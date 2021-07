Предаването "Стани богат" ще се излъчва по Би Ти Ви

Един от емблематичните и дълголетни телевизионни формати у нас и по света - играта "Стани богат", ще стане част от програмата на Би Ти Ви тази година, съобщи пресцентърът на медиата. Актьорът Михаил Билалов ще бъде водещ на предаването, което отбелязва 20 години от излъчването си в България.

"Стани богат" е първият международен формат, реализиран в България, и е версия на британския оригинал Who Wants To Be A Millionaire. Той започва на 12 май 2001 г. и бързо се налага като един от най-обичаните в българския ефир. С юбилейната си поява в ефир играта ще предложи ново, обогатено съдържание. Освен класическата игра и голямата награда от 100 000 лв. в регламента ще има и нови елементи. Освен в ефира на Би Ти Ви предаването ще бъде достъпно и на онлайн платформите на bTV Media Group.