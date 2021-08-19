Лора Крумова започва авторско предаване

Лора Крумова започва авторско предаване

© "Нова телевизия"



Лора Крумова, която досега работи в различни телевизионни формати и канали, ще води собствено предаване по "Нова телевизия", съобщава медията. Всяка седмица тя ще създава и води "На фокус с Лора Крумова" със заявка в него да има "силна публицистика и журналистическа проницателност".


Предаването ще бъде в неделя следобед и започва през есента.


"Всички познават Лора Крумова и нейните професионални качества. Завръщането й в семейството на NOVA е ясен знак за журналистическия стандарт, който налагаме", коментира Илия Дафов, главен продуцент "Новини и актуални предавания" в "Нова броудкастинг груп".


Преди години Крумова започва работа в тази телевизия като външнополитически репортер, по-късно води сутрешния блок съвместно Георги Коритаров и Милен Цветков. След това е водещ в различни предавания, а доскоро е била зам. главен редактор на "Шоуто на Николаос Цитиридис" по bTV.

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Коментари (8)
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  1. 1 Профил на voodoo_child
    voodoo_child
    Рейтинг: 558 Неутрално

    Защо?

  2. 2 Профил на Darkman
    Darkman
    Рейтинг: 1520 Неутрално

    За толкова години в телевизията не съм я запомнил Лора Крумова със журналистически качества. На светлинни години е и от Милен Цветков и от Коритаров, а имаше възможност да се учи от сериозни учители.

    Фобиите и филиите са признак на ниско самочувствие и слугинаж
  3. 3 Профил на selqnin
    selqnin
    Рейтинг: 1912 Неутрално

    "НЕ, БЛАГОДАРЯ"!!!

  4. 4 Профил на Dobromir Dobrev
    Dobromir Dobrev
    Рейтинг: 180 Неутрално

    Посредствена и дебелогъза мисирка, която Коритаров доста добре иронизираше...

  5. 5 Профил на oliverstone
    oliverstone
    Рейтинг: 479 Неутрално

    Още от същото

  6. 6 Профил на дерибеев
    дерибеев
    Рейтинг: 2981 Неутрално

    в него да има "силна публицистика и журналистическа проницателност".

    И основно безпричинен смях

    всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
  7. 7 Профил на bxz321071184
    bxz321071184
    Рейтинг: 283 Весело

    Няма да я гледам!

    Ама аз даже няма телевизор.

  8. 8 Профил на selqnin
    selqnin
    Рейтинг: 1912 Разстроено

    До коментар [#4] от "Dobromir Dobrev":

    Каква радост и гордост за Отечеството и човечеството е, че разполагаме със съвършени човешки същества, като вас!!!





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