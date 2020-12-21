Почина вокалистът на група P.I.F. Димо Стоянов

Вокалистът на група P.I.F. Димо Стоянов е починал, съобщава Би Ти Ви. На 9 декември от групата информираха, че Димо е в болница с COVID-19 и се нуждае от преливане на кръвна плазма. Впоследствие дарител бе намерен и ден по-късно бе съобщено, че състоянието на Димо е стабилно.
Група P.I.F. е създадена от Димо Стоянов и Иван Велков през 1992 г. във Варна под името Resemblence. В този период музиката им е на английски език и основните им изяви са в Унгария. От 1999 г. свирят в София под името P.I.F. (Patriots In Fashion), като към тях се присъединяват Емилиян Бонев, Желяз Желязов и Любомир Петков. През 2000 г. издават дебютния си албум "П.И.Ф.", който се радва на голяма популярност и съдържа някои от най-известните им песни - "Приказка", "Колело" и "Пътуване". Този албум им носи и наградата на телевизия MM за албум на годината. Следват още 4 албума.
Последната изява на 45-годишния Димо е акустичен концерт на 27 ноември в столичен клуб.
karabastunРейтинг: 7842 Разстроено
Стига, бе ....[email protected]
Lord ElrondРейтинг: 576 Неутрално
Почивай в Мир! Жалко...
ChubachubsРейтинг: 591 Неутрално
Светла памет!
Silvia BlagoevaРейтинг: 235 Неутрално
Ужас, лека му пръст.
Дали феновете на конспиративните теории ще проумеят вече, че вирус наистина има и дори да прилича на обикновен грип, все пак не е...
БМЗРейтинг: 997 Неутрално
Един от най-добрите български музиканти. Поклон.Апокалипсисът апокалиптичен
Почивай в мир, Димо!
johngotiРейтинг: 333 Неутрално
Бог да го простиЛарнака бие лошо бие .....що щот 7 е добро число
stanishevРейтинг: 368 Неутрално
RIP
доц. МангъЗов скоро показвал ли се е по телевизора?
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 5357 Неутрално
Бог да го прости. Харесвах го.ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
samoedinРейтинг: 3682 Неутрално
Тъжна новина ! Ковид продължава да взема жертва след жертва, без значение от име, социален статус, популярност в обществото.........
РосиРейтинг: 7628 Неутрално
Ужасно!Бог да го прости!
Ал БъндиРейтинг: 613 Неутрално
RIP :( Добре че под такива статии изчеват антиваксърите, кото пишат, че на някой му се плаща да се пише болен от ковид 19 :( На никой не може да му платиш за да се направи мъртъв!
Да починеш на 45 години си е жива трагедия :( Мир на праха му!
pet_fireРейтинг: 5170 Неутрално
Лека му пръст, правеше истинска музика
BulletРейтинг: 834 Неутрално
До коментар [#4] от "Silvia Blagoeva":Gor det idag, imorgon kan deta vara förbjudet.
”Ужас, лека му пръст.
Дали феновете на конспиративните теории ще проумеят вече, че вирус наистина има и дори да прилича на обикновен грип, все пак не е...”
Лека му.
Явно такива креативни личности, са с гени на автохонното население на Земята, та затова не го преживяват този вирус.
Studie: Neandertalargen kan orsaka svår corona
https://omni.se/a/dlJyrq
1001Рейтинг: 1760 Неутрално
Значи когато има криза се търси лекарство не ваксина
Ама бялата мафия си знае бизнеса
Теоретично лекарство има синтетични антите тела с коит излекуваха Тръмп за 2 дена, но тука практикуваме преливане на плазма (по принцип е нужно поне 3 пъти с един път не става) и други шамански истории
DogeРейтинг: 1511 Разстроено
Стига бе, познавах г лично!
recurvirostraРейтинг: 221 Неутрално
Толкова го харесвах, имаше такава дълбочина в текстовете му и музиката беше вълшебна...
А и подкрепяше важни каузи...
Въобще прекрасен!
Светъл му път!
recurvirostraРейтинг: 221 Неутрално
Толкова го харесвах, имаше такава дълбочина в текстовете му и музиката беше вълшебна...
А и подкрепяше важни каузи...
Въобще прекрасен!
Светъл му път!
Дисидент в ЕССРРейтинг: 757 Неутрално
Бог да го прости!"Свободата е да казваш на хората това, което не желаят да чуят." - Дж. Оруел
Голям български музикант! Голяма загуба!
Chung KuoРейтинг: 488 Разстроено
Лека ти пръст, баджо, голям беше още във Варна :(
bokalcho11Рейтинг: 176 Неутрално
Е НЕ! УЖАС! Съболезования...
!D !калпав е новия вид Дневник!Рейтинг: 829 Неутрално
Не трябваше така да става!!!!!!
Добър с поезия говореща нови неща с всяко чуване.
Мир, на душата му! -думите остават.
Коце СлаевРейтинг: 351 Разстроено
Почивай в мир!"Миналото е понятно за нас само в светлината на настоящето и можем напълно да разберем настоящето само в светлината на миналото." - E. H. Carr
https://www.youtube.com/watch?v=FCeI200qhpk
...And justice for allРейтинг: 630 Неутрално
Димо и групата му бяха последните мохикани на качествената и прекрасна българска музика с дълбоки и поетични текстове. Сравнете само текста и музиката на "Невидимо дете" с която си пожелаете съвременна музикална шитня. Огромна загуба за българската музика, огромна загуба за българското изкуство, огромна загуба за всички ценители на качественото творчество. Почивай в мир, Димо! Ще липсваш много!ГМО с Тире от Микре - Най-гнусното нещо, пръквало се някога в българския футбол. Даже ЦСКА ми липсва...
TrayanРейтинг: 926 Неутрално
Ужасно е колко се обезцени цената на живота и то не толкова заради вируса, колкото заради неадекватните действия на правителството. Смъртността е огромна, вижда се по данните на НСИ.
Жалко за този млад човек! Дано е живял пълноценно!
Аptekar4etoРейтинг: 213 Разстроено
Страхотен музикант! Моного обичан от мен и цялото ми семейство!
Почивай в мир!
hopeРейтинг: 3642 Неутрално
Жалко... да почива в мир.Любовта ще спаси света!!!
ЗаНиЗаРейтинг: 2298 Разстроено
Тъжно, много тъжно. Заради всичко красиво, което сътвори с PIF, при всяка песен ще е пак тук. Поклон.Направи съд от глината, празнината вътре в него го прави полезен.
BrusuevРейтинг: 273 Неутрално
ЕПМ глупак. лошото на интернета е че всякакви идиоти се опитват да си налагат мнението.
ГуставРейтинг: 866 Неутрално
Почивай в мир!
Най-любима песен ми е "Невидимо дете"
koalarevolutionРейтинг: 552 Неутрално
fuck
TTРейтинг: 14 Неутрално
Мир и покой в следващото ниво желая на Димо! Това за мен е един от най-талантливите артисти на България в нашето време!
Мъчно ми е, че няма да мога да ги гледам с него вече...Дано семейството и приятелите му превъзмогнат загубата!!!
encor3Рейтинг: 746 Неутрално
Светла ти памет Димо.
"Приказка" ми е любима песен.
До коментар [#14] от "1001":
Поредния мангър, който се изявява по форумите, защото явно и жена му вкъщи не жалае да му слуша глупостите. Има достатъчно статии за ненормалници. Марш оттук.
cavennРейтинг: 521 Разстроено
Не съм фен на музиката му, въпреки че знам немалко техни песни. Правил ми е много добро впечатление, като човек. Усмихнат и позитивен, без излишни превземки и надувки. Като студент работих в една закусвалня и е идвал няколко пъти да хапне при нас. Да почива в мир.
9999Рейтинг: 25 Неутрално
Преди няколко месеца имах удоволствието да се запозная с него. Изключително усмихнат и позитивен беше при срешата ни. Много жалко
schwimmwagenРейтинг: 1443 Неутрално
Светла му памет!"...Thereafter the man-loving God who arranges everything, and who did not abandon man without an intellect, sent unto him Saint Constantine the Philosopher, called Cyril, a righteous and truth-loving man, and he created for them thirty-eight letters..."
Жена ми го е познавала, имал сърдечен проблем от младини.
През прокуракура ми еРейтинг: 228 Разстроено
Димо беше прекрасен човек и голям музикант! Светла му памет!
Тиква загубенаРейтинг: 1860 Неутрално
Съболезнования на семейството и приятелите!Приживе на всички в устата ви срах, серете и вие на гроба ми без страх, че мъртвец от гроба не може да се вдигне, серящия гъз с хуй да достигне!
Незнайко в Слънчевия градРейтинг: 5378 Неутрално
Светла му памет..."Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
cinikРейтинг: 2281 Неутрално
Ще си пусна няколко песни на П.И.Ф в негова памет.Гяурбаджийски, червени и "патриотични" евнуси на Сараите, развейте бялото знаме! Ако нямате бял плат, събуйте си гащите! Под тях нямате нищо за криене!
Milko StoyanovРейтинг: 588 Разстроено
Не мога да повярвам... Димо беше абсолютно пич... а и млад, 45... Бог да пази душата му! Пазете се хора! И не забравяйте свестните хора, които си отидоха - в паметта ни те още ще живеят.
Alarmstufe: RotРейтинг: 4777 Разстроено
Ужасно, просто! Бог да го прости!Gunter glieben glauchen globen
deymusРейтинг: 788 Неутрално
Ужас!
А правеше уникална музика!
Съболезнования на близките му!
MolossianРейтинг: 1594 Разстроено
Това не е истина.Panta rhei....
На 45.
Много талантлив.
Бог да го прости.
1_aprilРейтинг: 843 Неутрално
До коментар [#16] от "recurvirostra":
Напълно съм съгласен с Вас!
Творец , който се отличаваше от болшинството...
Голяма загуба за днешна България, уви
katerina_slavovaРейтинг: 686 Неутрално
Всеки има проблеми. Но като не внимаваме и не сме оговорни, измират доби хора.
VoikoРейтинг: 2027 Неутрално
Почивай в мир!
asroma1927Рейтинг: 1044 Неутрално
Божеее, ужас. Бог да го прости. Ужасна новина. Просто ужасна
hopeРейтинг: 3642 Неутрално
Този вирус изглежда съвсем "безобиден", докато не си отиде някой близък...това е положението. на 45 години.Любовта ще спаси света!!!