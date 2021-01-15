Всички с маски: Кукерите гониха злото от Пернишко, но при новите правила

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Всички с маски: Кукерите гониха злото от Пернишко, но при новите правила

Всички с маски: Кукерите гониха злото от Пернишко, но при новите правила

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И тази година традицията в Пернишко беше спазена и кукери се събраха на най-големия зимен празник, за да гонят злото с маски, хлопки и огнен танц. Заради епидемичната обстановка обаче, онези, чийто костюми не включваха маски, носеха през цялото време обикновени маски от плат.


Заради COVID-19 фестивалът "Сурва" Перник беше отменен, но беше взето решение, че празненствата в по-малките населени места ще се състоят, но при спазването на противоепидемичните мерки.


Гледайте във видеото кукерските танци от 13 януари в пернишките села Кошарево и Светля.

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Коментари (4)
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  1. 1 Профил на log_on
    log_on
    Рейтинг: 823 Неутрално

    тъпанари.

  2. 2 Профил на Zippie
    Zippie
    Рейтинг: 1283 Разстроено

    @Дневник ?!

    ... , чийто костюми ...
    —цитат от коментар 0 на Статията


  3. 3 Профил на DDR
    DDR
    Рейтинг: 2923 Неутрално

    Браво, разумен компромис.

    Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
  4. 4 Профил на Николай Бучков
    Николай Бучков
    Рейтинг: 4808 Весело

    Може би е трябвало да нагазят в " Студена " , помагало срещу махмурлук.... и други !





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