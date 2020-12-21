Почина вокалистът на група P.I.F. Димо Стоянов

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Вокалистът на група P.I.F. Димо Стоянов е починал, съобщава Би Ти Ви. На 9 декември от групата информираха, че Димо е в болница с COVID-19 и се нуждае от преливане на кръвна плазма. Впоследствие дарител бе намерен и ден по-късно бе съобщено, че състоянието на Димо е стабилно.

Група P.I.F. е създадена от Димо Стоянов и Иван Велков през 1992 г. във Варна под името Resemblence. В този период музиката им е на английски език и основните им изяви са в Унгария. От 1999 г. свирят в София под името P.I.F. (Patriots In Fashion), като към тях се присъединяват Емилиян Бонев, Желяз Желязов и Любомир Петков. През 2000 г. издават дебютния си албум "П.И.Ф.", който се радва на голяма популярност и съдържа някои от най-известните им песни - "Приказка", "Колело" и "Пътуване". Този албум им носи и наградата на телевизия MM за албум на годината. Следват още 4 албума.

Последната изява на 45-годишния Димо е акустичен концерт на 27 ноември в столичен клуб.