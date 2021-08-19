Лора Крумова започва авторско предаване

Лора Крумова, която досега работи в различни телевизионни формати и канали, ще води собствено предаване по "Нова телевизия", съобщава медията. Всяка седмица тя ще създава и води "На фокус с Лора Крумова" със заявка в него да има "силна публицистика и журналистическа проницателност".
Предаването ще бъде в неделя следобед и започва през есента.
"Всички познават Лора Крумова и нейните професионални качества. Завръщането й в семейството на NOVA е ясен знак за журналистическия стандарт, който налагаме", коментира Илия Дафов, главен продуцент "Новини и актуални предавания" в "Нова броудкастинг груп".
Преди години Крумова започва работа в тази телевизия като външнополитически репортер, по-късно води сутрешния блок съвместно Георги Коритаров и Милен Цветков. След това е водещ в различни предавания, а доскоро е била зам. главен редактор на "Шоуто на Николаос Цитиридис" по bTV.
voodoo_childРейтинг: 558 Неутрално
Защо?
DarkmanРейтинг: 1520 Неутрално
За толкова години в телевизията не съм я запомнил Лора Крумова със журналистически качества. На светлинни години е и от Милен Цветков и от Коритаров, а имаше възможност да се учи от сериозни учители.Фобиите и филиите са признак на ниско самочувствие и слугинаж
selqninРейтинг: 1912 Неутрално
"НЕ, БЛАГОДАРЯ"!!!
Dobromir DobrevРейтинг: 180 Неутрално
Посредствена и дебелогъза мисирка, която Коритаров доста добре иронизираше...
oliverstoneРейтинг: 479 Неутрално
Още от същото
дерибеевРейтинг: 2981 Неутрално
в него да има "силна публицистика и журналистическа проницателност".всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
И основно безпричинен смях
bxz321071184Рейтинг: 283 Весело
Няма да я гледам!
Ама аз даже няма телевизор.
selqninРейтинг: 1912 Разстроено
До коментар [#4] от "Dobromir Dobrev":
Каква радост и гордост за Отечеството и човечеството е, че разполагаме със съвършени човешки същества, като вас!!!