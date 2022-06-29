Кирил Петков назначи нов зам.-министър на МВР

© Цветелина Белутова, Капитал Кирил Петков

Със заповед на премиера Кирил Петков за заместник-министър на вътрешните работи е назначен Ангел Симеонов, съобщи правителствената пресслужба.

Симеонов е завършил висше образование във Военното общовойсково училище "Васил Левски" във Велико Търново и е придобил степен магистър по специалността "Полицейски дисциплини - общо".

От 1988 г. до 2014 г. е работил в системата на МВР, заемал е последователно изпълнителски и ръководни длъжности в Областна дирекция на МВР - Бургас. В текста не се съобщава какво е работил Симеонов след това.