. и 200 хил. защитни маски и 50 респираторни апарата за 4 млн. и 600 хил. евро. От документа във видеото не се вижда на коя дата е подписан.

Изложенията си "Антикорупционен фонд" продължава със съобщение на сайта на правителството от 30 март, в което се твърди, че Министерството на здравеопазването ще купи 1 млн. маски KN95 от Китайската национална фармацевтична корпорация за външна търговия, които ще бъдат дадени на хората, работещи на т. нар. първа линия. Числото, посочено в съобщението, съвпада със заявка на тогавашния министър на здравеопазването Кирил Ананиев за купуване на маски, които да бъдат раздадени на социално слабите.

"Няма информация, дали, кога, какви маски за социално слабите лица са закупени и раздадени", твърди "Антикорупционен фонд", позовавайки се на отговори от Министерството на труда и социалната политика и от Министерството на здравеопазването, в които липсва конкретика по зададените им въпроси.

"Медийни публикации съобщават само за две доставки от Китай: на 17 април и на 2 май. Доставени са общо 724 800 бр. защитни маски", смята "Антикорупционен фонд" и добавя отговори от правителството, според които "всички маски по двата договора са доставени и разпределени към медиците и служителите на първа линия в борбата с COVID-19".

Проверка на качеството

Разследването подлага на съмнение и дали в България е направена проверка на качеството на маските от Китай, като показват медийни публикации с информация за дефекти маски в различни държави още преди страната да подпише договора.

"Въпреки приложения сертификат за качество, маските не осигуряват посоченото ниво на защита. Няколко държави връщат маските обратно в Китай", посочва "Антикорупционен фонд" и припомня изследвания на американска лаборатория, цитирани от сайта "Биволъ". Според резултатите на проверени десет маски KN95B, произведени от Anhui RYZUR Medical Equipment Manufacturing Co., LTD, те филтрират около три пъти по-малко (около 30%) от заявените (около 90%). В "Маската невъзможна" се посочва, че "месеци след първите въпроси по темата" министърът на здравеопазването им е обявил, кои са производителите на купените от Китай Маски. Те са Anhui RYZUR Medical Equipment Manufacturing Co., LTD и HANGZHOU HUIKANG MEDICAL DEVICES Co., LTD.

"Логото и името на Anhui RYZUR Medical Equipment Manufacturing Co., LTD ясно се вижда от снимките, разпространени от Министерството на външните работи при получаване на първите маски. Това е производителят, чиито маски тип KN95 са тествани от американската лаборатория. Това е видът маски, предмет на първия договор с Китай", съобщава разследването (На публикувания във видеото договор се вижда, че освен маски KN95 са купени и друг вид маски: VG70, както и че в документа е записано: Моля да се има предвид, че маските KN95 не са за медицинска употреба, точно под таблицата с количествата и цените - бел. ред.).

Стопкадър от разследването "Маската невъзможна" на "Антикорупционен фонд" за доставки на маски от Китай до България

"След поредицата публикации относно дефектните китайски маски официалните съобщения за следващи доставки по двата договора спират. Според Министерския съвет всички маски са получени и разпределени на първа линия. България е платила всичко", обобщава разследването и се уточнява, че на 21 юли са изпратени допълнителни въпроси към правителството за договора с Китай и проверка на качеството на получените маски.

Втората част на разследването "Маската невъзможна" дава заявка за информация "къде, как и какво всъщност е проверило Министерството на здравеопазването", като тези въпроси са повдигнати от протокол, част от обемна документация, предоставена от Министерството на здравеопазването. Материалът на "Антикорупционен фонд" се очаква да бъде публикуван на 17 септември.