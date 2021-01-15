Всички с маски: Кукерите гониха злото от Пернишко, но при новите правила

И тази година традицията в Пернишко беше спазена и кукери се събраха на най-големия зимен празник, за да гонят злото с маски, хлопки и огнен танц. Заради епидемичната обстановка обаче, онези, чийто костюми не включваха маски, носеха през цялото време обикновени маски от плат.
Заради COVID-19 фестивалът "Сурва" Перник беше отменен, но беше взето решение, че празненствата в по-малките населени места ще се състоят, но при спазването на противоепидемичните мерки.
Гледайте във видеото кукерските танци от 13 януари в пернишките села Кошарево и Светля.
log_onРейтинг: 823 Неутрално
тъпанари.
ZippieРейтинг: 1283 Разстроено
@Дневник ?!
DDRРейтинг: 2923 Неутрално
Браво, разумен компромис.Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
Николай БучковРейтинг: 4808 Весело
Може би е трябвало да нагазят в " Студена " , помагало срещу махмурлук.... и други !