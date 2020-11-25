Магистратът Евгени Диков загуби битката с коронавируса

© Георги Кожухаров Евгени Диков е член на Висшия съдебен съвет, избран през 2017 г. от квотата на следователите.

Евгени Диков (65 г.), член на Висшия съдебен съвет от квотата на следователите в прокурорската колегия, дългогодишен прокурор и адвокат загуби битката с коронавируса и почина в болница.

Диков има дълъг стаж в съдебната система. Кариерата му започва през 1981 г. като обвинител в Районна прокуратура-Бяла Слатина, където е бил и заместник-шеф.

Работил е като прокурор на различни нива в системата, заемал е поста зам.-районен прокурор в Първа районна прокуратура - Софияq и зам.-шеф на Софийската градска прокуратура.

В периода от 1992 г. до 2003 г. работи като адвокат.

Връща се в съдебната система като следовател в Националната следствена служба, а после е и прокурор във Върховната касационна прокуратура. Там той беше ръководител на отдел.

През декември 2013 г. Евгени Диков бе избран за директор на Националната следствена служба и заместник на главния прокурор по разследванията.

През 2017 г. следователите го избраха за член на Висшия съдебен съвет, където ръководи Комисията за управление на собствеността.