Почина вокалистът на група P.I.F. Димо Стоянов

Почина вокалистът на група P.I.F. Димо Стоянов

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Вокалистът на група P.I.F. Димо Стоянов е починал, съобщава Би Ти Ви. На 9 декември от групата информираха, че Димо е в болница с COVID-19 и се нуждае от преливане на кръвна плазма. Впоследствие дарител бе намерен и ден по-късно бе съобщено, че състоянието на Димо е стабилно.


Група P.I.F. е създадена от Димо Стоянов и Иван Велков през 1992 г. във Варна под името Resemblence. В този период музиката им е на английски език и основните им изяви са в Унгария. От 1999 г. свирят в София под името P.I.F. (Patriots In Fashion), като към тях се присъединяват Емилиян Бонев, Желяз Желязов и Любомир Петков. През 2000 г. издават дебютния си албум "П.И.Ф.", който се радва на голяма популярност и съдържа някои от най-известните им песни - "Приказка", "Колело" и "Пътуване". Този албум им носи и наградата на телевизия MM за албум на годината. Следват още 4 албума.


Последната изява на 45-годишния Димо е акустичен концерт на 27 ноември в столичен клуб.


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Коментари (48)
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  1. 1 Профил на karabastun
    karabastun
    Рейтинг: 7842 Разстроено

    Стига, бе ....

    [email protected]
  2. 2 Профил на Lord Elrond
    Lord Elrond
    Рейтинг: 576 Неутрално

    Почивай в Мир! Жалко...

  3. 3 Профил на Chubachubs
    Chubachubs
    Рейтинг: 591 Неутрално

    Светла памет!

  4. 4 Профил на Silvia Blagoeva
    Silvia Blagoeva
    Рейтинг: 235 Неутрално

    Ужас, лека му пръст.
    Дали феновете на конспиративните теории ще проумеят вече, че вирус наистина има и дори да прилича на обикновен грип, все пак не е...

  5. 5 Профил на БМЗ
    БМЗ
    Рейтинг: 997 Неутрално

    Един от най-добрите български музиканти. Поклон.

    Почивай в мир, Димо!

    Апокалипсисът апокалиптичен
  6. 6 Профил на johngoti
    johngoti
    Рейтинг: 333 Неутрално

    Бог да го прости

    Ларнака бие лошо бие .....що щот 7 е добро число
  7. 7 Профил на stanishev
    stanishev
    Рейтинг: 368 Неутрално

    RIP

    доц. МангъЗов скоро показвал ли се е по телевизора?

  8. 8 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 5357 Неутрално

    Бог да го прости. Харесвах го.

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  9. 9 Профил на samoedin
    samoedin
    Рейтинг: 3682 Неутрално

    Тъжна новина ! Ковид продължава да взема жертва след жертва, без значение от име, социален статус, популярност в обществото.........

  10. 10 Профил на Роси
    Роси
    Рейтинг: 7628 Неутрално

    Ужасно!Бог да го прости!

  11. 11 Профил на Ал Бънди
    Ал Бънди
    Рейтинг: 613 Неутрално

    RIP :( Добре че под такива статии изчеват антиваксърите, кото пишат, че на някой му се плаща да се пише болен от ковид 19 :( На никой не може да му платиш за да се направи мъртъв!

    Да починеш на 45 години си е жива трагедия :( Мир на праха му!

  12. 11 Профил на pet_fire
    pet_fire
    Рейтинг: 5170 Неутрално

    Лека му пръст, правеше истинска музика

  13. 13 Профил на Bullet
    Bullet
    Рейтинг: 834 Неутрално

    До коментар [#4] от "Silvia Blagoeva":

    ”Ужас, лека му пръст.
    Дали феновете на конспиративните теории ще проумеят вече, че вирус наистина има и дори да прилича на обикновен грип, все пак не е...”

    Лека му.
    Явно такива креативни личности, са с гени на автохонното население на Земята, та затова не го преживяват този вирус.

    Studie: Neandertalargen kan orsaka svår corona
    https://omni.se/a/dlJyrq

    Gor det idag, imorgon kan deta vara förbjudet.
  14. 14 Профил на 1001
    1001
    Рейтинг: 1760 Неутрално

    Значи когато има криза се търси лекарство не ваксина
    Ама бялата мафия си знае бизнеса
    Теоретично лекарство има синтетични антите тела с коит излекуваха Тръмп за 2 дена, но тука практикуваме преливане на плазма (по принцип е нужно поне 3 пъти с един път не става) и други шамански истории

  15. 15 Профил на Doge
    Doge
    Рейтинг: 1511 Разстроено

    Стига бе, познавах г лично!

  16. 16 Профил на recurvirostra
    recurvirostra
    Рейтинг: 221 Неутрално

    Толкова го харесвах, имаше такава дълбочина в текстовете му и музиката беше вълшебна...
    А и подкрепяше важни каузи...
    Въобще прекрасен!
    Светъл му път!

  17. 17 Профил на recurvirostra
    recurvirostra
    Рейтинг: 221 Неутрално

    Толкова го харесвах, имаше такава дълбочина в текстовете му и музиката беше вълшебна...
    А и подкрепяше важни каузи...
    Въобще прекрасен!
    Светъл му път!

  18. 18 Профил на Дисидент в ЕССР
    Дисидент в ЕССР
    Рейтинг: 757 Неутрално

    Бог да го прости!

    Голям български музикант! Голяма загуба!

    "Свободата е да казваш на хората това, което не желаят да чуят." - Дж. Оруел
  19. 19 Профил на Chung Kuo
    Chung Kuo
    Рейтинг: 488 Разстроено

    Лека ти пръст, баджо, голям беше още във Варна :(

  20. 20 Профил на bokalcho11
    bokalcho11
    Рейтинг: 176 Неутрално

    Е НЕ! УЖАС! Съболезования...

  21. 21 Профил на !D !калпав е новия вид Дневник!
    !D !калпав е новия вид Дневник!
    Рейтинг: 829 Неутрално

    Не трябваше така да става!!!!!!
    Добър с поезия говореща нови неща с всяко чуване.
    Мир, на душата му! -думите остават.

  22. 22 Профил на Коце Слаев
    Коце Слаев
    Рейтинг: 351 Разстроено

    Почивай в мир!

    https://www.youtube.com/watch?v=FCeI200qhpk

    "Миналото е понятно за нас само в светлината на настоящето и можем напълно да разберем настоящето само в светлината на миналото." - E. H. Carr
  23. 23 Профил на ...And justice for all
    ...And justice for all
    Рейтинг: 630 Неутрално

    Димо и групата му бяха последните мохикани на качествената и прекрасна българска музика с дълбоки и поетични текстове. Сравнете само текста и музиката на "Невидимо дете" с която си пожелаете съвременна музикална шитня. Огромна загуба за българската музика, огромна загуба за българското изкуство, огромна загуба за всички ценители на качественото творчество. Почивай в мир, Димо! Ще липсваш много!

    ГМО с Тире от Микре - Най-гнусното нещо, пръквало се някога в българския футбол. Даже ЦСКА ми липсва...
  24. 24 Профил на Trayan
    Trayan
    Рейтинг: 926 Неутрално

    Ужасно е колко се обезцени цената на живота и то не толкова заради вируса, колкото заради неадекватните действия на правителството. Смъртността е огромна, вижда се по данните на НСИ.
    Жалко за този млад човек! Дано е живял пълноценно!

  25. 25 Профил на Аptekar4eto
    Аptekar4eto
    Рейтинг: 213 Разстроено

    Страхотен музикант! Моного обичан от мен и цялото ми семейство!
    Почивай в мир!

  26. 26 Профил на hope
    hope
    Рейтинг: 3642 Неутрално

    Жалко... да почива в мир.

    Любовта ще спаси света!!!
  27. 27 Профил на ЗаНиЗа
    ЗаНиЗа
    Рейтинг: 2298 Разстроено

    Тъжно, много тъжно. Заради всичко красиво, което сътвори с PIF, при всяка песен ще е пак тук. Поклон.

    Направи съд от глината, празнината вътре в него го прави полезен.
  28. 28 Профил на Brusuev
    Brusuev
    Рейтинг: 273 Неутрално

    Значи когато има криза се търси лекарство не ваксина Ама бялата мафия си знае бизнесаТеоретично лекарство има синтетични антите тела с коит излекуваха Тръмп за 2 дена, но тука практикуваме преливане на плазма (по принцип е нужно поне 3 пъти с един път не става) и други шамански истории
    —цитат от коментар 14 на 1001


    ЕПМ глупак. лошото на интернета е че всякакви идиоти се опитват да си налагат мнението.

  29. 29 Профил на Густав
    Густав
    Рейтинг: 866 Неутрално

    Почивай в мир!
    Най-любима песен ми е "Невидимо дете"

  30. 30 Профил на koalarevolution
    koalarevolution
    Рейтинг: 552 Неутрално

    fuck

  31. 31 Профил на TT
    TT
    Рейтинг: 14 Неутрално

    Мир и покой в следващото ниво желая на Димо! Това за мен е един от най-талантливите артисти на България в нашето време!
    Мъчно ми е, че няма да мога да ги гледам с него вече...Дано семейството и приятелите му превъзмогнат загубата!!!

  32. 32 Профил на encor3
    encor3
    Рейтинг: 746 Неутрално

    Светла ти памет Димо.
    "Приказка" ми е любима песен.

    До коментар [#14] от "1001":

    Поредния мангър, който се изявява по форумите, защото явно и жена му вкъщи не жалае да му слуша глупостите. Има достатъчно статии за ненормалници. Марш оттук.

  33. 33 Профил на cavenn
    cavenn
    Рейтинг: 521 Разстроено

    Не съм фен на музиката му, въпреки че знам немалко техни песни. Правил ми е много добро впечатление, като човек. Усмихнат и позитивен, без излишни превземки и надувки. Като студент работих в една закусвалня и е идвал няколко пъти да хапне при нас. Да почива в мир.

  34. 34 Профил на 9999
    9999
    Рейтинг: 25 Неутрално

    Преди няколко месеца имах удоволствието да се запозная с него. Изключително усмихнат и позитивен беше при срешата ни. Много жалко

  35. 35 Профил на schwimmwagen
    schwimmwagen
    Рейтинг: 1443 Неутрално

    Светла му памет!
    Жена ми го е познавала, имал сърдечен проблем от младини.

    "...Thereafter the man-loving God who arranges everything, and who did not abandon man without an intellect, sent unto him Saint Constantine the Philosopher, called Cyril, a righteous and truth-loving man, and he created for them thirty-eight letters..."
  36. 36 Профил на През прокуракура ми е
    През прокуракура ми е
    Рейтинг: 228 Разстроено

    Димо беше прекрасен човек и голям музикант! Светла му памет!

  37. 37 Профил на Тиква загубена
    Тиква загубена
    Рейтинг: 1860 Неутрално

    Съболезнования на семейството и приятелите!

    Приживе на всички в устата ви срах, серете и вие на гроба ми без страх, че мъртвец от гроба не може да се вдигне, серящия гъз с хуй да достигне!
  38. 38 Профил на Незнайко в Слънчевия град
    Незнайко в Слънчевия град
    Рейтинг: 5378 Неутрално

    Светла му памет...

    "Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
  39. 39 Профил на cinik
    cinik
    Рейтинг: 2281 Неутрално

    Ще си пусна няколко песни на П.И.Ф в негова памет.

    Гяурбаджийски, червени и "патриотични" евнуси на Сараите, развейте бялото знаме! Ако нямате бял плат, събуйте си гащите! Под тях нямате нищо за криене!
  40. 40 Профил на Milko Stoyanov
    Milko Stoyanov
    Рейтинг: 588 Разстроено

    Не мога да повярвам... Димо беше абсолютно пич... а и млад, 45... Бог да пази душата му! Пазете се хора! И не забравяйте свестните хора, които си отидоха - в паметта ни те още ще живеят.

  41. 41 Профил на Alarmstufe: Rot
    Alarmstufe: Rot
    Рейтинг: 4777 Разстроено

    Ужасно, просто! Бог да го прости!

    Gunter glieben glauchen globen
  42. 42 Профил на deymus
    deymus
    Рейтинг: 788 Неутрално

    Ужас!

    А правеше уникална музика!

    Съболезнования на близките му!

  43. 43 Профил на Molossian
    Molossian
    Рейтинг: 1594 Разстроено

    Това не е истина.
    На 45.
    Много талантлив.
    Бог да го прости.

    Panta rhei....
  44. 44 Профил на 1_april
    1_april
    Рейтинг: 843 Неутрално

    До коментар [#16] от "recurvirostra":

    Напълно съм съгласен с Вас!
    Творец , който се отличаваше от болшинството...
    Голяма загуба за днешна България, уви

  45. 45 Профил на katerina_slavova
    katerina_slavova
    Рейтинг: 686 Неутрално

    Светла му памет!Жена ми го е познавала, имал сърдечен проблем от младини.
    —цитат от коментар 35 на schwimmwagen


    Всеки има проблеми. Но като не внимаваме и не сме оговорни, измират доби хора.

  46. 46 Профил на Voiko
    Voiko
    Рейтинг: 2027 Неутрално

    Почивай в мир!

  47. 47 Профил на asroma1927
    asroma1927
    Рейтинг: 1044 Неутрално

    Божеее, ужас. Бог да го прости. Ужасна новина. Просто ужасна

  48. 48 Профил на hope
    hope
    Рейтинг: 3642 Неутрално

    Този вирус изглежда съвсем "безобиден", докато не си отиде някой близък...това е положението. на 45 години.

    Любовта ще спаси света!!!




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