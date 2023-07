1/10

Фотогалерия: Световните снимки на деня - 5 юли 2023 г.

Палестинци протестират срещу нахлуването на израелската армия в Дженин, покрай граничната ограда между Израел и Газа, в Хан Юнис, в южната част на Ивицата Газа. Palestinians protest against the Israeli army raid in Jenin, along Israel-Gaza border fence, in Khan Younis, in the southern Gaza Strip, July 4, 2023. REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa TPX IMAGES OF THE DAY