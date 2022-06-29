Кирил Петков назначи нов зам.-министър на МВР

Кирил Петков

© Цветелина Белутова, Капитал

Кирил Петков



Със заповед на премиера Кирил Петков за заместник-министър на вътрешните работи е назначен Ангел Симеонов, съобщи правителствената пресслужба.


Симеонов е завършил висше образование във Военното общовойсково училище "Васил Левски" във Велико Търново и е придобил степен магистър по специалността "Полицейски дисциплини - общо".


От 1988 г. до 2014 г. е работил в системата на МВР, заемал е последователно изпълнителски и ръководни длъжности в Областна дирекция на МВР - Бургас. В текста не се съобщава какво е работил Симеонов след това.

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