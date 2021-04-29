Фандъкова уволни зам.-кмета Тодор Чобанов

© Анелия Николова Тодор Чобанов

Зам.-кметът по култура, образование и спорт Тодор Чобанов е освободен от длъжност със заповед на кмета Йорданка Фандъкова. До назначаването на титуляр, управлението на ресорите ще бъдат отговорност на Албена Атанасова, зам.-кмет по социалните дейности.

Тодор Чобанов е историк по образование и беше зам.-министър на културата от 2009 г. до 2011 г. при Вежди Рашидов. От 2012 г. е в екипа на Фандъкова като зам.-кмет.