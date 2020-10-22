С яйца по финансовото министерство и подкрепа от студентите премина днешният протест

© Георги Кожухаров Кадър от протеста на студентите

Студенти от четири висши училища в София се включиха в 106-ия ден на протестите с искане на оставка на правителството и на главния прокурор Иван Гешев. Около 100 души се събраха пред Софийския университет, като това е второто недоволство на студентите, след като преди около две седмици те за първи път се включиха в масовите протести.

В проявата участват студенти от Софийския университет, УНСС, Техническия университет и Университета за архитектура, строителство и геодезия. Протестиращите разпънаха огромен транспарант, на който пише "Оставка", а почти през цялото време скандираха "Мутри, вън" и "Гешев е позор - оставка и затвор".

Малко след 19 ч. студентите тръгнаха на шествие към обичайното място, където се провеждат протестите - пространството между президентството и Министерския съвет. По пътя си блокираха за кратко кръстовището пред Софийския университет, което доведе до напрежение с някои от шофьорите.

След като се включиха в големия протест много от студентите получиха микрофона и на импровизираната сцена обясниха мотивите си да се включат в недоволството.

Около 21 ч. протестиращите тръгнаха на шествие, което мина първо през сградата на финансовото министерство. Тя беше обстрелвана с яйца, а причината за атаката срещу зданието беше предложеният бюджет за 2021 г., който не се одобрява от повечето протестиращи.

Инициаторите на протестите от Отровното трио обявиха, че планират подобна акция и утре вечер, но "на друг адрес и с яйца от щраус". Антиправителствените протести в София приключи с традиционното блокиране на кръстовището на Орлов мост.