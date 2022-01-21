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Кирил Петков предлага зеленият сертификат да отпадне при 60% ваксинация

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Кирил Петков предлага зеленият сертификат да отпадне при 60% ваксинация

Кирил Петков предлага зеленият сертификат да отпадне при 60% ваксинация

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Министерски съвет представяне на нови действия по време на пандемията от коронавирус COVID-19 онлайн включване на Кирил Петков

© Георги Кожухаров

Министерски съвет представяне на нови действия по време на пандемията от коронавирус COVID-19 онлайн включване на Кирил Петков



Премиерът Кирил Петков предлага на обсъждане идеята зеленият сертификат до отпадне при 60% ваксинация и 5% заетост на интензивните легла. Идеята бе представена на съвместен брифинг с министъра на здравеопазването .Асена Сербезова и главния здравен инспектор Ангел Кунчев. Отпадането на сертификата ще важи само в рамките на страната.


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Коментари (32)
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  1. 1 Профил на AzDebil
    AzDebil
    Рейтинг: 1743 Неутрално

    Кирил Петков, Асен Василев и особено Николай Денков с невиждани усилия УСПЯХА ДА РАЗРАСТНАТ КРИЗАТА с епидемията.
    Всяко тяхно действие Е ОБРАТНО НА НЕОБХОДИМОТО В КОНКРЕТНИЯ МОМЕНТ.
    Съвсем умишлено планирано и изпълнено смачкване на живота и здравето на населението!
    Кирил Петков, Асен Василев и Николай Денков ЩЕ БЪДАТ ОСЪДЕНИ ЗА ГЕНОЦИД и подриване на националната сигурност.
    Кирил Петков не може да бъде министър-председател.
    ОСТАВКА ВЕДНАГА!
    И СЪД!
    !

  2. 2 Профил на diq55699032
    diq55699032
    Рейтинг: 1451 Неутрално

    Кирил Петков, Асен Василев и Николай Денков ЩЕ БЪДАТ ОСЪДЕНИ ЗА ГЕНОЦИД и подриване на националната сигурност.Кирил Петков не може да бъде министър-председател.ОСТАВКА ВЕДНАГА!И СЪД!!
    —цитат от коментар 1 на AzDebil


    А? Чакай първо да реформират съдебната система

    09-06-20 - Радев: Смущаващо е, че Божков звучи по-убедително от неговите обвинители . 13-05-19 - Tео Ушев: Президентът и жена му са чудовищно прости. 24-01-21 - Атанас Атанасов: Нямам нито една забележка към Радев. 01-09-21 - Кирил Петков: С две ръце гласувам за президента Радев. 30-10-21 - Ген. Атанасов: Не виждам грешки в Стойчо Кацаров.
  3. 3 Профил на anonimnii
    anonimnii
    Рейтинг: 1835 Неутрално

    1. Докато не се стигнело до 60% ваксинирани нямало да се премахнат ограниченията... Т. е. не се знае въобще кога ще има премахване на ограниченията.
    2. Били направили сайт. Ами този сайт си го има
    https://coronavirus.bg/bg/news

    Мы идем широкими полями На восходе утренних лучей. Мы идем на бой с большевиками За свободу Родины своей.
  4. 4 Профил на Иван Димитров
    Иван Димитров
    Рейтинг: 18 Неутрално

    Каква е дистанцията между вицепремиера Калина и тоя който я бара по дупето.Както си е притворил клепачите ,може и да е "свършил" . Пускайте ги тия снимки .

  5. 5 Профил на ivanpopov
    ivanpopov
    Рейтинг: 2380 Неутрално

    Последните двама как да е. Ама какво прави премиера там!? Предишният работеше шофьор на жип и инспектор строителен надзор, а сегашният?

  6. 6 Профил на blondofil
    blondofil
    Рейтинг: 2291 Неутрално

    Забрави. Нищо не може да накара българина да си сложи маската на носа. За доверие в науката да не говорим.

  7. 7 Профил на Полковник Паликъщов
    Полковник Паликъщов
    Рейтинг: 6192 Разстроено

    Какви нови мерки?

    Искаме както във Велокобритания!

    ДБ: Време е да спечелим България
  8. 8 Профил на Онуфри
    Онуфри
    Рейтинг: 1056 Весело

    Забрави. Нищо не може да накара българина да си сложи маската на носа. За доверие в науката да не говорим.
    —цитат от коментар 6 на blondofil


    Кой беше казал:

    Прост народ, слаба държава!

    п.п. Питам за шурея...

    : )))

    Имало едно време ссср! Маргарет Татчър: "Комунизмът свършва тогава, когато свършат чуждите пари, които харчиш!"
  9. 9 Профил на Полковник Паликъщов
    Полковник Паликъщов
    Рейтинг: 6192 Разстроено

    Какви нови мерки?Искаме както във Велокобритания!
    —цитат от коментар 7 на Полковник Паликъщов


    ... Великобритания ... лапсус

    ДБ: Време е да спечелим България
  10. 10 Профил на myj47842321
    myj47842321
    Рейтинг: 35 Неутрално

    Какви нови мерки?Искаме както във Велокобритания!
    —цитат от коментар 7 на Полковник Паликъщов


    Като се ваксинирате като във Великобритания.

  11. 11 Профил на Martin Marinov
    Martin Marinov
    Рейтинг: 983 Неутрално

    Страх ме е да пусна звук, няма какво да се научи от тези. Довиждане

  12. 12 Профил на blondofil
    blondofil
    Рейтинг: 2291 Неутрално

    Може би ако някой измисли конспиративна теория, как ако не се ваксинира на българина ще му вкисне матряла на ракията, това ще го мотивира.

  13. 13 Профил на Полковник Паликъщов
    Полковник Паликъщов
    Рейтинг: 6192 Разстроено

    Забрави. Нищо не може да накара българина да си сложи маската на носа. За доверие в науката да не говорим.
    —цитат от коментар 6 на blondofil


    А как я носи проф. Радка Аргирова? Само на устата!

    Дава пример, достоен за подражание!

    ДБ: Време е да спечелим България
  14. 14 Профил на 4okuto
    4okuto
    Рейтинг: 1399 Неутрално

    И Петков, и Кунчев, и Сербезова са пълен зян.

  15. 15 Профил на jazzdevil
    jazzdevil
    Рейтинг: 1369 Неутрално

    Тия тримата когато и да изгоним все ще е късно!

  16. 16 Профил на Consumer
    Consumer
    Рейтинг: 3167 Весело

    Чух условията за отмяна на сертификата, ще векува.

    Every time you spend money you're casting a vote for the kind of world you want
  17. 17 Профил на anonimnii
    anonimnii
    Рейтинг: 1835 Неутрално

    Това да си политик не е лесно... Цял ден трябва да говориш празни приказки...
    Нищо не се разбра от цялата тази пресконференция ли беше, изявление ли беше.

    Мы идем широкими полями На восходе утренних лучей. Мы идем на бой с большевиками За свободу Родины своей.
  18. 18 Профил на kodzilla
    kodzilla
    Рейтинг: 324 Неутрално

    "Когато всички мислят еднакво, никой не мисли достатъчно."
    Уолтър Липман

  19. 19 Профил на Един препатил
    Един препатил
    Рейтинг: 2736 Неутрално

    Да видим данните на Нидерландия ( 17,7 млн. население) за днес, 21 януари:

    - Заразени - 57 549

    - В болница - 821

    - Починали - 12

    - Изцяло ваксинирани - 86,2%

    - С бустерна доза - 54,9%

    Шегите и закачките за ваксинирането могат да продължат.

  20. 20 Профил на Без Сертификат
    Без Сертификат
    Рейтинг: 493 Неутрално

    Колко години тоя Кунчев ще се гаври с хората, преди да осъзнаете, че е безкрайно глупав човечец, който понятие си няма от развитието на пандемия… срам и позор е тоя неук връзкар!!!

    не можеш да ме блокираш толкова пъти, колкото нови акаунта мога да си отворя
  21. 21 Профил на anonimnii
    anonimnii
    Рейтинг: 1835 Неутрално

    Който иска нека да се ваксинира. Но да го правят задължително не е правилно.

    Мы идем широкими полями На восходе утренних лучей. Мы идем на бой с большевиками За свободу Родины своей.
  22. 22 Профил на karatista
    karatista
    Рейтинг: 3386 Неутрално

    никаква разлика от преди. да не кажа друго...

  23. 23 Профил на vassilun
    vassilun
    Рейтинг: 4577 Весело

    До коментар [#1] от "AzDebil":

    Много показателен никнейм сте си избрал! Браво!

  24. 24 Профил на Роси
    Роси
    Рейтинг: 7454 Неутрално

    До коментар [#1] от "AzDebil":

    Защото българите са дебили, друг да отговаря. Всеки сам е длъжен да се грижи за здравето си, особено, когато му се предлагат безплатни ваксини.

  25. 25 Профил на vassilun
    vassilun
    Рейтинг: 4577 Весело

    До коментар [#7] от "Полковник Паликъщов":

    "Искаме като във Великобритания!"

    Веднага след като достигнете същия процент ваксинирани! Някъде около 85%! :-)

  26. 26 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 4872 Неутрално

    До коментар [#10] от "myj47842321":

    Няма да го дочакаш.

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  27. 27 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 4872 Неутрално

    До коментар [#13] от "Полковник Паликъщов":

    И под брадичката я бяха снимали.

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  28. 28 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 4872 Неутрално

    До коментар [#14] от "4okuto":

    Меко казано. Голяма грешка правят. Герб са доволни!!!

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  29. 29 Профил на Един препатил
    Един препатил
    Рейтинг: 2736 Весело

    До коментар [#25] от "vassilun":

    До коментар [#7] от "Полковник Паликъщов":"Искаме като във Великобритания!"Веднага след като достигнете същия процент ваксинирани! Някъде около 85%! :-)
    —цитат от коментар 25 на vassilun


    Аз на полковника бих му предложил като в Русия:

    За да има мир антиваксърите във Сибир!

  30. 30 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 4872 Неутрално

    До коментар [#19] от "Един препатил":

    Прочети за Парадокса на кмета.

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  31. 31 Профил на Този потребител е с ограничени права
    Този потребител е с ограничени права
    Рейтинг: Неутрално

    До коментар [#26] от "КМЕТ В СЯНКА":

    Напротив- ще стане, но пак с половин година закъснение от останалата част на ЕС.

    Благодарение на копейкиновците като тебе.

  32. 32 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 4872 Неутрално

    До коментар [#21] от "anonimnii":

    +++

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!




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