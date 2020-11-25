Магистратът Евгени Диков загуби битката с коронавируса

Евгени Диков е член на Висшия съдебен съвет, избран през 2017 г. от квотата на следователите.

© Георги Кожухаров

Евгени Диков е член на Висшия съдебен съвет, избран през 2017 г. от квотата на следователите.



Евгени Диков (65 г.), член на Висшия съдебен съвет от квотата на следователите в прокурорската колегия, дългогодишен прокурор и адвокат загуби битката с коронавируса и почина в болница.


Диков има дълъг стаж в съдебната система. Кариерата му започва през 1981 г. като обвинител в Районна прокуратура-Бяла Слатина, където е бил и заместник-шеф.


Работил е като прокурор на различни нива в системата, заемал е поста зам.-районен прокурор в Първа районна прокуратура - Софияq и зам.-шеф на Софийската градска прокуратура.




В периода от 1992 г. до 2003 г. работи като адвокат.


Връща се в съдебната система като следовател в Националната следствена служба, а после е и прокурор във Върховната касационна прокуратура. Там той беше ръководител на отдел.


През декември 2013 г. Евгени Диков бе избран за директор на Националната следствена служба и заместник на главния прокурор по разследванията.


През 2017 г. следователите го избраха за член на Висшия съдебен съвет, където ръководи Комисията за управление на собствеността.


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Коментари (12)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 5597 Неутрално

    Няма недосегаеми. Сега ще се срещне с Върховния съдник. Дано му прости.

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  2. 2 Профил на hamiltonf
    hamiltonf
    Рейтинг: 4274 Любопитно

    До коментар [#1] от "КМЕТ В СЯНКА":

    Този от кой отбор беше, от "вражеския" или "нашия"?

    Икономедиа Етичен кодекс на българските медии. 3. РЕДАКЦИОННА НЕЗАВИСИМОСТ 3.1 Няма да се поддаваме на политически или икономически натиск или влияния.
  3. 3 Профил на Шоршо
    Шоршо
    Рейтинг: 618 Неутрално

    Този щом е бил от висшия съвет на съдебната мафия, изобщо не ми го хвалете. Вече се пържи в ада.

  4. 4 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 5597 Неутрално

    До коментар [#2] от "hamiltonf":

    Другарят Гоцев ни напусна и няма как да ти отговоря. Вероятно обаче ти като по-умен се сещаш и сам.

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  5. 5 Профил на dedoliben
    dedoliben
    Рейтинг: 1679 Разстроено

    Днес ще починат още 300 човека дали и сред тях няма и някой по достоен за снимка и статия в Дневник?
    И Дневнйк освен да пейсвате къде е работил да бяхте се постарали да напишете и какво е свършил и кой знакови дела е спечелил за да го изберът като достоен във ВСС.
    Или ако си го причините ще се види че поредният Сламен човек ди е отишъл.

    "Моите министри са англофили, моите генерали са германофили, моят народ е русофилски, само аз останах българофил". Цар Борис III
  6. 6 Профил на Мишо Петров
    Мишо Петров
    Рейтинг: 861 Неутрално

    Той е загубил битката с правото, с честността, с морала! Много по-важни неща от някаква инфекция...

  7. 7 Профил на doroteus
    doroteus
    Рейтинг: 1754 Неутрално

    Този щом е бил от висшия съвет на съдебната мафия, изобщо не ми го хвалете. Вече се пържи в ада.
    —цитат от коментар 3 на Шоршо


    Диков от отвъдното : "Благодаря , подобно !"

  8. 8 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 5597 Неутрално

    До коментар [#7] от "doroteus":

    В коя болница е починал?

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  9. 9 Профил на doroteus
    doroteus
    Рейтинг: 1754 Неутрално

    Лека му пръст !

  10. 10 Профил на philosophiser
    philosophiser
    Рейтинг: 263 Неутрално

    До коментар [#5] от "dedoliben":

    може и да са проверили какво е (не)свършил и да сме се оказали в положението “за починал или добро или нищо”.

    Лека му пръст на човека, но да, ще има още десетки днес, за които няма и да чуем.

  11. 11 Профил на Роси
    Роси
    Рейтинг: 7712 Неутрално

    За мъртвите или добро, или нищо.

  12. 12 Профил на kumanistan
    kumanistan
    Рейтинг: 318 Неутрално

    Бог да го прости. За поста шеф на НСЛС през 2013 се е състезавал сам срещу себе си. Трудно състезание.





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