Ваксините срещу COVID-19 в България: защо 1/3 от поръчката е за все още неодобрен продукт

© Reuters

Български политици, представители на опозиционни партии разпространяват неверни твърдения. Тези политически мераклии са социални лешояди, които се хранят от грешките на хората, които воюват на терена на войната, която водят гражданите с COVID-19". Така днес министърът на здравеопазването Костадин Ангелов продължи най-актуалната тема в развитието на епидемията в България - ще има ли навреме достатъчно ваксини в страната и единствено от здравни съображения ли е направенo разпределението при поръчката им.

България е на последно място в ЕС по темп на ваксиниране, което предизвика съмнения, че действията на щаба са ефективни. Властите смятат, че съмнения, тиражирани обилно в социалните мрежи, са дело на политическите им противници. В обясненията им обаче, също се забелязват противоречия. "Дневник" обобщава какво провокира изявлението на Ангелов и защо ваксината на "Астра Зенека" попадна в центъра на вниманието.

В България за тази ваксина се заговори усилено от няколко дни. Страната е поръчала 4.5 млн. дози от препарата, от общо 12 млн. бройки общо от всички производители, които се полагат на България от общоевропейската поръчка. Ваксината на "Астра Зенека" все още не е одобрена за ползване от Европейската агенция по лекарствата. В края на миналата седмица директорът на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Тодор Кантарджиев обясни, че нейната ефикасност е "доста по-ниска" от 90-95%, каквато е констатирана при вече одобрените ваксини на "Пфайзер/БиоНТех" и "Модерна". Впоследствие в социалните мрежи бе припомнено, че изпълнителен директор на "Астра Зенека - България" е Зоя Паунова, а нейната дъщеря Ева Майдел евродепутат от ГЕРБ.

Властта твърди, че решението не е политическо

"Не сме взимали политическо решение, свързано с броя и доставката на ваксините. Никога не сме се ръководили от фирма, когато препоръчваме или поръчваме бройки ваксини, напротив - водили сме се от вид ваксина", заяви министърът на здравеопазването проф. Костадин Ангелов в понеделник.

Ангелов не бе попитан за това, но реши да се изкаже заради "твърдения във фейсбук-пространството". По думите на министъра политически опоненти (които обаче не бяха назовани поименно) твърдят, че правителството не се справя с бързо доставяне на ваксини и има договорки за повече поръчки на продукта от конкретен производител - "Астра Зенека" ("Astra Zeneca").

"Ние сме поръчали от всички видове ваксини, така че дозите от всеки вид да стигнат за около три милиона български граждани на вид ваксина, без да се ръководим от фирма или от нечий интерес", заяви днес Ангелов. По думите му България може получи по сравнително равен брой от трите вида ваксини на общо седем производителя, с които Европейската комисия има подписани споразумения. Трите вида ваксини са: иРНК (на "Пфайзер" (Pfizer)/"БиоНТех" (BioNTech), на "Модерна" (Moderna) и на "КюрВак" (Curevac), векторно базирана (на "Астра Зенека" (AstraZeneka)/Оксфордският университет и на "Янсен" (Janssen) и адювантна рекомбинантна (на "Санофи" (Sanofi)/GSK и на "Новавакс" (Novavax). (Как работят различните видове ваксини - тук)

"Ваксинирането е един дълъг маратон с много препятствия. Как е избягана първата отсечка от 100 метра, няма никакво значение за крайния резултат", каза Ангелов в отговор на коментирани в социалните мрежи изчисления.

Изчисленията, за които вероятно говори Ангелов, са от онлайн-инструмент, наречен Our World in Data (от англ. език: "Нашият свят в данни") - той е разработен от учени и се счита за достоверен източник на информация от редица световни медии, използва се в учебната програма на най-признатите университети. Според таблица от Our World in Data България е на последно място в Европейския съюз (ЕС) по брой ваксинирани на 100 хил. души.

© OurWorldInData.org

Как се осъществява поръчката

Всяка държава в ЕС има квота от общоевропейската поръчка на ваксини, в зависимост от населението си. За България тя е 1.55% от всички дози по всеки договор, обясняват от Министерството на здравеопазването пред "Свободна Европа". Страните обаче могат да се разберат помежду си да преразпределят полагащите им се дози и една държава да получи по-малко от предвидените за нея дози, а друга - повече, обяснява пред медията говорител на Еврокомисията.

България решава да се включи в общоевропейското споразумение за закупуване на ваксини срещу COVID-19 в края на юли. Към този момент се смята, че най-напред в разработването е ваксината на "Астра Зенека". Страната избира над 1/3 от цялата поръчка да бъде именно за тази ваксина. В средата на ноември здравният министър Костадин Ангелов обяви, че страната ни ще получи изключително голям брой ваксини - 12-13 милиона, а разходите по купуването, съхранението и логистиката им надхвърля половин милиард лева.

"Очакваме от ваксината на "Астра Зенека" още 4.5 милиона ваксини, които ще стигнат за още 2.5 милиона български граждани. Първата доставка е 500 хил. дози, така че няма никаква опасност да не стигнат." Думите са на премиера Бойко Борисов от 8 януари, но проблемът е, че решението на Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) за продукта се очаква в края на месеца. (Защо не е одобрена за употреба - четете тук)

Ден по-рано (7 януари) от Министерството на здравеопазването разпространиха списък с очакваните количества ваксини, които ще пристигнат в страната срещу COVID-19. В него са включени само производителите на ваксини, които вече са одобрени. Според списъка до края на юли в страната трябва да пристигнат 1.5 млн. от ваксините на "Пфайзер/БиоНТех" и "Модерна".

"Доставките се извършват съобразно план, определен в договорите с всеки производител, който е по тримесечия и е съобразен със съответните количества ваксини заявени от България. Този план показва, че по предварителни прогнози до края на януари ще пристигнат в нашата страна ваксини за 38 хил. души, до края на февруари за 54 хил. души, до края на март за 322 хил. души или за първото тримесечие прогнозно за над 400 хил. души. В зависимост от получаването на разрешение за употреба на ваксината на "Астра Зенека", количества от тази ваксина могат да бъдат доставени и в края на февруари, а не през март, както е планирано първоначално", се казва в отговор на здравното министерство до агенция БГНЕС, публикуван в петък.

По-нисък имунен отговор при "Астра Зенека"

"Адекватният имунен отговор при ваксината на "Астра Зенека" не е 95%, които имаме при "Модерна" и "Пфайзер/БиоНТех", а е доста по-нисък, затова някои държави сериозно се замислят да купуват ли тези количества или да откажат. Не е в състояние една ваксина, която прави имунитет в 60-70% от хората, за кратко време да направи колективен имунитет в обществото. Ние сме поръчали най-много от "Астра Зенека"". Това заяви пред БНТ проф. Тодор Кантарджиев, директор на Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) в четвъртък - 13 януари. Кантарджиев е член на Националния оперативен щаб за борба с коронавируса (НОЩ).

На следващия ден пред БНТ председателят на щаба за коронавируса Венцислав Мутафчийски обяви, че ако ефективността на ваксината на "Астра Зенека" е седемдесет и няколко процента, то това не е толкова малко. Той даде за пример противогрипната ваксина, която има под 50% успеваемост. "Ако бъде утвърдена ваксината на "Астра Зенека", първата пратка е 250 000 дози. Не ние, ЕК е заложила големи количества на Астра Зенека защото е евтина, лесно се произвежда и много лесно се съхранява", каза още той.

В същия ден в социалните мрежи активно се завъртя теорията, че България е поръчала толкова много бройки от ваксината на "Астра Зенека", тъй като изпълнителен директор на "Астра Зенека - България" е Зоя Паунова, майка на Ева Майдел, български евродепутат от ГЕРБ.

"На нас в парламента ни се поднесе договор, който трябваше да одобрим и който е съставен на базата на медицинско експертно мнение на специалистите, които съветват министерството на здравеопазването ", така в неделя Даниела Дариткова, председател на парламентарната група на ГЕРБ, отговори на въпрос на Би Ти Ви дали решението за избор на брой ваксини от различните производители е политическо или експертно.

"Доверявам се на експертизата на тези, които са посъветвали правителството да осигури по-голямо количество от ваксините на "Астра Зенека" и "Оксфорд". Това да се осигури подобен тип ваксина за България е експертно решение, не политическо", каза още тя.

Вчера пред "Нова телевизия" главният държавен здравен инспектор Ангел Кунчев обясни, че най-много дози са поръчани от "Астра Зенека", тъй като се е очаквало тя да бъде първата одобрена в ЕС. "Въпреки, че ще е третата, сигурен съм, че в края на следващата седмица ще има разрешение и първите количества ще тръгнат. Логистиката й на разпространение е много по-лесна - няма нужда от фризери на минус 70 градуса, няма нужда от фризери на минус 20 градуса, тя може дълго време да стои в обикновен хладилник, няма нужда да спасяваме останали дози и не е маловажно, че и цената ще е по-ниска", каза Кунчев.