Всички с маски: Кукерите гониха злото от Пернишко, но при новите правила

И тази година традицията в Пернишко беше спазена и кукери се събраха на най-големия зимен празник, за да гонят злото с маски, хлопки и огнен танц. Заради епидемичната обстановка обаче, онези, чийто костюми не включваха маски, носеха през цялото време обикновени маски от плат.

Заради COVID-19 фестивалът "Сурва" Перник беше отменен, но беше взето решение, че празненствата в по-малките населени места ще се състоят, но при спазването на противоепидемичните мерки.

Гледайте във видеото кукерските танци от 13 януари в пернишките села Кошарево и Светля.