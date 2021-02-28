ГЕРБ обяви официално водачите на листи, Любен Дилов е начело в Бургас

ГЕРБ обяви официално водачите на листи, Любен Дилов е начело в Бургас

© Цветелина Белутова, Капитал



Изпълнителната комисия на ГЕРБ утвърди имената на водачите на листите с кандидати за народни представители за изборите на 4 април. В него няма изненади, ако се изключи Любен Дилов - син, като почетният председател на "Гергьовден" измести Ивелина Василева от челното място в Бургас.


Както се очакваше в регионите с отцепници Видин и Плевен листите се водят от хора от гражданската квота. Сред водачите са всички министри от партията в настоящия кабинет


Председателят на ГЕРБ и премиер Бойко Борисов ще води две листи - в 25 МИР - София град и 16 МИР - Пловдив град. Две листи - във Варна и във Велико Търново води и здравният министър Костадин Ангелов.




Пълните листи на ГЕРБ с кандидатите за народни представители ще бъдат регистрирани утре, 1 март, в Районните избирателни комисии в цялата страна.


Ето и пълен списък на водачите на всички листи:


1 МИР - Благоевград - Росен Желязков


2 МИР - Бургас - Любен Дилов


3 МИР - Варна - Проф. д-р Костадин Ангелов


4 МИР - Велико Търново - Проф. д-р Костадин Ангелов


5 МИР - Видин - Росица Кирова


6 МИР Враца - Петя Аврамова


7 МИР Габрово - Томислав Дончев


8 МИР - Добрич - Деница Сачева


9 МИР - Кърджали - Цвета Караянчева


10 МИР - Кюстендил - Христо Терзийски


11 МИР - Ловеч - Николай Нанков


12 МИР - Монтана - Ирена Димова


13 МИР - Пазарджик - Екатерина Захариева


14 МИР - Перник - Кирил Ананиев


15 МИР - Плевен - Проф. д-р Григор Горчев


16 МИР - Пловдив град - Бойко Борисов


17 МИР - Пловдив област - Дани Каназирева


18 МИР - Разград - Десислава Атанасова


19 МИР - Русе - Красен Кралев


20 МИР - Силистра - Тодор Тодоров


21 МИР - Сливен - Десислава Танева


22 МИР - Смолян - Д-р Даниела Дариткова


23 МИР - София град - Румен Христов


24 МИР - София град - Росен Желязков


25 МИР - София град - Бойко Борисов


26 МИР - София област - Младен Маринов


27 МИР - Стара Загора - Красимир Вълчев


28 МИР - Търговище - Теменужка Петкова


29 МИР - Хасково - Делян Добрев


30 МИР - Шумен - Красимир Вълчев


31 МИР - Ямбол - Д-р Димитър Рунков

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Коментари (13)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на Alan Blackmore
    Alan Blackmore
    Рейтинг: 688 Неутрално

    мутра-милиционер, мутра-милиционер

    only illogics can find hidden flaws in a straight logic line only erratics can recognize errors in patterns of a perfect design
  2. 2 Профил на У Чен
    У Чен
    Рейтинг: 1087 Весело

    На феновете на ГЕРБ все им е тая кои са водачи на листите и магаре да сложат пак ще гласуват за него с мисълта, че гласуват за Бойко Борисов.

  3. 3 Профил на LudLustrator
    LudLustrator
    Рейтинг: 626 Неутрално

    Тиквите пак ви назначиха потомствен комунист, Любен Дилов ....Пелтеков!!!

  4. 4 Профил на Ivan Ivanov
    Ivan Ivanov
    Рейтинг: 806 Весело

    ПКП е важно да се избере:))

  5. 5 Профил на dzenlandia
    dzenlandia
    Рейтинг: 605 Неутрално

    До коментар [#2] от "У Чен":

    Така е, факт. А на феновете на ДБ като им пука много кои са водачите, защо не са обявени още? Нямат нито листи, нито водачи, нито програма. Ама са готови да реализират управленски мандат.........

  6. 6 Профил на Бланш
    Бланш
    Рейтинг: 5354 Неутрално

    Милиционерите са повече от мутрите.

  7. 7 Профил на zpl07627198
    zpl07627198
    Рейтинг: 52 Неутрално

    ГЕРБ и СДС са единствените десни партии в България. Желая им успех!

  8. 8 Профил на hodounski
    hodounski
    Рейтинг: 3215 Весело

    Л.Дилов от ,,новите лица "ли е ? Той в коя партия не е бил?

  9. 9 Профил на hodounski
    hodounski
    Рейтинг: 3215 Весело

    Л.Дилов от ,,новите лица "ли е ? Той в коя партия не е бил?

  10. 10 Профил на LudLustrator
    LudLustrator
    Рейтинг: 626 Неутрално

    29 МИР - Хасково - Делян Добрев
    ================
    Това милиционерче мормонче, много яко Бееее....Боцко не го ли уволни!!!...а сетих се, хариза едни 600 мил. за руски самовари атомни бомби, много яко наше момче!!!

  11. 11 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
    comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
    Рейтинг: 2387 Весело

    9 МИР - Кърджали - Цвета Караянчева

    мутра-милиционер, мутра-милиционер
    —цитат от коментар 1 на Alan Blackmore


    И една кърджалийска п.п.!

    Libertarianism is just anarchy for rich people
  12. 12 Профил на Scotsman
    Scotsman
    Рейтинг: 273 Неутрално

    Успех ГЕРБ!
    Абсолютно безалтернативни в политическото пространство на България в настоящия момент!

  13. 13 Профил на Alan Blackmore
    Alan Blackmore
    Рейтинг: 688 Неутрално

    До коментар [#6] от "Бланш":

    Имаш право, мутрите въртят само бизнеса, с политика не се занимават.

    only illogics can find hidden flaws in a straight logic line only erratics can recognize errors in patterns of a perfect design




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