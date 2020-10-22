С яйца по финансовото министерство и подкрепа от студентите премина днешният протест

Студенти от четири висши училища в София се включиха в 106-ия ден на протестите с искане на оставка на правителството и на главния прокурор Иван Гешев. Около 100 души се събраха пред Софийския университет, като това е второто недоволство на студентите, след като преди около две седмици те за първи път се включиха в масовите протести.
В проявата участват студенти от Софийския университет, УНСС, Техническия университет и Университета за архитектура, строителство и геодезия. Протестиращите разпънаха огромен транспарант, на който пише "Оставка", а почти през цялото време скандираха "Мутри, вън" и "Гешев е позор - оставка и затвор".
Малко след 19 ч. студентите тръгнаха на шествие към обичайното място, където се провеждат протестите - пространството между президентството и Министерския съвет. По пътя си блокираха за кратко кръстовището пред Софийския университет, което доведе до напрежение с някои от шофьорите.
След като се включиха в големия протест много от студентите получиха микрофона и на импровизираната сцена обясниха мотивите си да се включат в недоволството.
Около 21 ч. протестиращите тръгнаха на шествие, което мина първо през сградата на финансовото министерство. Тя беше обстрелвана с яйца, а причината за атаката срещу зданието беше предложеният бюджет за 2021 г., който не се одобрява от повечето протестиращи.
Инициаторите на протестите от Отровното трио обявиха, че планират подобна акция и утре вечер, но "на друг адрес и с яйца от щраус". Антиправителствените протести в София приключи с традиционното блокиране на кръстовището на Орлов мост.
hamiltonfРейтинг: 4406 Любопитно
"След като се включиха в големия протест..."?!Икономедиа Етичен кодекс на българските медии. 3. РЕДАКЦИОННА НЕЗАВИСИМОСТ 3.1 Няма да се поддаваме на политически или икономически натиск или влияния.
"Големият протест" не трябва ли да е в кавички?!
Peni NikolРейтинг: 6745 Любопитно
А революционнита комитети кога?
АскетРейтинг: 1910 Неутрално
Анализ по картинка!
Професионалният дисидент Йоло Денев е без маска, ерго Йоло Денев е и корона-дисидент.
Dariya KolevaРейтинг: 1648 Весело
Не могат да намерят коне, за да обикалят като Хвърковатата чета!
Въздухари, сър!
Да вярваме на истинатаРейтинг: 2146 Неутрално
До коментар [#1] от "hamiltonf":
Аз мисля, че ако лумпените студенти да били 100 те са големият протест:) Като гледаш снимките заслужава ли си въобще да се споменава Метежът вече.
Моа Преател ТайпиРейтинг: Неутрално
гербурунгелити, разбирам, че сто часа сте се стискали, ма елате да куминтирами и:
България се е отказала от неустойките за забавянето на строежа на "Турски поток"
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2020/10/22/4130555_bulgariia_se_e_otkazala_ot_neustoikite_za_zabavianeto/ яж бахур...
uvtestРейтинг: 2128 Весело
Отровното трио обявиха, че планират подобна акция и утре вечер, но "на друг адрес и с яйца от щраус".-----------------------------------------------------------Само да попитам,яйцата от щраус от вкъщи ли да си ги носим,щот мойте са на привършване?
Dariya KolevaРейтинг: 1648 Весело
Около 100 души се събраха пред Софийския университет, като това е второто недоволство на студентите, след като преди около две седмици те за първи път се включиха в масовите протести.
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Четири вуза по 25 протестери? Голяма масовост!
telqkРейтинг: 2337 Неутрално
Време е и змлянката в банкя да я сефтосат!
neutРейтинг: 7635 Неутрално
Свежа студентска кръв в изморения организъмIn the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
witch_doctorРейтинг: 642 Весело
Герберунгелските л@йнярки накацаха!
DDRРейтинг: 2675 Неутрално
Голям грях е да се хвърля храна.Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
Michael JordanРейтинг: 2421 Неутрално
Богатата държава си позволява,
хвърлянето на яйца да продължава.
witch_doctorРейтинг: 642 Неутрално
Путин като я мачкаше с трактори не беше ли?
antonio_vivaldiРейтинг: 3341 Неутрално
Хората питат защо троловете на Шехерезада ги няма под статията за Турски поток . Както се предполагаше те са под статията за протеста за да пишат ,че на него са останали 5 души.
DDRРейтинг: 2675 Неутрално
До коментар [#14] от "witch_doctor":Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
Грях е и да хвърляш и да мачкаш храна. Не зависимо кой и с каква цел го прави. Никой не е по голем от леба.
pet_fireРейтинг: 5465 Неутрално
Финансовото министерство заслужава
uvtestРейтинг: 2128 Неутрално
До коментар [#11] от "witch_doctor":
Отчаяние и безпомощност излъчват постовете на лилавите революционери.И безсилна злоба.
citoplastРейтинг: 1135 Неутрално
Защото няма с какво да защитят националните предатели начело с тулупа, гешев, доганя и шиши!!! Имало едно време ссср...
emilРейтинг: 2198 Неутрално
Йоло Денев - доктор хонорис кауза. Украшение на протеста.УТОЧНЕНИЕ: СТАТИИТЕ ПОД КОИТО ПОСТВАМ ИЗРАЗЯВАТ ИЗЦЯЛО МНЕНИЕТО НА ДНЕВНИК И В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ СЪВПАДАТ С МОЕТО МНЕНИЕ
PisnaMiРейтинг: 2249 Неутрално
Студентите бяха в основата на унгарските събития 56, в Чехословакия (72?) и в Полша 81.
Дано и у нас студентите събудят овцедушните граждани, чакащи на готово по-почтени времена.
uvtestРейтинг: 2128 Неутрално
[quote#14:"witch_doctor"]Путин като я мачкаше с трактори не беше ли?/quote]
Лилавите бунтовници,верни последователи на идеите и делото на др.Путин.Молодци!