Магистратът Евгени Диков загуби битката с коронавируса

Евгени Диков (65 г.), член на Висшия съдебен съвет от квотата на следователите в прокурорската колегия, дългогодишен прокурор и адвокат загуби битката с коронавируса и почина в болница.
Диков има дълъг стаж в съдебната система. Кариерата му започва през 1981 г. като обвинител в Районна прокуратура-Бяла Слатина, където е бил и заместник-шеф.
Работил е като прокурор на различни нива в системата, заемал е поста зам.-районен прокурор в Първа районна прокуратура - Софияq и зам.-шеф на Софийската градска прокуратура.
В периода от 1992 г. до 2003 г. работи като адвокат.
Връща се в съдебната система като следовател в Националната следствена служба, а после е и прокурор във Върховната касационна прокуратура. Там той беше ръководител на отдел.
През декември 2013 г. Евгени Диков бе избран за директор на Националната следствена служба и заместник на главния прокурор по разследванията.
През 2017 г. следователите го избраха за член на Висшия съдебен съвет, където ръководи Комисията за управление на собствеността.
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 5597 Неутрално
Няма недосегаеми. Сега ще се срещне с Върховния съдник. Дано му прости.ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
hamiltonfРейтинг: 4274 Любопитно
До коментар [#1] от "КМЕТ В СЯНКА":Икономедиа Етичен кодекс на българските медии. 3. РЕДАКЦИОННА НЕЗАВИСИМОСТ 3.1 Няма да се поддаваме на политически или икономически натиск или влияния.
Този от кой отбор беше, от "вражеския" или "нашия"?
ШоршоРейтинг: 618 Неутрално
Този щом е бил от висшия съвет на съдебната мафия, изобщо не ми го хвалете. Вече се пържи в ада.
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 5597 Неутрално
До коментар [#2] от "hamiltonf":ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
Другарят Гоцев ни напусна и няма как да ти отговоря. Вероятно обаче ти като по-умен се сещаш и сам.
dedolibenРейтинг: 1679 Разстроено
Днес ще починат още 300 човека дали и сред тях няма и някой по достоен за снимка и статия в Дневник?"Моите министри са англофили, моите генерали са германофили, моят народ е русофилски, само аз останах българофил". Цар Борис III
И Дневнйк освен да пейсвате къде е работил да бяхте се постарали да напишете и какво е свършил и кой знакови дела е спечелил за да го изберът като достоен във ВСС.
Или ако си го причините ще се види че поредният Сламен човек ди е отишъл.
Мишо ПетровРейтинг: 861 Неутрално
Той е загубил битката с правото, с честността, с морала! Много по-важни неща от някаква инфекция...
doroteusРейтинг: 1754 Неутрално
Диков от отвъдното : "Благодаря , подобно !"
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 5597 Неутрално
До коментар [#7] от "doroteus":ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
В коя болница е починал?
doroteusРейтинг: 1754 Неутрално
Лека му пръст !
philosophiserРейтинг: 263 Неутрално
До коментар [#5] от "dedoliben":
може и да са проверили какво е (не)свършил и да сме се оказали в положението “за починал или добро или нищо”.
Лека му пръст на човека, но да, ще има още десетки днес, за които няма и да чуем.
РосиРейтинг: 7712 Неутрално
За мъртвите или добро, или нищо.
kumanistanРейтинг: 318 Неутрално
Бог да го прости. За поста шеф на НСЛС през 2013 се е състезавал сам срещу себе си. Трудно състезание.