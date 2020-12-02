И бенгалският тигър в столичния зоопарк се радва на снега

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И бенгалският тигър в столичния зоопарк се радва на снега

И бенгалският тигър в столичния зоопарк се радва на снега

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Екипът на Зоологическата градина в София публикува кадри, на които се вижда как животните реагират на първия сняг за тази зима.


Новите по-строги противоепидемични мерки този път не засегнаха зоопарка и той продължава да е отворен. Касите работят със зимния си график - всеки ден от 8,30 часа до 16,30 часа, а престоят за посетители е разрешен до 17.00 часа.


Гледайте в това кратко видео как младият бенгалски тигър Киафа изследва първия сняг и бързо открива, че това може да се превърне в игра.

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Коментари (19)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 5578 Неутрално

    Видеото е недостъпно.

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  2. 2 Профил на eti mehter
    eti mehter
    Рейтинг: 3807 Весело

    Тигъра явно е прост.....
    Все още не е успял да се интегрира .....:) ....към европейските стандарти. ...

    Bukalemun
  3. 3 Профил на blondofil
    blondofil
    Рейтинг: 3172 Неутрално

    Тигре, тигре, имаш ли пари...

  4. 4 Профил на troi
    troi
    Рейтинг: 662 Неутрално

    До коментар [#2] от "eti mehter":

    Чакаме ти да се интегрираш най-сетне и да еволюираш в писаниците ти.

    забавление и приключение
  5. 5 Профил на kvasimodo
    kvasimodo
    Рейтинг: 1712 Весело

    Еее, къде е тигърът? Но нищо, да е жив и здрав дълги години.

    "Което беше порок стана обичай" - Сенека
  6. 6 Профил на Deaddark
    Deaddark
    Рейтинг: 2837 Весело

    До коментар [#1] от "КМЕТ В СЯНКА":

    Как да е достъпно, като е дал линк със своя лог у Фейсбук.

  7. 7 Профил на blondofil
    blondofil
    Рейтинг: 3172 Неутрално

    Тигрите са големи мухльовци. Каката пазачка в един зоопарк разправяше, че тигрицата вече цяла година биела мъжкия тигър и не го оставяла да и се качи. Завалията бяха го отделили в отделна клетка да не яде бой.

  8. 8 Профил на Иван
    Иван
    Рейтинг: 227 Разстроено

    Затворен в бетонени стени. Зоологичестите трябва да бъдат забранени. Ако толкова са се загрижили за дивите животни да им предоставят поне нужните условия за нормален живот.

  9. 9 Профил на eti mehter
    eti mehter
    Рейтинг: 3807 Весело

    До коментар [#4] от "troi":

    Ами чакай.....кой те спира да чакаш...?

    Bukalemun
  10. 10 Профил на Deaddark
    Deaddark
    Рейтинг: 2837 Весело

    До коментар [#7] от "blondofil":

    Ставал съм свидетел на същото с лъв и лъвица - тя така го напердаши, че лъва се попика.

  11. 11 Профил на blondofil
    blondofil
    Рейтинг: 3172 Неутрално

    Затворен в бетонени стени. Зоологичестите трябва да бъдат забранени. Ако толкова са се загрижили за дивите животни да им предоставят поне нужните условия за нормален живот.
    —цитат от коментар 8 на Иван


    Стига с тая антисоциалистическа пропаганда. Лошо ли е да имаш осигурена храна, подслон, медицинско обслужване и защита че другите животни няма да те изядат. Иска се единствено да не бягаш и да не хапеш.

  12. 12 Профил на Petleshev
    Petleshev
    Рейтинг: 2873 Неутрално

    До коментар [#4] от "troi":

    Не го мисли Етката...! Много е отворен на приказки, ама иначе стиска българския паспорт в джоба. ;)

    Бивш tww09306483.
  13. 13 Профил на quatro_4x3
    quatro_4x3
    Рейтинг: 1241 Неутрално

    До коментар [#2] от "eti mehter":Чакаме ти да се интегрираш най-сетне и да еволюираш в писаниците ти.
    —цитат от коментар 4 на troi


    Никаква вероятност да се случи.

    РУСОФИЛЪТ Е СЪВРЕМЕННИЯТ АНАЛОГ НА ТУРКОФИЛА ПРЕЗ ТУРСКОТО РОБСТВО.
  14. 14 Профил на Petleshev
    Petleshev
    Рейтинг: 2873 Неутрално

    До коментар [#7] от "blondofil":

    Сигурно и тигрицата я боли главата, та затова...! :)))

    Бивш tww09306483.
  15. 15 Профил на eti mehter
    eti mehter
    Рейтинг: 3807 Любопитно

    До коментар [#11] от "blondofil":

    Лошо ли е да имаш осигурена храна, подслон, медицинско обслужване и защита че другите животни няма да те изядат. Иска се единствено да не бягаш и да не хапеш.
    ======
    Не само е лошо ,но е и пагубно , измамно ,анти природно .....с непридвидими последици като ....Covid 19. ...например. ....
    Кои сме ние хората. ....да се месим на природните закони .....за които и 5% дори не знаем....?!

    Bukalemun
  16. 16 Профил на eti mehter
    eti mehter
    Рейтинг: 3807 Весело

    До коментар [#13] от "quatro_4x3":

    Никаква вероятност да се случи.
    =======
    Естествено, че никаква .....
    Защото не живея в зоопарк. ....и не чакам всяка сутрин ....някой да ми носи храна в клетката. ...а за благодарност да се смея пред публиката и да пея песни за интеграцията. ....:)

    Bukalemun
  17. 17 Профил на quatro_4x3
    quatro_4x3
    Рейтинг: 1241 Неутрално

    До коментар [#13] от "quatro_4x3": Никаква вероятност да се случи.=======Естествено, че никаква .....Защото не живея в зоопарк. ....и не чакам всяка сутрин ....някой да ми носи храна в клетката. ...а за благодарност да се смея пред публиката и да пея песни за интеграцията. ....:)
    —цитат от коментар 16 на eti mehter


    Ако по-сериозно се замислиш върху това, което си написал, ще разбереш, че точно в това живееш. Ердоган на маймуни ви направи, а ти, за благодарност, се смееш доволно пред публиката.

    РУСОФИЛЪТ Е СЪВРЕМЕННИЯТ АНАЛОГ НА ТУРКОФИЛА ПРЕЗ ТУРСКОТО РОБСТВО.
  18. 18 Профил на blondofil
    blondofil
    Рейтинг: 3172 Неутрално

    До коментар [#11] от "blondofil": Лошо ли е да имаш осигурена храна, подслон, медицинско обслужване и защита че другите животни няма да те изядат. Иска се единствено да не бягаш и да не хапеш.======Не само е лошо ,но е и пагубно , измамно ,анти природно .....с непридвидими последици като ....Covid 19. ...например. ....Кои сме ние хората. ....да се месим на природните закони .....за които и 5% дори не знаем....?!
    —цитат от коментар 15 на eti mehter


    Животните в зоопарка живеят в пъти повече от тези в джунглата.

  19. 19 Профил на zaki
    zaki
    Рейтинг: 606 Весело

    До коментар [#7] от "blondofil":

    Тигрите са големи мухльовци. Каката пазачка в един зоопарк разправяше, че тигрицата вече цяла година биела мъжкия тигър и не го оставяла да и се качи. Завалията бяха го отделили в отделна клетка да не яде бой.
    —цитат от коментар 7 на blondofil


    Горе-долу, като блондинките с блондофилите.






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