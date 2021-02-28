ГЕРБ обяви официално водачите на листи, Любен Дилов е начело в Бургас

Изпълнителната комисия на ГЕРБ утвърди имената на водачите на листите с кандидати за народни представители за изборите на 4 април. В него няма изненади, ако се изключи Любен Дилов - син, като почетният председател на "Гергьовден" измести Ивелина Василева от челното място в Бургас.
Както се очакваше в регионите с отцепници Видин и Плевен листите се водят от хора от гражданската квота. Сред водачите са всички министри от партията в настоящия кабинет
Председателят на ГЕРБ и премиер Бойко Борисов ще води две листи - в 25 МИР - София град и 16 МИР - Пловдив град. Две листи - във Варна и във Велико Търново води и здравният министър Костадин Ангелов.
Пълните листи на ГЕРБ с кандидатите за народни представители ще бъдат регистрирани утре, 1 март, в Районните избирателни комисии в цялата страна.
Ето и пълен списък на водачите на всички листи:
1 МИР - Благоевград - Росен Желязков
2 МИР - Бургас - Любен Дилов
3 МИР - Варна - Проф. д-р Костадин Ангелов
4 МИР - Велико Търново - Проф. д-р Костадин Ангелов
5 МИР - Видин - Росица Кирова
6 МИР Враца - Петя Аврамова
7 МИР Габрово - Томислав Дончев
8 МИР - Добрич - Деница Сачева
9 МИР - Кърджали - Цвета Караянчева
10 МИР - Кюстендил - Христо Терзийски
11 МИР - Ловеч - Николай Нанков
12 МИР - Монтана - Ирена Димова
13 МИР - Пазарджик - Екатерина Захариева
14 МИР - Перник - Кирил Ананиев
15 МИР - Плевен - Проф. д-р Григор Горчев
16 МИР - Пловдив град - Бойко Борисов
17 МИР - Пловдив област - Дани Каназирева
18 МИР - Разград - Десислава Атанасова
19 МИР - Русе - Красен Кралев
20 МИР - Силистра - Тодор Тодоров
21 МИР - Сливен - Десислава Танева
22 МИР - Смолян - Д-р Даниела Дариткова
23 МИР - София град - Румен Христов
24 МИР - София град - Росен Желязков
25 МИР - София град - Бойко Борисов
26 МИР - София област - Младен Маринов
27 МИР - Стара Загора - Красимир Вълчев
28 МИР - Търговище - Теменужка Петкова
29 МИР - Хасково - Делян Добрев
30 МИР - Шумен - Красимир Вълчев
31 МИР - Ямбол - Д-р Димитър Рунков
Alan BlackmoreРейтинг: 688 Неутрално
мутра-милиционер, мутра-милиционерonly illogics can find hidden flaws in a straight logic line only erratics can recognize errors in patterns of a perfect design
У ЧенРейтинг: 1087 Весело
На феновете на ГЕРБ все им е тая кои са водачи на листите и магаре да сложат пак ще гласуват за него с мисълта, че гласуват за Бойко Борисов.
LudLustratorРейтинг: 626 Неутрално
Тиквите пак ви назначиха потомствен комунист, Любен Дилов ....Пелтеков!!!
Ivan IvanovРейтинг: 806 Весело
ПКП е важно да се избере:))
dzenlandiaРейтинг: 605 Неутрално
До коментар [#2] от "У Чен":
Така е, факт. А на феновете на ДБ като им пука много кои са водачите, защо не са обявени още? Нямат нито листи, нито водачи, нито програма. Ама са готови да реализират управленски мандат.........
БланшРейтинг: 5354 Неутрално
Милиционерите са повече от мутрите.
zpl07627198Рейтинг: 52 Неутрално
ГЕРБ и СДС са единствените десни партии в България. Желая им успех!
hodounskiРейтинг: 3215 Весело
Л.Дилов от ,,новите лица "ли е ? Той в коя партия не е бил?
hodounskiРейтинг: 3215 Весело
Л.Дилов от ,,новите лица "ли е ? Той в коя партия не е бил?
LudLustratorРейтинг: 626 Неутрално
29 МИР - Хасково - Делян Добрев
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Това милиционерче мормонче, много яко Бееее....Боцко не го ли уволни!!!...а сетих се, хариза едни 600 мил. за руски самовари атомни бомби, много яко наше момче!!!
comandante vs либерални ентусиасти&корпократиРейтинг: 2387 Весело
9 МИР - Кърджали - Цвета Караянчева
И една кърджалийска п.п.!
Libertarianism is just anarchy for rich people
ScotsmanРейтинг: 273 Неутрално
Успех ГЕРБ!
Абсолютно безалтернативни в политическото пространство на България в настоящия момент!
Alan BlackmoreРейтинг: 688 Неутрално
До коментар [#6] от "Бланш":only illogics can find hidden flaws in a straight logic line only erratics can recognize errors in patterns of a perfect design
Имаш право, мутрите въртят само бизнеса, с политика не се занимават.