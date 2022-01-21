Кирил Петков предлага зеленият сертификат да отпадне при 60% ваксинация

Това е съдържание, създадено от маркетинг студио Storio по задание на партньор на "Икономедиа".
Премиерът Кирил Петков предлага на обсъждане идеята зеленият сертификат до отпадне при 60% ваксинация и 5% заетост на интензивните легла. Идеята бе представена на съвместен брифинг с министъра на здравеопазването .Асена Сербезова и главния здравен инспектор Ангел Кунчев. Отпадането на сертификата ще важи само в рамките на страната.
Всичко, което трябва да знаете за:
AzDebilРейтинг: 1743 Неутрално
Кирил Петков, Асен Василев и особено Николай Денков с невиждани усилия УСПЯХА ДА РАЗРАСТНАТ КРИЗАТА с епидемията.
Всяко тяхно действие Е ОБРАТНО НА НЕОБХОДИМОТО В КОНКРЕТНИЯ МОМЕНТ.
Съвсем умишлено планирано и изпълнено смачкване на живота и здравето на населението!
Кирил Петков, Асен Василев и Николай Денков ЩЕ БЪДАТ ОСЪДЕНИ ЗА ГЕНОЦИД и подриване на националната сигурност.
Кирил Петков не може да бъде министър-председател.
ОСТАВКА ВЕДНАГА!
И СЪД!
!
diq55699032Рейтинг: 1451 Неутрално
А? Чакай първо да реформират съдебната система
09-06-20 - Радев: Смущаващо е, че Божков звучи по-убедително от неговите обвинители . 13-05-19 - Tео Ушев: Президентът и жена му са чудовищно прости. 24-01-21 - Атанас Атанасов: Нямам нито една забележка към Радев. 01-09-21 - Кирил Петков: С две ръце гласувам за президента Радев. 30-10-21 - Ген. Атанасов: Не виждам грешки в Стойчо Кацаров.
anonimniiРейтинг: 1835 Неутрално
1. Докато не се стигнело до 60% ваксинирани нямало да се премахнат ограниченията... Т. е. не се знае въобще кога ще има премахване на ограниченията.Мы идем широкими полями На восходе утренних лучей. Мы идем на бой с большевиками За свободу Родины своей.
2. Били направили сайт. Ами този сайт си го има
https://coronavirus.bg/bg/news
Иван ДимитровРейтинг: 18 Неутрално
Каква е дистанцията между вицепремиера Калина и тоя който я бара по дупето.Както си е притворил клепачите ,може и да е "свършил" . Пускайте ги тия снимки .
ivanpopovРейтинг: 2380 Неутрално
Последните двама как да е. Ама какво прави премиера там!? Предишният работеше шофьор на жип и инспектор строителен надзор, а сегашният?
blondofilРейтинг: 2291 Неутрално
Забрави. Нищо не може да накара българина да си сложи маската на носа. За доверие в науката да не говорим.
Полковник ПаликъщовРейтинг: 6192 Разстроено
Какви нови мерки?ДБ: Време е да спечелим България
Искаме както във Велокобритания!
ОнуфриРейтинг: 1056 Весело
Кой беше казал:
Прост народ, слаба държава!
п.п. Питам за шурея...
: ))) Имало едно време ссср! Маргарет Татчър: "Комунизмът свършва тогава, когато свършат чуждите пари, които харчиш!"
Полковник ПаликъщовРейтинг: 6192 Разстроено
... Великобритания ... лапсус ДБ: Време е да спечелим България
myj47842321Рейтинг: 35 Неутрално
Като се ваксинирате като във Великобритания.
Martin MarinovРейтинг: 983 Неутрално
Страх ме е да пусна звук, няма какво да се научи от тези. Довиждане
blondofilРейтинг: 2291 Неутрално
Може би ако някой измисли конспиративна теория, как ако не се ваксинира на българина ще му вкисне матряла на ракията, това ще го мотивира.
Полковник ПаликъщовРейтинг: 6192 Разстроено
А как я носи проф. Радка Аргирова? Само на устата!
Дава пример, достоен за подражание! ДБ: Време е да спечелим България
4okutoРейтинг: 1399 Неутрално
И Петков, и Кунчев, и Сербезова са пълен зян.
jazzdevilРейтинг: 1369 Неутрално
Тия тримата когато и да изгоним все ще е късно!
ConsumerРейтинг: 3167 Весело
Чух условията за отмяна на сертификата, ще векува.Every time you spend money you're casting a vote for the kind of world you want
anonimniiРейтинг: 1835 Неутрално
Това да си политик не е лесно... Цял ден трябва да говориш празни приказки...Мы идем широкими полями На восходе утренних лучей. Мы идем на бой с большевиками За свободу Родины своей.
Нищо не се разбра от цялата тази пресконференция ли беше, изявление ли беше.
kodzillaРейтинг: 324 Неутрално
"Когато всички мислят еднакво, никой не мисли достатъчно."
Уолтър Липман
Един препатилРейтинг: 2736 Неутрално
Да видим данните на Нидерландия ( 17,7 млн. население) за днес, 21 януари:
- Заразени - 57 549
- В болница - 821
- Починали - 12
- Изцяло ваксинирани - 86,2%
- С бустерна доза - 54,9%
Шегите и закачките за ваксинирането могат да продължат.
Без СертификатРейтинг: 493 Неутрално
Колко години тоя Кунчев ще се гаври с хората, преди да осъзнаете, че е безкрайно глупав човечец, който понятие си няма от развитието на пандемия… срам и позор е тоя неук връзкар!!!не можеш да ме блокираш толкова пъти, колкото нови акаунта мога да си отворя
anonimniiРейтинг: 1835 Неутрално
Който иска нека да се ваксинира. Но да го правят задължително не е правилно.Мы идем широкими полями На восходе утренних лучей. Мы идем на бой с большевиками За свободу Родины своей.
karatistaРейтинг: 3386 Неутрално
никаква разлика от преди. да не кажа друго...
vassilunРейтинг: 4577 Весело
До коментар [#1] от "AzDebil":
Много показателен никнейм сте си избрал! Браво!
РосиРейтинг: 7454 Неутрално
До коментар [#1] от "AzDebil":
Защото българите са дебили, друг да отговаря. Всеки сам е длъжен да се грижи за здравето си, особено, когато му се предлагат безплатни ваксини.
vassilunРейтинг: 4577 Весело
До коментар [#7] от "Полковник Паликъщов":
"Искаме като във Великобритания!"
Веднага след като достигнете същия процент ваксинирани! Някъде около 85%! :-)
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 4872 Неутрално
До коментар [#10] от "myj47842321":ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
Няма да го дочакаш.
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 4872 Неутрално
До коментар [#13] от "Полковник Паликъщов":ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
И под брадичката я бяха снимали.
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 4872 Неутрално
До коментар [#14] от "4okuto":ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
Меко казано. Голяма грешка правят. Герб са доволни!!!
Един препатилРейтинг: 2736 Весело
До коментар [#25] от "vassilun":
Аз на полковника бих му предложил като в Русия:
За да има мир антиваксърите във Сибир!
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 4872 Неутрално
До коментар [#19] от "Един препатил":ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
Прочети за Парадокса на кмета.
Този потребител е с ограничени праваРейтинг: Неутрално
До коментар [#26] от "КМЕТ В СЯНКА":
Напротив- ще стане, но пак с половин година закъснение от останалата част на ЕС.
Благодарение на копейкиновците като тебе.
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 4872 Неутрално
До коментар [#21] от "anonimnii":ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
+++