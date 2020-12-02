И бенгалският тигър в столичния зоопарк се радва на снега

Екипът на Зоологическата градина в София публикува кадри, на които се вижда как животните реагират на първия сняг за тази зима.

Новите по-строги противоепидемични мерки този път не засегнаха зоопарка и той продължава да е отворен. Касите работят със зимния си график - всеки ден от 8,30 часа до 16,30 часа, а престоят за посетители е разрешен до 17.00 часа.

Гледайте в това кратко видео как младият бенгалски тигър Киафа изследва първия сняг и бързо открива, че това може да се превърне в игра.