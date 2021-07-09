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С фотоизложба под наслов "Началото. 1 година по-късно" бе отбелязана годишнината от началото на протестите, които настояваха за оставката на правителството на Бойко Борисов и главния прокурор Иван Гешев. В пространството при фонтана пред Президентството бяха изложени 200 фотографии, разказващи събитията от онези 116 дни на гражданско недоволство. Снимките в изложбата са дело на петима български фотографи: Соломон Франсес, Евгени Димитров, Калоян Канев, Теодор Ангелов и Тихомира Методиева.
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Събитието бе организирано от двама от членовете на т.нар. "Отровно трио", което бе един от основните двигатели на миналогодишните протести - Арман Бабикян и Николай Хаджигенов. Въпреки първоначалната заявка, че няма да има партийни речи и партийна агитация, "митингът" се превърна в своеобразно мероприятие на "Изправи се! Мутри вън!". На него е появи лидерът на коалицията Мая Манолова и други членове на формацията.
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Изложбата привлече не повече от 30-ина симпатизанти на коалицията, които се сдобиха с безплатни тениски, чанти и значки с надписи "Мутри вън!"
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Петимата фотографи бяха отличени с почетни плакети от организаторите на протестите. Велислав Минеков, който някога също бе част от Триото, а понастоящем е служебен министър на културата, организира отделно събитие, което ще се проведе на същото място, но по-късно днес.
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Ралица Фичева

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Коментари (7)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 5053 Неутрално

    Вожда и индианците му сами си отрязаха клона. Бяха се самозабравили.

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  2. 2 Профил на pro_bono
    pro_bono
    Рейтинг: 2051 Неутрално

    След една година стигнахме дотук.

    За да не бъдем тук още една година опичайте си акъла.

    Достатъчно ни яздиха разни нискочели примати.

  3. 3 Профил на diq55699032
    diq55699032
    Рейтинг: 1693 Неутрално

    И.. само някой от примати от площадите кешираха в парламента

    09 Jun '20 — Радев: Смущаващо е, че Божков звучи по-убедително от неговите обвинители 13 May '19 — Tео Ушев: Президентът и жена му са чудовищно прости
  4. 4 Профил на selqnin
    selqnin
    Рейтинг: 1629 Разстроено

    Случката ще влезе в учебниците в глава :"Как да използваме, погълнем и храносмелим справедливият граждански протест в интерес на библиотекарско - сарайските обръчи"!!!
    Честито на участвалите!

  5. 5 Профил на spiegel
    spiegel
    Рейтинг: 2386 Неутрално

    Протестите успяха и доказаха, че може да си концентрирал цялата изпълнителна и законодателна власт в едни ръце, може да си подчинил съдебната власт чрез ВСС и прокуратурата, може да си овладял икономиката със свои олигарси, може да си си турил главен прокурор и да смяташ, че си хванал господ за шлифера - и всичко да се срути от един упорит граждански протест.

  6. 6 Профил на Norman Granz
    Norman Granz
    Рейтинг: 3518 Неутрално

    Една година, и Бойко вече го нема!

    Кой можеше да си помисли...

    Довечера ще отворя някаква бутилка от мелтитемпературния охладител. ☠️

    НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
  7. 7 Профил на liz31552545
    liz31552545
    Рейтинг: 135 Неутрално

    Срам ме е, че човек като Б.Борисов ни е бил премиер, но още повече ме е срам, че европейски политици като Курц, Вебер, Туск ни препоръчват да си го изберем пак. Ако им е толкова ценен, да си го вземат при тях и да го предложат на техните избиратели. Мъпети европейски!





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