Студенти и преподаватели от чужбина също с протест срещу лекции на Мирчев

© Юлия Лазарова Михаил Мирчев обяви, че би напуснал само ако създава репутационен проблем.

Студенти и преподаватели от САЩ, Канада и Европа се обединиха в отворено писмо "Не на расизма в Софийския университет" срещу лекциите на професор Михаил Мирчев. То е изпратено до международни институции и организации, работещи в България и региона, "като ги информира за вредното дългогодишно влияние на проф. Мирчев върху изграждане на кадри за сферата на социалната работа, икономиката, неправителствения сектор и работата с бежанци в България", съобщават авторите му.

Срещу Мирчев тече проверка в етичната комисия на висшето училище, а вчера общото събрание на Софийския университет прие декларация срещу него, без да споменава името му. Мирчев води курс по "Социална работа с ЕТНОгрупи" и миналата седмица студентите поискаха неговото отстраняване заради ксенофобия и расизъм в лекциите му. В негова подкрепа пък застанаха други студенти и преподаватели. Вчера от комисията за защита от дискриминацията обявиха, че също започват проверка.

"Търсим междунарoдна подкрепа за силно противопоставяне на промотирането, асоциирането или наемането на работа на проф. Мирчев", се казва в писмото, изпратено и до институции и организации, свързани професионално с професор Мирчев - Софийския университет, Университета за национално и световно стопанство, Българска социологическа асоциация и Фондация за европейски прогресивни изследвания (FEPS) в Брюксел.

Писмото е подписано от близо 150 души, "между които изтъкнати преподаватели и научни работници по политология, социални науки и лингвистика от водещи университети в САЩ, Канада и Европа като University of Chicago, City University of New York, Bard College, Harvard Medical School, Pratt Institute. Сред подписалите са и професионалисти от сферата на социалната работа, психологията и правата на човека, здравни работници, лидери на неправителствени организации, мениджъри от бизнеса и хора на изкуството - писатели, музиканти, актьори".

"Писмото дава информация и за дългогодишното вредно влияние на проф. Мирчев в областта на социологическите изследвания като бивш председател на Българска социологическа асоциация и настоящ собственик на частна агенция за изследвания и анализи, чрез която "промотира разпространението на дискредитирана расова наука за запазване на българския "национален характер" на базата на расистки стереотипи за етническите малцинства и бежанци в университетите на България и системата за социално подпомагане", пишат още авторите на декларацията.