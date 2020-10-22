С яйца по финансовото министерство и подкрепа от студентите премина днешният протест

Кадър от протеста на студентите

© Георги Кожухаров

Кадър от протеста на студентите



Студенти от четири висши училища в София се включиха в 106-ия ден на протестите с искане на оставка на правителството и на главния прокурор Иван Гешев. Около 100 души се събраха пред Софийския университет, като това е второто недоволство на студентите, след като преди около две седмици те за първи път се включиха в масовите протести.


В проявата участват студенти от Софийския университет, УНСС, Техническия университет и Университета за архитектура, строителство и геодезия. Протестиращите разпънаха огромен транспарант, на който пише "Оставка", а почти през цялото време скандираха "Мутри, вън" и "Гешев е позор - оставка и затвор".





Малко след 19 ч. студентите тръгнаха на шествие към обичайното място, където се провеждат протестите - пространството между президентството и Министерския съвет. По пътя си блокираха за кратко кръстовището пред Софийския университет, което доведе до напрежение с някои от шофьорите.


След като се включиха в големия протест много от студентите получиха микрофона и на импровизираната сцена обясниха мотивите си да се включат в недоволството.


Около 21 ч. протестиращите тръгнаха на шествие, което мина първо през сградата на финансовото министерство. Тя беше обстрелвана с яйца, а причината за атаката срещу зданието беше предложеният бюджет за 2021 г., който не се одобрява от повечето протестиращи.



Инициаторите на протестите от Отровното трио обявиха, че планират подобна акция и утре вечер, но "на друг адрес и с яйца от щраус". Антиправителствените протести в София приключи с традиционното блокиране на кръстовището на Орлов мост.


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Коментари (22)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на hamiltonf
    hamiltonf
    Рейтинг: 4406 Любопитно

    "След като се включиха в големия протест..."?!



    "Големият протест" не трябва ли да е в кавички?!

    Икономедиа Етичен кодекс на българските медии. 3. РЕДАКЦИОННА НЕЗАВИСИМОСТ 3.1 Няма да се поддаваме на политически или икономически натиск или влияния.
  2. 2 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 6745 Любопитно

    А революционнита комитети кога?

  3. 3 Профил на Аскет
    Аскет
    Рейтинг: 1910 Неутрално

    Анализ по картинка!

    Професионалният дисидент Йоло Денев е без маска, ерго Йоло Денев е и корона-дисидент.

  4. 4 Профил на Dariya Koleva
    Dariya Koleva
    Рейтинг: 1648 Весело

    А революционнита комитети кога?
    —цитат от коментар 2 на Peni Nikol


    Не могат да намерят коне, за да обикалят като Хвърковатата чета!

    Въздухари, сър!

  5. 5 Профил на Да вярваме на истината
    Да вярваме на истината
    Рейтинг: 2146 Неутрално

    До коментар [#1] от "hamiltonf":

    Аз мисля, че ако лумпените студенти да били 100 те са големият протест:) Като гледаш снимките заслужава ли си въобще да се споменава Метежът вече.

  6. 6 Профил на Моа Преател Тайпи
    Моа Преател Тайпи
    Рейтинг: Неутрално

    А революционнита комитети кога?
    —цитат от коментар 2 на Peni Nikol


    гербурунгелити, разбирам, че сто часа сте се стискали, ма елате да куминтирами и:

    България се е отказала от неустойките за забавянето на строежа на "Турски поток"

    https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2020/10/22/4130555_bulgariia_se_e_otkazala_ot_neustoikite_za_zabavianeto/

    яж бахур...
  7. 7 Профил на uvtest
    uvtest
    Рейтинг: 2128 Весело

    Отровното трио обявиха, че планират подобна акция и утре вечер, но "на друг адрес и с яйца от щраус".-----------------------------------------------------------Само да попитам,яйцата от щраус от вкъщи ли да си ги носим,щот мойте са на привършване?

  8. 8 Профил на Dariya Koleva
    Dariya Koleva
    Рейтинг: 1648 Весело

    Около 100 души се събраха пред Софийския университет, като това е второто недоволство на студентите, след като преди около две седмици те за първи път се включиха в масовите протести.
    ______________________________________________

    Четири вуза по 25 протестери? Голяма масовост!

  9. 9 Профил на telqk
    telqk
    Рейтинг: 2337 Неутрално

    Време е и змлянката в банкя да я сефтосат!

  10. 10 Профил на neut
    neut
    Рейтинг: 7635 Неутрално

    Свежа студентска кръв в изморения организъм

    In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
  11. 11 Профил на witch_doctor
    witch_doctor
    Рейтинг: 642 Весело

    Герберунгелските л@йнярки накацаха!

  12. 12 Профил на DDR
    DDR
    Рейтинг: 2675 Неутрално

    Голям грях е да се хвърля храна.

    Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
  13. 13 Профил на Michael Jordan
    Michael Jordan
    Рейтинг: 2421 Неутрално

    Богатата държава си позволява,
    хвърлянето на яйца да продължава.

  14. 14 Профил на witch_doctor
    witch_doctor
    Рейтинг: 642 Неутрално

    Голям грях е да се хвърля храна.
    —цитат от коментар 12 на DDR


    Путин като я мачкаше с трактори не беше ли?

  15. 15 Профил на antonio_vivaldi
    antonio_vivaldi
    Рейтинг: 3341 Неутрално

    Хората питат защо троловете на Шехерезада ги няма под статията за Турски поток . Както се предполагаше те са под статията за протеста за да пишат ,че на него са останали 5 души.

  16. 16 Профил на DDR
    DDR
    Рейтинг: 2675 Неутрално

    До коментар [#14] от "witch_doctor":

    Грях е и да хвърляш и да мачкаш храна. Не зависимо кой и с каква цел го прави. Никой не е по голем от леба.

    Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
  17. 17 Профил на pet_fire
    pet_fire
    Рейтинг: 5465 Неутрално

    Финансовото министерство заслужава

  18. 18 Профил на uvtest
    uvtest
    Рейтинг: 2128 Неутрално

    До коментар [#11] от "witch_doctor":
    Отчаяние и безпомощност излъчват постовете на лилавите революционери.И безсилна злоба.

  19. 19 Профил на citoplast
    citoplast
    Рейтинг: 1135 Неутрално

    Хората питат защо троловете на Шехерезада ги няма под статията за Турски поток . Както се предполагаше те са под статията за протеста за да пишат ,че на него са останали 5 души.
    —цитат от коментар 15 на antonio_vivaldi


    Защото няма с какво да защитят националните предатели начело с тулупа, гешев, доганя и шиши!!!

    Имало едно време ссср...
  20. 20 Профил на emil
    emil
    Рейтинг: 2198 Неутрално

    Йоло Денев - доктор хонорис кауза. Украшение на протеста.

    УТОЧНЕНИЕ: СТАТИИТЕ ПОД КОИТО ПОСТВАМ ИЗРАЗЯВАТ ИЗЦЯЛО МНЕНИЕТО НА ДНЕВНИК И В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ СЪВПАДАТ С МОЕТО МНЕНИЕ
  21. 21 Профил на PisnaMi
    PisnaMi
    Рейтинг: 2249 Неутрално

    Студентите бяха в основата на унгарските събития 56, в Чехословакия (72?) и в Полша 81.
    Дано и у нас студентите събудят овцедушните граждани, чакащи на готово по-почтени времена.

  22. 22 Профил на uvtest
    uvtest
    Рейтинг: 2128 Неутрално

    [quote#14:"witch_doctor"]Путин като я мачкаше с трактори не беше ли?/quote]

    Лилавите бунтовници,верни последователи на идеите и делото на др.Путин.Молодци!





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