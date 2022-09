Съветски паметници в София и Пловдив остават на тъмно за Деня на независимостта

© Велко Ангелов На 25 февруари т.г. няколко непълнолетни ученици оцветиха и писаха със спрей върху паметника на съветската армия в София в знак на протест срещу войната на Путин в Украйна

Паметникът на съветската армия в Пловдив ("Альоша") ще остане тъмен в продължение на три дни - от днес вечерта до 23 септември включително. Осветлението на монумента на съветската армия в София също ще бъде изключено, но само в Деня на независимостта - 22 септември. Това са съобщили от местните администрации в столицата и Пловдив в отговор на инициативата "Мрак за светлина", подкрепена от 56 интелектуалци, водещи български писатели, социолози, университетски преподаватели, лекари и журналисти. На 16 септември те изпратиха до кметовете на София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Варна открито писмо, в което ги призоваха в Деня на независимостта да загасят за 24 часа художественото осветление на паметниците на т.нар. Червена армия на територията на общините си.

Инициативата "Мрак за светлина", обявена през сайта "Маргиналия", има за цел да припомни враждебната позиция на Русия към Съединението на Княжество България и Източна Румелия през 1885 г., обявяването на независимостта на България 23 години по-късно през 1908 г. и да отправи силно послание срещу войната, която Владимир Путин води в Украйна.

© Велко Ангелов Рано сутринта на 9 май т.г. една от фигурите на паметника на съветската армия беше боядисана с помощта на дрон в цветовете на украинското знаме.

Въпреки това до късния следобед днес отговор дали ще подкрепят протеста, не са изпратили кметовете на Бургас Димитър Николов и на Стара Загора Живко Тодоров. На въпроси, изпратени по този повод от "Дневник",от пресцентъра на варненския кмет Иван Портних съобщиха, че на територията на общината има шест паметника "свързани тематично с червената армия", но нито един от тях няма художествено осветление.

Според кмета на Стара Загора Живко Тодоров паметникът, разположен близо до Военния клуб в парк "Аязмото", бил осветен единствено от уличните лампи, които нямало как да бъдат загасени. В Бургас паметникът на съветската армия ("Альошата") изобразява 18-метров съветски войник с издигната към небето лява ръка. Бронзовите релефи пресъздават сцени от Втората световна война и "посрещането" на съветските войски в Бургас. Паметникът се намира на централния бургаски площад "Тройката".

Сайтът "Маргиналия" припомня, че след падането на Берлинската стена гражданите на София и Пловдив безуспешно са опитвали да премахнат паметниците на Червената армия. Скулптурната конфигурация на софийския паметник съдържа включително и историческата дезинформация за Червената армия като"освободителка", докато войските на Сталин са навлезли в България като окупатори, за да установят комунистически режим от съветски тип, довел до смъртта на десетки хиляди българи и страданието на милиони други. Паметникът многократно е изписван с графити, а скулптурните му композиции - оцветявани в знак на протест срещу агресивната политика на Русия през годините. След всяка от тези акции обаче паметникът беше почистван от Столичната община или от активисти на БСП.

На 21 септември 2013 г. върху паметника "Альоша" в Пловдив е поставен дълъг червен плащ и черна кърпа върху лицето на скулптурната фигура. Скоро след това обаче десетметровата гранитна скулптура е възстановена в първоначалния й вид.

Паметникът "Альоша" в Пловдив с червена мантия през 2013 г.

На 22 август 2012 г. на лицата на войниците върху паметника на българо-съветската бойна дружба във Варна бяха поставени разноцветни качулки в знак на протест срещу присъдата от по две години затвор, постановена на трите момичета от руската пънк-рок група "Пуси Райът". Те бяха осъдени заради протестната си "пънк молитва" срещу Владимир Путин в храма "Христос Спасител" в Москва.

© Фейсбук профил Паметникът на българо-съветската бойна дружба във Варна с цветни качулки

Идеята за поставянето на качулки върху главите на скулптурните фигури във Варна беше на Пламен Горанов, който през февруари 2013 г. се самозапали, докато протестираше срещу корупцията в държавата и местната власт.

На 9 септември т.г. френският визуален артист Мич Брезунек откри изложба в Градската художествена галерия (Изложбена зала 2019) в Пловдив, която пресъздава дигитално 12 български паметника на Съветската армия, фактически разположени в Европейския съюз. По този начин той оспорва тяхното възприемане и поставя под въпрос посланията, които носят.

Изложбата носи многозначителното име "Призракът е тук" (The Ghost Is Here) , а идеята й е да провокира диалог чрез преплитане на изкуство и исторически факти. Брезунек си поставя за цел да генерира средства в подкрепа на културния сектор в Украйна и България.