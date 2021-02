Форсира ли Борисов нова сделка за F-16

© Надежда Чипева, Капитал

Единственото изключение от [намалялото] международно търсене е българското правителство, което миналата година подписа договор за купуване на 8 нови F-16, обмисля купуването на още повече и изпрати на американските военновъздушни сили още едно писмо със запитване за цени и наличност, казват двама от източниците на програмата. Един от тях отбеляза, че балканската страна се опитва бързо да стигне до нова сделка преди президентските избори тази пролет."

Това написа миналата седмица специализираното американско издание за отбрана Inside Defense. Текстът създава объркване какво точно знае източникът на журналистката Сара Сарота, защото сделката е от 2019 г. (но е възможно тя да е предала разговор с него от 2020 г.) и тази пролет в България са парламентарните избори, а президентските би трябвало да са през ноември.

Но и в двата случая изглежда, че министърът на отбраната, правителството и в частност премиерът Бойко Борисов се опитват да форсират втора сделка за още 8 самолета F-16 Block 70 с компанията "Локхийд Мартин" (Lockheed Martin). Това може да е свързано и с по-изгодни условия, ако има договор през 2021 г. (виж обяснението по-долу), но не е обявявано да са започвани преговори по него, както и не е ясно кога и как той би могло да бъде прокаран през парламента.

Твърдението е в статия под заглавие "COVID-19 забави програмата за международни продажби на F-16 Block 70/72 на "Локхийд".

Вашингтонското издание е единствено с платен достъп до съдържанието и се представя като "най-добрата, най-изчерпателната новинарска услуга за отбрана и специалисти от аерокосмическия сектор". Inside Defense е "специализирано в ексклузивни, ударни новини за програмите на Министерството на отбраната, обществените поръчки и определянето на политиката. Daily news - рубриката, в която е статията, е описана като "предоставяне на най-актуалните новини от Пентагона, отбранителната индустрия и Капитолия".



© Lockheed Martin

Три варианта и една важна особеност

За покупка на още самолети се говори от месеци насам, но подобна голяма сделка не е предвидена в бюджета за 2021 г. (дори плащането да е разсрочено), а и трябва да мине през обсъждане и одобрение в парламента. Затова - поне в края на миналата година - се коментираше, че процедурата може да отнеме поне 1-2 години.

Ако източникът на Inside Defense е прав за сделка до избори през пролетта, това оставя много тесен "прозорец" от около 5 седмици, защото около 26 март би трябвало този състав на Народното събрание да се саморазпусне. Ако става дума за президентските избори наесен, то това говори за други два варианта.

Първият е, че ГЕРБ разчита да е първа сила след изборите на 4 април и да си събере недостигащи гласове на депутати за одобрение на сделката в следващия парламент. Новото Народно събрание би трябвало да се събере в началото на май и при обичайна процедура България да има правителство след не повече от няколко седмици.

Вторият вариант е Борисов да залага на повече време заради продължителна драма с получаване и връщане на мандати за съставяне на коалиция и правителство, като през това време на власт е неговият кабинет. Пределът ще е назначаването на служебно правителство от президента. Но и тук има важна особеност - Румен Радев няма право да разпуска парламента 3 месеца преди края на мандата си. Т.е. ако "коалиционните игри" продължат много дълго, както се очертава от социологическите прогнози, следващото Народно събрание може да се окаже, че работи успоредно със служебен кабинет и да одобри сделка за втора партида самолети, която трябва да изпълни, което и да е ново правителство на България.

ГЕРБ и ВМРО имат и политически интерес от цялата история. При обявяване на сделка с "Локхийд Мартин" те може да я използват в предизборната си кампания като демонстрация какви евроатлантици и защитници на отбраната на България са. Дори да не успеят да я прокарат през парламента, Бойко Борисов и Красимир Каракачанов ще обвиняват опонентите си, че работят срещу НАТО и националната сигурност - и дори в полза на Русия - когато те откажат да я одобрят с въпроси защо е форсирана тази сделка точно преди изборите, с какви средства ще се плати и готова ли е изобщо армията да въведе в експлоатация още нови самолети.

© Министерство на отбраната

Каракачанов във Вашингтон и едно писмо до Тръмп

За запитване от българска страна за още 8 броя F-16 Block 70 се разбра на 29 септември 2020 г. след изненадващо посещение в София на представители на "Локхийд Мартин". Министерството на отбраната проучва възможността за покупка, каза премиерът Борисов по време на срещата с тях. (Най-вероятно става дума за т.нар. Писмо за цени и наличности или LOR - Letter or Request for Price and Availability - бел.ред.)

От "Локхийд Мартин" дори обясниха, че ако договорът за новите 8 бойни самолета се сключи до края на годината, те могат да пристигнат с вече поръчаните през 2023 година. Но последваха коментари в Софи, че това по-скоро може да се окаже проблем, ако не се ускори и допълнителна българска инфраструктура за базирането и използването им, както и обучението на още пилоти, което продължава 3 години.

Броени дни след тази среща - от 3 до 10 октомври, в САЩ бе на посещение българска делегация на министерството на отбраната и командването на армията.

Една от първите им срещи във Вашингтон бе с представители на Lockheed Martin, които уверили Каракачанов, че са готови да продължат стратегическото сътрудничество. С министъра на отбраната Марк Еспър бе подписана пътна карта за военно сътрудничество, като американският домакин отбелязал, че натовската амбиция за достигане на 2% от БВП за отбрана са минимумът, а не таванът за инвестициите в отбрана. Каракачанов напомнил, че България вече попада в списъка на държавите, които могат да плащат на вноски при бъдещи военни проекти.

Визитата бе подготвяна месеци преди това, като любопитен момент бе, че. Месец по-късно Тръмп изгуби президентските избори.

© Lockheed Martin

Предисторията на вторите осем F16 Block 70

Решението за 16 бойни самолета е на Народното събрание от 2018 г. в проекта за инвестиционен разход за модернизация на ВВС. Тогава още не се знаеше с коя компания ще бъде сключен такъв договор. Но се предвиждаше втората партида от 8 самолета да бъде поръчана след приемане на въоръжение на първата и тя започне да дава бойни дежурства (т.е. след 2024 г.), а през това време да се изпълнят други големи поръчки за военноморските и сухопътните сили.

Договорът за покупка от България на първите 8 самолета F16 Block 70 беше подписан през 2019 г., като през юли същата година той бе одобрен от парламента при орязани параметри - без втори резервен двигател, високоточни бомби и ракети въздух-повърхност, както и намалени до 12 на обучените пилоти.

През август 2019 г. беше платена и цялата сума по сделката - 1.2 млрд. долара, заради което се наложи актуализация на бюджета, като Борисов заяви, че "аз лично настоях да си платим веднага, защото ми омръзна три пъти, като идваме на управление, да плащам борчовете на тези, които са пазарили самолетите". Всъщност, моделът за плащане на сумата изцяло в аванс е за първи договори с държави, след това се смята, че може да им се има повече доверие и следваща поръчка да се плати разсрочено.

Но още преди това бе ясно , че ще има допълнителни стотици милиони лева български инвестиции в инфраструктура, хангари и писти за първите 8 самолета преди да пристигнат половината от тях през пролетта на 2023 г. В средата на ноември 2019 г. се говореше за 300 млн. лв, а миналия август правителствот одобри 100 милиона лева за пистите.

© Lockheed Martin

Каракачанов: Ако офертата е зашеметяващо добра...

Когато през октомври 2020 г. Корнелия Нинова поиска обяснение за какво точно е разговарял министърът в САЩ, той отвърна пред "Нова" телевизия, че за момента имало само изпратено само запитване от страна на Министерството на отбраната до Lockheed Martin за това на какви цени, в какви срокове и при каква схема на разсрочено плащане могат да ни бъдат предоставени вторите 8 самолета, след като получим първите 8.

"Това не е като да отидеш да си купиш хладилник, а е процес, продължаващ 1 година. Ние просто правим запитване. Нищо повече! Никой не е казал, че утре, в другиден или другия месец някой ще сключва договор. Най-вероятно ще е следващото правителство. БСП търсят под вола теле. Още самолети ще бъдат купени, но не сега", каза Каракачанов.

Евентуална нова поръчка ще премине през същата процедура като предишната - становище на Военновъздушните сили (ВВС), предложения на министъра на отбраната, решение на Министерския съвет, разглеждане в парламента и решение на парламента, каза седмица след завръщането си от САЩ министърът на отбраната.

"Със срокове не мога да се ангажирам. Ако офертата е зашеметяващо добра, може веднага да започнем разговори. Ако има неща, които трябва да се коригират, ще проведем разговори", допълни тогава Каракачанов. Той каза още, че първо се чака писмо от производителя "Локхийд Мартин" с параметри по евентуална сделка (цени, срокове за плащане и т.н.), след което ще се мине към разговори за постигане на максимално добри условия.

© Lockheed Martin

"Локхийд Мартин" също има проблеми

Сега Inside Defense пише с позоваване на "множество източници", че "въпреки продължаващият интерес от чужбина, пандемията оказва натиск над програмата за F-16 Block 70/72 като забавя преговорите и работата по новата производствена линия в Грийнвил, щата Южна Каролина. Има проблеми с установяването и намирането на персонал в нов щат, след като досега основната производствена база бе във Форт Нокс, щата Тексас.

Изданието припомня, че "Локхийд Мартин" са подписали миналата година внушителен договор с американските ВВС за 10-годи доставки на този самолет на стойност 62 млрд. долара за чуждестранни клиенти. Това е различно от вече направените поръчки от България, Бахрейн, Словакия, Мароко и Тайван.

Срещите на компанията с чуждестранните представители, включително тези от България, продължавали онлайн и на тях често се искали промени на финансовите параметри заради кризата от пандемията, споделя Джей Ар Макдоналд, вицепрезидент за бизнес развитието на групата за изтребители на Lockheed Martin. Той допълва, че разчита в следващите няколко месеца администрацията във Вашингтон да съобщи, че е уведомила Конгреса на САЩ за потенциални сделки, което означава, че са пред финализиране.

Това не означава задължително, че договори ще бъдат подписани до края на годината, предупреждава Макдоналд. Освен това проучване и одобрение на множество искания за сделки неизбежно се нуждае от повече време. Затова американските ВВС са разработили IDIQ механизъм специално за базова структура и цена при сделки за изтребители. IDIQ е извества форма на бизнес в САЩ, в която за определен период - обикновено до 5 години, но в отбраната може да достигне 10 години - се установяват елементите за стандартни доставки на стоки и услуги, което има своите предимства, включително ценови, за клиентите и улеснява производителите.

През есента на 2020 г. ВВС са е започнали преговори с клиенти за втори ценови сезон, така че клиент, който подпише през 2021 г. споразумение, че приема условията по предложен договор за изпълнение (Letter of Acceptance или LOA) да може да се възпозва от този IDIQ механизъм, пояснява Inside Defense. Това не променя факта, че всяка държава има специфични изисквания за самолетите си и това също променя част от параметрите и сроковете.