На живо: Представяне на Националния план за ваксиниране срещу COVID-19

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На живо: Представяне на Националния план за ваксиниране срещу COVID-19

На живо: Представяне на Националния план за ваксиниране срещу COVID-19

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На днешното си извънредно заседание правителството одобри Националния план за ваксиниране срещу COVID-19. Планът предвижда първо да бъдат ваксинирани всички лекари, зъболекари, фармацевти и помощник-фармацевти, които желаят това.


Какво още предвижда планът, кои ще са първите, които ще получат дози от ваксината за COVID-19, и кой всъщност ще извършва имунизациите - гледайте на живо отговорите на всички тези и още много други въпроси от здравния министър проф. Костадин Ангелов и председателя на Координациoнен съвет за изпълнение на националния план проф. Красимир Гигов.


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Коментари (2)
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  1. 1 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 5818 Неутрално

    Само да не стане фал, че в чудо ще се видим ако пострадат лекарите.

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  2. 2 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 5818 Неутрално

    Информирано съгласие, че няма да съдят производителя при вреди от ваксината.

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!




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