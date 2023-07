Руските дълбачки, наети по договор за 430 млн. лв. са прехвърлени на българска компания

Скрийншот от сайта на "Българска драгажна компания"

Петте руски дълбачки, които в периода 2019 - 2022 г. участваха в проект на стойност над 430 млн. лв за удълбочаване на варненското пристанище, са сменили собствеността и мениджърските си компании няколко пъти след началото на разследването на "Дневник" по темата. Независимо от промените обаче, адресът на новите собственици и мениджъри в повечето случаи остава непроменен. Той сочи към руското дружество "Гидрострой", получило близо три четвърти от сумата без търг.

Последният търговски мениджър на четири от петте кораба се оказва "Българска драгажна компания", с адрес във Варна, показва нова проверка на "Дневник". Търговският мениджмънт обхваща различните начини на наемане на плавателния съд от името на собственика - еднократно, периодично или тайм-чартър (наем на кораб за определено време ).

"Българска драгажна компания" е учредена в началото на април 2021 г. с уставен капитал от 2 лв. Тя е собственост на 33 годишният украински гражданин Михайло Сорочинський, едноличен собственик и на замразилата дейността си към момента "Сий дреджинг къмпани", регистрирана в Бургас през 2018 г.

Флотилията на "Българска драгажна компания" включва специализираните драгажни кораби Milford Westford, Seaford и Kenford. В различни периоди от време четирите кораба работиха по изпълнението на проекта за удълбочаване на плавателните канали във варненското пристанище. Драгажният кораб беше ангажиран от Държавното предприятие "Пристанищна инфраструктура" и за удълбочаване на част от пристанището на Бургас във връзка с изграждането на нова кейова стена там. На 4 юли т.г. по време на преход от Бургас към Констанца в Румъния на борда на кораба бяха открити мъртви двама членове на екипажа - руски граждани.

Разследване на "Дневник", продължило близо две години, показа, че за дейността по удълбочаването на варненското пристанище държавата е дала 430 млн. лв. без обществени поръчки, като по-голямата част от тях са достигнали през посредници до руското дружество "Гидрострой", регистрирано в ексклава Калининград.

Работата на прокуратурата по сигнал за сключването на неизгоден за държавата договор при удълбочаването продължава вече година и половина. "Дневник" изпрати въпроси до Върховната касационна прпокуратура за това кога са били предадени материалите от проверката на Икономическа полиция за удълбочаването на двата плавателни канала на пристанище Варна, започнало ли е досъдебно производство за сключване на неизгодна сделка и на какъв етап се намира то, но до публикуването на този текст отговори не бяха получени.

Всички пътища водят до ул. "Портовая" №30

Проверка на "Дневник" в Глобалната интегрирана информационна система за корабоплаването (GISIS) на Международната морска организация показа, че през 2019 - 2020 г., когато започва изпълнението на проекта за удълбочаване на плавателните канали във Варненското пристанище, трите кораба (към които по-късно се присъединяват още два), получили разрешение за работа в български териториални води, през 2020 г., са били менажирани от офшорни дружества, чиито адреси за кореспонденция са еднакви с този на компанията "Гидрострой" - "ул. "Портовая" №30, Калининград, 236039, Россия". Освен това в сайта на дружеството два от корабите са били описани като негова собственост. До момента руската компания не е отговорила на нито един от периодично изпращаните й въпроси от "Дневник".

Друга проверка, извършена в средата на юли т.г., показва, че след 2020 година, когато "Гидрострой" попадна в серия журналистически публикации, корабите й, които работеха във Варна, минават през сложна плетеница от прехвърляния на собственост и мениджърски компании. В крайна сметка обаче, всички дружества по веригата се оказаха с един и същи адрес - отново "ул. "Портовая" №30 в Калининград. В момента търговски мениджър на четири от тези корабите е "Българска драгажна компания".

Скрийншот от сайта Marine MAN, съдържащ данни за търговския мениджмънт на корабите по света.

Сложно като моряшки възел

Какво показва проверката за корабите (източник на данните: www.equasis.org):

Westford

- Декември 2020 г. корабът е продаден от Miafan Businesses Ltd на регистрираната в Съединените щати Vetech Group.

- Декември 2020 г. търговският мениджмънт на кораба е поет от "Българска драгажна компания"

- 12 декември 2022 г. "Българска драгажна компания" е сменена от Glanford Ltd-BZE с адрес в Калининград.

Milford

- 9 юни 2015 г. Milford е с регистриран собственик Jollanta Group Ltd, със седалище на ул. "Портовая" 30 в Калининград, а търговски мениджър е отново, регистрираната на същия адрес Glanford Ltd BZE.

- 19 февруари 2022 г. - мениджмънтът на драгажния корб е поет от Gidrostroy Ltd-Kaliningrad.

- 15 юли 2022 г. Milford е прехвърлен на "Българска драгажна компания". Нови две прехвърляния

- 1 февруари т.г. - мениджър на кораба става отново Glanford Ltd BZE а негов собственик Miafan Businesses Ltd.

Kenford

- към момента е собственост на Miafan Businesses Ltd.

- 28 февруари т.г. - "Българска драгажна компания" сменя като мениджър на кораба Glanford Ltd-BZE.

Seaford

- 15 юли 2022 г. търговски мениджър на на кораба става "Българска драгажна компания" на мястото на Gidrostroy-Kaliningrad Ltd.

Glanford

- 17 януари 2013 г. - корабът става собственост на Glanford Ltd-BZE.

- 17 октомври 2022 г. - търговски мениджър на кораба става Gidrostroy-Kaliningrad Ltd.

Скрийншот от сайта на регистъра Equasis, съдържащ данни са собствеността и мениджмънта на корабите.

"Г-н Сорочинский е зает!"

"Дневник" направи опит да се свърже с Михаил Сорочинский на телефона, посочен в сайта на "Българска драгажна компания". От дружеството отговориха, че той е зает и ще и ще върне обаждане "ако прецени". След като това не се случи, въпроси бяха изпратени и на мейла на компанията. От техните отговори трябва да стане ясно съществува ли и каква е връзката на "Българска драгажна компания" с дружествата "Гидрострой" и "ЕИС Строителна компания", както и какво е наложило поемането на търговското менажиране на "Кенфорд", "Уестфорд", "Сийфорд" и "Милфорд" от "Българска драгажна компания" в разгара на работата по удълбочаването на плавателните канали в Пристанище Варна?

До приключването на работата по този текст отговори не бяха получени. Мобилен телефон и името на Михаил Сорочинский са посочени при регистрацията на домейна bdrc.bg Резултатът от позвъняването на този телефон беше отговор на лош български с руски акцент: "Няма тук такава компания" ("Българска драгажна компания", бел. авт.).

Откритите мъртви руски моряци са работили за българска компания с украински собственик

"Индикатор за измама"

Въпросът с прехвърлянето на собствеността и търговското менажиране на корабите е важен, тъй през 2021 г. Агенцията за държавна финансова инспекция е извършила проверка за законосъобразността на сключването и изпълнението на договорите, възложени от държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" в периода 1 януари 2019 г. - 31 май 2021 г. В този обхват попада и договорът, сключен от държавното дружество с "ЕС Билд" ДЗЗД отново без обществена поръчка за удълбочаването на плавателните канали във варненското пристанище.

Участник в консорциума са "ЕИС Строителна компания" АД и "СЕМ ремонт" ЕООД. Според справка в регистрите на Булстат "ЕИС Строителна компания" е регистрирана и като акредитиран представител на руската "Гидрострой", чиито плавателни съдове (различни в различни периоди от време) работиха по изпълнението на заданието.

Тайният договор за удълбочаване на варненското пристанище изплува след три съдебни дела

При инспекцията е било установено, че Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" е сключило с "Транспортно строителство и възстановяване" общо четири споразумения за посочения период. Те са извършване на различни по вид дейности. След това държавното търговско дружество е сключило допълнителни договори с други изпълнители, предметите на които са се оказали идентични с тези на споразуменията с "пристанищна инфраструктура".



"От предоставените при инспекцията документи може да се направи извод за извършено превъзлагане на дейностите по споразуменията, без това да е предвидено в тях, пише в отчета от проверката на Агенцията за държавна финансова инспекция. По този начин са създадени предпоставки за заобикаляне на Закона за обществените поръчки".



Освен това проверката е установила, че съгласно сключените споразумения с "Пристанищна инфраструктура" "Транспортно строителство и възстановяване" е следвало да извърши на свой риск, със свои материали, техника, механизация и човешки ресурси възложените му дейности".

Друга констатация от проверката е , че при изпълнението на две от споразуменията, по които от "Транспортно строителство и възстановяване" са превъзложили изпълнението на други лица, по време на строителството са били съставени документи (актове и протоколи), без реално държавното дружество да е изпълнило каквито и да било строително-монтажните работи.

"Тези документи сами по себе си съдържат белег, от който може да се направи обоснован извод за преднамерено, невярно или неточно представяне на факти относно изпълнението на строително монтажните работи, поради което е изведен индикатор за измама", пише още в доклада от извършените проверки на финансовата инспекция. Според източници на "Дневник" в посочения случай става дума именно за дейностите по удълбочаване на варненското пристанище.

Да похарчиш 21 млн. лв. от бюджета за "производствени разходи", без да си произвеждал

Основавайки се на този доклад Икономическа полиция направи своя проверка по случая, а материалите по нея бяха предадени през април м.г. на прокуратурата с мнение за образуване на досъдебно произдводство. Информация за хода му до този момент няма.

Междувременно обаче корабите на "Гидрострой" няколко пъти са сменили собствеността и мениджърските си компании, поставяйки серия от тежко преодолими препятствия пред евентуално ново разследване.