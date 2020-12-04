На живо: Представяне на Националния план за ваксиниране срещу COVID-19

На днешното си извънредно заседание правителството одобри Националния план за ваксиниране срещу COVID-19. Планът предвижда първо да бъдат ваксинирани всички лекари, зъболекари, фармацевти и помощник-фармацевти, които желаят това.

Какво още предвижда планът, кои ще са първите, които ще получат дози от ваксината за COVID-19, и кой всъщност ще извършва имунизациите - гледайте на живо отговорите на всички тези и още много други въпроси от здравния министър проф. Костадин Ангелов и председателя на Координациoнен съвет за изпълнение на националния план проф. Красимир Гигов.