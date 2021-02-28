ГЕРБ обяви официално водачите на листи, Любен Дилов е начело в Бургас

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Изпълнителната комисия на ГЕРБ утвърди имената на водачите на листите с кандидати за народни представители за изборите на 4 април. В него няма изненади, ако се изключи Любен Дилов - син, като почетният председател на "Гергьовден" измести Ивелина Василева от челното място в Бургас.

Както се очакваше в регионите с отцепници Видин и Плевен листите се водят от хора от гражданската квота. Сред водачите са всички министри от партията в настоящия кабинет

Председателят на ГЕРБ и премиер Бойко Борисов ще води две листи - в 25 МИР - София град и 16 МИР - Пловдив град. Две листи - във Варна и във Велико Търново води и здравният министър Костадин Ангелов.

Пълните листи на ГЕРБ с кандидатите за народни представители ще бъдат регистрирани утре, 1 март, в Районните избирателни комисии в цялата страна.

Ето и пълен списък на водачите на всички листи:

1 МИР - Благоевград - Росен Желязков

2 МИР - Бургас - Любен Дилов

3 МИР - Варна - Проф. д-р Костадин Ангелов

4 МИР - Велико Търново - Проф. д-р Костадин Ангелов

5 МИР - Видин - Росица Кирова

6 МИР Враца - Петя Аврамова

7 МИР Габрово - Томислав Дончев

8 МИР - Добрич - Деница Сачева

9 МИР - Кърджали - Цвета Караянчева

10 МИР - Кюстендил - Христо Терзийски

11 МИР - Ловеч - Николай Нанков

12 МИР - Монтана - Ирена Димова

13 МИР - Пазарджик - Екатерина Захариева

14 МИР - Перник - Кирил Ананиев

15 МИР - Плевен - Проф. д-р Григор Горчев

16 МИР - Пловдив град - Бойко Борисов

17 МИР - Пловдив област - Дани Каназирева

18 МИР - Разград - Десислава Атанасова

19 МИР - Русе - Красен Кралев

20 МИР - Силистра - Тодор Тодоров

21 МИР - Сливен - Десислава Танева

22 МИР - Смолян - Д-р Даниела Дариткова

23 МИР - София град - Румен Христов

24 МИР - София град - Росен Желязков

25 МИР - София град - Бойко Борисов

26 МИР - София област - Младен Маринов

27 МИР - Стара Загора - Красимир Вълчев

28 МИР - Търговище - Теменужка Петкова

29 МИР - Хасково - Делян Добрев

30 МИР - Шумен - Красимир Вълчев

31 МИР - Ямбол - Д-р Димитър Рунков