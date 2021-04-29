Фандъкова уволни зам.-кмета Тодор Чобанов

Зам.-кметът по култура, образование и спорт Тодор Чобанов е освободен от длъжност със заповед на кмета Йорданка Фандъкова. До назначаването на титуляр, управлението на ресорите ще бъдат отговорност на Албена Атанасова, зам.-кмет по социалните дейности.
Тодор Чобанов е историк по образование и беше зам.-министър на културата от 2009 г. до 2011 г. при Вежди Рашидов. От 2012 г. е в екипа на Фандъкова като зам.-кмет.
schwimmwagenРейтинг: 1704 Неутрално
Що бе, какво е станало?"...Thereafter the man-loving God who arranges everything, and who did not abandon man without an intellect, sent unto him Saint Constantine the Philosopher, called Cyril, a righteous and truth-loving man, and he created for them thirty-eight letters..."
Billy PilgrimРейтинг: 2078 Неутрално
Най-правилно ще е да уволни себе си, за съжаление дори да го направи пак ще е късно.
BrightyРейтинг: 554 Неутрално
Има ли връзка с факта, че въпросният Чобанов дружи със сарайско-библиотекарския кръжок, криещ се в един пословичен в обслужване на задкулисието университет?
karabastunРейтинг: 8202 Любопитно
На мен ми изглеждаше свестен ![email protected]
ЕмоРейтинг: 572 Неутрално
Това на 100% е във връзка с банята в Овча Купел. Интересно, какво ли ще изкочи изпод чергата?Аз съм умнокрасив соросоиден либераст и съм благодарен, че не съм станал грознотъп путиновски диктатомачовец.
ozd05563707Рейтинг: 713 Неутрално
Нещо явно има драма с тая всичкоможеща калинка. Изгоре още един бушон. Тепърва ще разберем защо. Тъжно е, когато всеки зам. е в ролята на тоалетна хартия.
hamiltonfРейтинг: 4397 Неутрално
До коментар [#4] от "karabastun":Икономедиа Етичен кодекс на българските медии. 3. РЕДАКЦИОННА НЕЗАВИСИМОСТ 3.1 Няма да се поддаваме на политически или икономически натиск или влияния.
Много начетен!