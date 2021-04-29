Фандъкова уволни зам.-кмета Тодор Чобанов

Тодор Чобанов

© Анелия Николова

Тодор Чобанов



Зам.-кметът по култура, образование и спорт Тодор Чобанов е освободен от длъжност със заповед на кмета Йорданка Фандъкова. До назначаването на титуляр, управлението на ресорите ще бъдат отговорност на Албена Атанасова, зам.-кмет по социалните дейности.


Тодор Чобанов е историк по образование и беше зам.-министър на културата от 2009 г. до 2011 г. при Вежди Рашидов. От 2012 г. е в екипа на Фандъкова като зам.-кмет.

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Коментари (7)
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  1. 1 Профил на schwimmwagen
    schwimmwagen
    Рейтинг: 1704 Неутрално

    Що бе, какво е станало?

    "...Thereafter the man-loving God who arranges everything, and who did not abandon man without an intellect, sent unto him Saint Constantine the Philosopher, called Cyril, a righteous and truth-loving man, and he created for them thirty-eight letters..."
  2. 2 Профил на Billy Pilgrim
    Billy Pilgrim
    Рейтинг: 2078 Неутрално

    Най-правилно ще е да уволни себе си, за съжаление дори да го направи пак ще е късно.

  3. 3 Профил на Brighty
    Brighty
    Рейтинг: 554 Неутрално

    Има ли връзка с факта, че въпросният Чобанов дружи със сарайско-библиотекарския кръжок, криещ се в един пословичен в обслужване на задкулисието университет?

  4. 4 Профил на karabastun
    karabastun
    Рейтинг: 8202 Любопитно

    На мен ми изглеждаше свестен !

    [email protected]
  5. 5 Профил на Емо
    Емо
    Рейтинг: 572 Неутрално

    Това на 100% е във връзка с банята в Овча Купел. Интересно, какво ли ще изкочи изпод чергата?

    Аз съм умнокрасив соросоиден либераст и съм благодарен, че не съм станал грознотъп путиновски диктатомачовец.
  6. 6 Профил на ozd05563707
    ozd05563707
    Рейтинг: 713 Неутрално

    Нещо явно има драма с тая всичкоможеща калинка. Изгоре още един бушон. Тепърва ще разберем защо. Тъжно е, когато всеки зам. е в ролята на тоалетна хартия.

  7. 7 Профил на hamiltonf
    hamiltonf
    Рейтинг: 4397 Неутрално

    До коментар [#4] от "karabastun":

    Много начетен!

    Икономедиа Етичен кодекс на българските медии. 3. РЕДАКЦИОННА НЕЗАВИСИМОСТ 3.1 Няма да се поддаваме на политически или икономически натиск или влияния.




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