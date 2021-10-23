В молове, магазини, болници: местата за ваксиниране срещу COVID-19 през почивните дни

© Велко Ангелов

През тези почивните дни ще бъдат разкрити рекорден брой мобилни ваксинационни пунктове в страната, се разбира от списък, разпространен от Министерството на здравеопазването.

В информацията не се уточнява дали местата разполагат с препаратите на всички производители, но това би следвало да е така, предвид доставките в България и като цяло слабия интерес към ваксинирането, въпреки че през последните дни здравните власти наблюдават завишен интерес заради изискването за достъп до обществени места на закрито само със сертификат за ваксиниране, преболедуване и изследване.

"Дневник" публикува мобилните пунктове през настоящите почивни дни и работното им време както са представени от здравното ведомство, подредени по азбучен ред:

В Благоевград

Както в събота, така и в неделя мобилен ваксинационни пунктове ще в:

РЗИ Благоевград с работно време от 9 ч. до 16 ч.

Както в събота, така и в неделя мобилни ваксинационни пунктове ще има на следните места:

при магазин "Метро", с работно време от 10 ч. до 18 ч.

при магазин "Технополис", с работно време от 12 ч. до 18 ч.

в медицинския център на УМБАЛ Бургас - "Св. Николай Чудотворец", с работно време от 8 ч. до 18 ч.

в Комплексен онкологичен център, с работно време от 9 ч. до 13ч.

Здравното министерство обобщава и в кои болници и медицински центрове работят ваксинационни екипи и през двата почивни дни:

Както в събота, така и в неделя мобилни ваксинационни пунктове ще има на следните места:

при при "Технополис Варна 2" (бул. "Цар Освободител" №267) от 10 ч. до 18 ч.

при магазин "Метро" (ул. "Атанас Москов" №2), с работно време от 10 ч. до 18 ч.

В събота (но не и в неделя) мобилен ваксинационен пункт ще има на следните места:

при магазин "Метро", с работно време от 10 ч. до 14 ч.

на Самоводската чаршия (в Хлебната къща), с работно време от 9 ч. до 13 ч.

РЗИ - Велико Търново (ул. "Никола Габровски" №23, западен вход), с работно време от 8:30 ч. до 15:30 ч.

МОБАЛ "Д-р Ст. Черкезов" АД (ул. Ниш №1, кабинет №212), с работно време от 13 ч. до 19 ч.

Както в събота, така и в неделя ваксинационни пунктове ще има в:

РЗИ-Враца (ул. "Черни дрин" №2), с работно време в събота от 9 ч. до 12 ч., а в неделя от 9 ч. до 13 ч.,

МБАЛ "Бяла Слатина" (гр. Бяла Слатина, ул. "З. Стоянов" №1), с работно време от 13 ч. до 18 ч.

"Нов медицински център", с работно време от 8 ч. до 14 ч.

СБАЛПФЗ, с работно време от 8 ч. до 14 ч.

стадион "Христо Ботев", с работно време от 12 ч. до 15 ч.

В събота (но не и в неделя) ще работят ваксинационни кабинети в:

В събота (но не и в неделя) мобилен ваксинационен пункт ще има при:

магазин "Технополис" (ул. "Индустриална" 10), с работно време от 10 ч. до 14 ч.

Изрично се отбелязва, че на този пункт всеки ваксиниран ще получи ваучер на стойност 20 лв.

В Добрич

В неделя, но не и в събота, мобилен ваксинационен пункт ще има при:

магазин "Практикер", с работно време от 10 ч. до 14 ч.

Както в събота, така и в неделя ваксинационни пунктове ще има в:

Кюстендил (кв. "Румена войвода", ул. "Тинтява"), с работно време от 9 ч. до 13 ч.

Дупница (ул. "Велико Търново" №1), с работно време от 10 ч. до 13 ч.

В събота (но не и в неделя) ще работят следните ваксинационни пунктове:

РЗИ - Монтана (пл. "Жеравица" № 3), с работно време от 10 до 14 ч.

МЦ "Сити клиник - Св. Георги" (бул. "Ал. Стамболийски" № 92), с работно време от 9 ч. до 14 ч.

МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" (ул. "Сирма войвода" № 4), с работно време от 9 до 13 ч.

Както в събота, така и в неделя мобилни ваксинационни пунктове ще има в:

МБАЛ "Пазарджик" (ул. "Болнична" №15, кабинет 4)

МБАЛ "Хигия" (ул. "Св. Иван Рилски" №3, кабинет 203).

"Технополис" (бул. "Стефан Стамболов" №13), с работно време от 10 ч. до 16 ч.

Изрично се отбелязва, че на този пункт всеки ваксиниран ще получи ваучер на стойност 20 лв.

В Перник

Както в събота, така и в неделя ще работи ваксинационният пункт в:

ДКЦ I, с работно време от 9 ч. до 13 ч.

Както в събота, така и в неделя ваксинационни пунктове ще има в:

МБАЛ "Сърце и мозък" в кабинет №123, с работно време от 9 ч. до 13 ч.

Както в събота, така и в неделя мобилни ваксинационни пунктове ще има на следните места, но не се уточнява работното време:

РЗИ Пловдив (ул."Перущица" № 1)

"Медицински център Медикус" (жк "Тракия" ул. "Съединение" №19),

"Медикус Алфа Специализирана хирургична болница за активно лечение" (ул. "Велико Търново" №21)

Диагностично-консултативен център "Пълмед" (ул. "Перущица" №1А)

Както в събота, така и в неделя мобилни ваксинационни пунктове ще има на следните места, но не се уточнява работното време:

в Асеновград в "Многопрофилна болница за активно лечение Асеновград" (ул. "Ал.Стамболийски" № 28)

в Хисар в Медицински център Витус (ул. "Ал.Стамболийски" № 21)

Както в събота, така и в неделя ваксинационни пунктове ще има в:

БАЛ "Исперих", с работно време от 10 ч. до 12 ч.

Както в събота, така и в неделя ваксинационни пунктове ще има в:

СБАЛПФЗ "Д-р Д. Граматиков-Русе" (гр. Русе, ул. "Алея Лилия" №1), с работно време от 9 ч. до 15 ч.

МБАЛ "Юлия Вревска" (гр. Бяла, ул. "Васил Левски" №62), с работно време от 10 ч. до 14 ч.

Както в събота, така и в неделя ще работи ваксинационният пункт в:

РЗИ-Силистра (не се посочва работното му време)

Както в събота, така и в неделя ваксинационни пунктове ще има в:

МБАЛ "Д-р Иван Селимински" (ул. "Христо Ботев" №1), с работно време от 9 ч. до 12ч.

МБАЛ "Хаджи Димитър" (ул. "Димитър Пехливанов" №5), с работно време от 16 ч. до 17 ч.

В събота (но не и в неделя) ще работи пунктът в:

В събота (но не и я неделя) ваксинационен пункт ще има в:

МБАЛ-Девин, с работно време от 9 ч. до 15 ч.

РЗИ-Смолян, с работно време от 9 ч. до 17 ч.

В неделя (не и в събота) ваксинационен пункт ще има в:

Както в събота, така и в неделя мобилни ваксинационни пунктове ще има на следните места:

ж.к. Дружба, Културен дом, с работно време 9 ч. - 16 ч.

The Mall, с работно време 13 ч. - 18 ч.

България мол, с работно време 13 ч. - 18 ч.

Парадайс мол, с работно време 13 ч. - 18 ч.

Ринг мол, с работно време 13 ч. - 18 ч.

Сердика мол, с работно време 13 ч. - 18 ч.

Билетен център НДК, с работно време 8:30 ч. - 19:30 ч.

Метростанция НДК, с работно време 9 ч. - 14 ч.

Паметник на Съветската армия, с работно време 12 ч. - 14 ч.

Медицински център - Н. И. Пирогов" (бул. "Тотлебен" №21), с работно време от 8 ч. до 17:30 ч.

Военномедицинска академия (бул. "Г. Софийски" №3), с работно време от 9 ч. до 12 ч.

Медицински институт на МВР (бул. "Ген. Скобелев" №79), с работно време от 8 ч. до 16 ч.

Пета МБАЛ София (бул. "Столетов" №67А), с работно време от 10 ч. до 17 ч.

УМБАЛ "Света Анна" (гр. София, ул. Димитър Моллов" №1), с работно време от 8 ч. до 20 ч.

Здравното министерство обобщава и в кои болници и медицински центрове работят ваксинационни екипи и през двата почивни дни:В събота (но не и в неделя) ще работи медицински център "РепроБиоМед" (ж.к. "Овча купел", ул. "Бойчо Огнянов" №28), с работно време от 8 ч. до 14 ч.

В София-област

Както в събота, така и в неделя мобилен ваксинационен пункт ще има в:

МБАЛ "Елин Пелин" (гр. Елин Пелин, ул. "Здравец" №15), с работно време от 9 ч. до 13 ч.

МБАЛ "Проф. д-р Александър Герчев" (ул. "Бригадирска" №1, кабинет №1), с работно време от 11 ч. до 14 ч.

В събота (но не и в неделя) имунизационен кабинет ще работи в гр. Етрополе в:

Както в събота, така и в неделя ще работи ваксинационният пункт в:

РЗИ-Стара Загора (ул. "Стефан Караджа" №10), с работно време от 9 ч. до 14 ч.

ДКЦ I (ул. "Руски" №62), с работно време от 9 ч. до 14 ч.

В събота (но не и в неделя) ще работи имунизационен пункт в:

В събота (но не и в неделя) ваксинационни пунктове ще работят в:

РЗИ-Търговище, с работно време от 9 ч. до 13 ч.

МЦ "ВИП", с работно време от 8 ч. до 10:30 ч. и от 12 ч. до 15 ч.

МБАЛ Омуртаг, с работно време от 13 ч. до 15 ч.

Както в събота, така и в неделя ваксинационни пунктове ще има в:

МБАЛ Хасково, с работно време от 9 ч. до 13 ч.

МЦ "Диамедикъл" (гр. Димитровград), с работно време от 9 ч. до 12 ч.

МБАЛ "Хигия" (гр. Хасково), с работно време от 9 ч. до 13 ч.

РЗИ Хасково (пл."Общински" №2), с работно време от 8 ч. до 16 ч.

Както в събота, така и в неделя ще работи ваксинационният пункт в:

РЗИ-Шумен (ул. "Калоян" №1), с работно време от 9 ч. до 15 ч.

В събота и неделя имунизационни пунктове ще има при:

магазин "Технополис", с работно време от 10 ч. до 16 ч.

спортна зала "Диана", с работно време от 16 ч. до 18 ч.

В събота (но не и в неделя) ще работи пункт пред: