И бенгалският тигър в столичния зоопарк се радва на снега

Екипът на Зоологическата градина в София публикува кадри, на които се вижда как животните реагират на първия сняг за тази зима.
Новите по-строги противоепидемични мерки този път не засегнаха зоопарка и той продължава да е отворен. Касите работят със зимния си график - всеки ден от 8,30 часа до 16,30 часа, а престоят за посетители е разрешен до 17.00 часа.
Гледайте в това кратко видео как младият бенгалски тигър Киафа изследва първия сняг и бързо открива, че това може да се превърне в игра.
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 5578 Неутрално
Видеото е недостъпно.ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
eti mehterРейтинг: 3807 Весело
Тигъра явно е прост.....Bukalemun
Все още не е успял да се интегрира .....:) ....към европейските стандарти. ...
blondofilРейтинг: 3172 Неутрално
Тигре, тигре, имаш ли пари...
troiРейтинг: 662 Неутрално
До коментар [#2] от "eti mehter":забавление и приключение
Чакаме ти да се интегрираш най-сетне и да еволюираш в писаниците ти.
kvasimodoРейтинг: 1712 Весело
Еее, къде е тигърът? Но нищо, да е жив и здрав дълги години."Което беше порок стана обичай" - Сенека
DeaddarkРейтинг: 2837 Весело
До коментар [#1] от "КМЕТ В СЯНКА":
Как да е достъпно, като е дал линк със своя лог у Фейсбук.
blondofilРейтинг: 3172 Неутрално
Тигрите са големи мухльовци. Каката пазачка в един зоопарк разправяше, че тигрицата вече цяла година биела мъжкия тигър и не го оставяла да и се качи. Завалията бяха го отделили в отделна клетка да не яде бой.
ИванРейтинг: 227 Разстроено
Затворен в бетонени стени. Зоологичестите трябва да бъдат забранени. Ако толкова са се загрижили за дивите животни да им предоставят поне нужните условия за нормален живот.
eti mehterРейтинг: 3807 Весело
До коментар [#4] от "troi":Bukalemun
Ами чакай.....кой те спира да чакаш...?
DeaddarkРейтинг: 2837 Весело
До коментар [#7] от "blondofil":
Ставал съм свидетел на същото с лъв и лъвица - тя така го напердаши, че лъва се попика.
blondofilРейтинг: 3172 Неутрално
Стига с тая антисоциалистическа пропаганда. Лошо ли е да имаш осигурена храна, подслон, медицинско обслужване и защита че другите животни няма да те изядат. Иска се единствено да не бягаш и да не хапеш.
PetleshevРейтинг: 2873 Неутрално
До коментар [#4] от "troi":Бивш tww09306483.
Не го мисли Етката...! Много е отворен на приказки, ама иначе стиска българския паспорт в джоба. ;)
quatro_4x3Рейтинг: 1241 Неутрално
Никаква вероятност да се случи. РУСОФИЛЪТ Е СЪВРЕМЕННИЯТ АНАЛОГ НА ТУРКОФИЛА ПРЕЗ ТУРСКОТО РОБСТВО.
PetleshevРейтинг: 2873 Неутрално
До коментар [#7] от "blondofil":Бивш tww09306483.
Сигурно и тигрицата я боли главата, та затова...! :)))
eti mehterРейтинг: 3807 Любопитно
До коментар [#11] от "blondofil":Bukalemun
Лошо ли е да имаш осигурена храна, подслон, медицинско обслужване и защита че другите животни няма да те изядат. Иска се единствено да не бягаш и да не хапеш.
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Не само е лошо ,но е и пагубно , измамно ,анти природно .....с непридвидими последици като ....Covid 19. ...например. ....
Кои сме ние хората. ....да се месим на природните закони .....за които и 5% дори не знаем....?!
eti mehterРейтинг: 3807 Весело
До коментар [#13] от "quatro_4x3":Bukalemun
Никаква вероятност да се случи.
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Естествено, че никаква .....
Защото не живея в зоопарк. ....и не чакам всяка сутрин ....някой да ми носи храна в клетката. ...а за благодарност да се смея пред публиката и да пея песни за интеграцията. ....:)
quatro_4x3Рейтинг: 1241 Неутрално
Ако по-сериозно се замислиш върху това, което си написал, ще разбереш, че точно в това живееш. Ердоган на маймуни ви направи, а ти, за благодарност, се смееш доволно пред публиката. РУСОФИЛЪТ Е СЪВРЕМЕННИЯТ АНАЛОГ НА ТУРКОФИЛА ПРЕЗ ТУРСКОТО РОБСТВО.
blondofilРейтинг: 3172 Неутрално
Животните в зоопарка живеят в пъти повече от тези в джунглата.
zakiРейтинг: 606 Весело
До коментар [#7] от "blondofil":
Горе-долу, като блондинките с блондофилите.