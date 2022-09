Коктейли и танци до НДК на нов "Бакхус" фест този уикенд

Събота, 10 септември, блок "Ирландия и Шотландия"

14:00 ч. - The Peoples, музика на живо с Джейми Макдоналд и Ния Петрова

14:45 ч. - Урок по ирландски танци, воден от 'Fly Into Dance' Irish Dance Academy Sofia

15:15 ч. - The Peoples, музика на живо с Джейми Макдоналд и Ния Петрова

16:00 ч. - Уиски битка: скоч срещу ирландско, водена от Гаро Узунян, Българска уиски академия (BgWA)

Събота, 10 септември, блок "България и Балканите"

17:00 ч. - Echoo Balkan Samba, музика на живо

17:45 ч. - Ракиен майсторски клас: история, вкусове, рецепти, демонстрирани от Мариана Гълъбова

18:15 ч. - Echoo Balkan Samba, музика на живо

Неделя, 11 септември, блок "Доминикана и Американа"

15:00 ч. - Latino Kopeles, музика на живо

15:45 ч. - Сготви Доминикана с Джоанна, кулинарна демонстрация на рецепти от Карибите

16:15 ч. - Latino Kopeles, музика на живо

17:00 ч. - Коктейл битка: ром срещу бърбън, водена от Гергана Ангелова, Българска уиски академия (BgWA)

Неделя, 11 септември, блок "The Sofianer - лицата на града"

18:00 ч. - The Sofianer: в какъв град (искаме да) живеем, дискусия, водена от градски личности и журито на проект The Sofianer