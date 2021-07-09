Избори 2021: МВР на ГЕРБ съзнателно не е работило срещу купуването на гласове, смята Рашков 10:23, 09 юли 21 / Политика 295
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 5053 Неутрално
Вожда и индианците му сами си отрязаха клона. Бяха се самозабравили.ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
pro_bonoРейтинг: 2051 Неутрално
След една година стигнахме дотук.
За да не бъдем тук още една година опичайте си акъла.
Достатъчно ни яздиха разни нискочели примати.
diq55699032Рейтинг: 1693 Неутрално
И.. само някой от примати от площадите кешираха в парламента09 Jun '20 — Радев: Смущаващо е, че Божков звучи по-убедително от неговите обвинители 13 May '19 — Tео Ушев: Президентът и жена му са чудовищно прости
selqninРейтинг: 1629 Разстроено
Случката ще влезе в учебниците в глава :"Как да използваме, погълнем и храносмелим справедливият граждански протест в интерес на библиотекарско - сарайските обръчи"!!!
Честито на участвалите!
spiegelРейтинг: 2386 Неутрално
Протестите успяха и доказаха, че може да си концентрирал цялата изпълнителна и законодателна власт в едни ръце, може да си подчинил съдебната власт чрез ВСС и прокуратурата, може да си овладял икономиката със свои олигарси, може да си си турил главен прокурор и да смяташ, че си хванал господ за шлифера - и всичко да се срути от един упорит граждански протест.
Norman GranzРейтинг: 3518 Неутрално
Една година, и Бойко вече го нема!НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
Кой можеше да си помисли...
Довечера ще отворя някаква бутилка от мелтитемпературния охладител. ☠️
liz31552545Рейтинг: 135 Неутрално
Срам ме е, че човек като Б.Борисов ни е бил премиер, но още повече ме е срам, че европейски политици като Курц, Вебер, Туск ни препоръчват да си го изберем пак. Ако им е толкова ценен, да си го вземат при тях и да го предложат на техните избиратели. Мъпети европейски!