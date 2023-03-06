Утре на много места в София няма да има вода

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Във вторник (7 март) "Софийска вода" ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София заради ремонт на стратегически водопровод по Околовръстното шосе. Уточнява се, че спирането на водата ще е между 10 и 22 часа за домакинствата, живеещи в района на:

Южната част на Околовръстния път между пътя за лифт "Симеоново" до бул. "Симеоновско шосе";

Околовръстното шосе между бул. "Черни връх" до бул. "България" - бензиностанция "Шел", база на "Волф", Езиково училище и частна детска градина ЕСПА;

кв. "Витоша" - карето между бул. "Симеоновско шосе", ул. "Проф. Васил Арнаудов", ул. "Проф. Георги Манев" и Околовръстното шосе, комплекси "Макси", "Преслав" и "Градина";

кв. "Кръстова вада" - карето между бул. "Черни връх" от №91 до №151, ул. "Димитър Манчев", ул. "Ген. Иван Колев" и Околовръстния път;

кв. "Манастирски ливади-изток" - карето между ул. "Луи Айер", ул. "Шарл Шампо", Околовръстното шосе и ул. "Йордан Бакалов Стубел";

вилна зона Малинова долина - карето между ул. "Бистришко шосе", ул. "Проф. Теодор Горанов", ул. "Проф. Юрдан Дачков" и Околовръстния път;

жк "Малинова долина" - ул. "Борис Арсов", ул. "Георги Русев" от бул. "Симеоновско шосе" до ул. "Петър Иванов-Вертер" и бул. "Симеоновско шосе" №93, №93А, №93Б и бензиностанция "Петрол".

кв. "Манастирски ливади-изток" - ул. "Луи Айер" колелото на автобуса;

жк "Малинова долина" - на кръстовището с ул. "Георги Русев" и ул. "Петър Иванов-Вертер".

ул. "Акад. Георги Бончев", БАН 4-ти км, ул. "Христо Чернопеев" от локала до бул. "Шипченски проход", бл. 113 локал бул. "Цариградско шосе", ул. "Коста Лулчев" от бул. "Шипченски проход" до ул. "Постоянство".

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа "Софийска вода" уверява, че ще осигури водоноски на тези места:Също така заради подмяна на спирателен кран по ул. "Христо Чернопеев" в жк "Гео Милев" се налага спиране на водоподаването от 9.30 до 21.30 часа за домакинствата, живеещи в района на:При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа "Софийска вода" ще осигури водоноска на кръстовището на ул. "Христо Чернопеев" и ул. "Галилео Галилей".