Кирил Петков предлага зеленият сертификат да отпадне при 60% ваксинация

© Георги Кожухаров Министерски съвет представяне на нови действия по време на пандемията от коронавирус COVID-19 онлайн включване на Кирил Петков

Премиерът Кирил Петков предлага на обсъждане идеята зеленият сертификат до отпадне при 60% ваксинация и 5% заетост на интензивните легла. Идеята бе представена на съвместен брифинг с министъра на здравеопазването .Асена Сербезова и главния здравен инспектор Ангел Кунчев. Отпадането на сертификата ще важи само в рамките на страната.