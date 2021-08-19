Лора Крумова започва авторско предаване

© "Нова телевизия"

Лора Крумова, която досега работи в различни телевизионни формати и канали, ще води собствено предаване по "Нова телевизия", съобщава медията. Всяка седмица тя ще създава и води "На фокус с Лора Крумова" със заявка в него да има "силна публицистика и журналистическа проницателност".

Предаването ще бъде в неделя следобед и започва през есента.

"Всички познават Лора Крумова и нейните професионални качества. Завръщането й в семейството на NOVA е ясен знак за журналистическия стандарт, който налагаме", коментира Илия Дафов, главен продуцент "Новини и актуални предавания" в "Нова броудкастинг груп".

Преди години Крумова започва работа в тази телевизия като външнополитически репортер, по-късно води сутрешния блок съвместно Георги Коритаров и Милен Цветков. След това е водещ в различни предавания, а доскоро е била зам. главен редактор на "Шоуто на Николаос Цитиридис" по bTV.