На преглед, на разпит и за Борисов, в килия: Какво предстои след ареста на Васил Божков

© БТА Васил Божков бе изведен от ВИП-терминала на Летище "София" с белезници и засилено полицейско присъствие и откаран в МВР болница.

Васил Божков, който бе обявен за издирване през 2020 г. след като прокуратурата започна серия разледвания срещу него, а държавата забрани лотарийния му бизнес, се върна в петък (25 август) в България и незабавно бе задържан на летището в София при пристигнане с полет от Дубай, където беше през последните повече от три години. За прибирането си съобщи самият той в профила си във Фейсбук и предизвика няколко основни въпроса, сред които защо точно сега и какво предстои.

"Кацнах. Имам среща с бухалките.", с това съобщение минути след 15 часа Божков сам потвърди в социалната мрежа завръщането си, за което беше съобщил сутринта също там. Във "Фейсбук" той демонстрира добро настроение, защото беше качил и т.нар. снимка в история (story) от самолета, в която гледа телефона си и е озвучена с песента "On the road again" ("Отново на път").



Божков реагира само, че този въпрос е щял да му бъде зададен, когато й да се върнел (вижте видео в края на текста). И остави повече коментари на адвокатите. Единият от тях по-рано през деня каза пред "Дневник", че клиентът му искал да изчисти името си , а другият обясни пред медиите, че преди два дни получил и разрешение да напусне Обединените арабски емирства, което преди това му било отказвано от съображения за сигурност.



Адвокатът каза още, че Божков се завръща по собствено желание и при първа възможност, но не се разбра защо ОАЕ не са го допускали досега. Това вероятно ще е и сред мотивите да поискат освобождаването му от ареста при предстоящо гледане на мярката. Официално и неофициално, че Божков иска да се върне в България се коментира отдавна, той го предложи и в средата на май като каза, че от това трябва да се страхува бившият премиер Бойко Борисов.

Засега няма информация и коментари дали той е имал разговори с прокуратурата или на какво разчита в делата срещу него.

На летището служителите на Гранична полиция са обработили документите му при пристигането, констатитали са, че са му повдигнати обвинения и че е обявен за издирване и са му наложили 24 часа задържане.

Какво следва

Тази мярка е по Закона за МВР и ако вече има прокурорска мярка за задържане под стража за срок от 72 часа тя не е необходима. В случая с Божков обаче на летището не е присъствал наблюдаващ прокурор и полицията е извършила задържането и е наложила ареста.

Божков бе изведен от ВИП-терминала с белезници и със засилена полицейска охрана в присъствието на двамата му адвокати - Георги Гатев (бивш зам.председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства) и Стоян Баумайер - юрист от женевска адвокатска колегия.

От летището Божков е бил откаран в МВР болница за рутинен преглед, на какъвто има право всеки задържан под стража, но не се разбра дали самият Божков е поискал прегледа за установяване на здравословното му състояние, или е станало с решение на разследващите. Баумайер не отговори на въпроса на "Дневник" за това, но в друг коментар каза, че клиентът му е в добро здраве и форма, като уточни, че тренирал всеки ден (Божков е на 67 години - бел.ред.).

След прегледа предстои Божков да бъде откаран в следствения арест, където да бъде регистриран и настанен. През следващите часове и дни предстои да бъде заведен пред следователи, които да го разпитат в качеството му на обвиняем и да му наложат 72 часа арест. Той има право да откаже да отговаря на въпроси и да дава обяснения пред следователите, а да го направи по-късно, когато делото срещу него бъде внесено в съда.



Освен това в следващите часове или дни ще му бъде връчена и призовка да даде показания като свидетел по делото, което започна по негови твърдения, че е бил изнудван и е давал подкупи под формата на редовни такси на бившия премиер Бойко Борисов и бившия финансов министър Владислав Горанов, за да развива спокойно хазартния си бизнес, научи "Дневник" от източник в прокуратурата. (За това дело четете надолу в текста).



В следващите дни - вероятно в неделя или понеделник, прокуратурата ще поиска на Божков да бъде наложена постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража". Искането ще бъде внесено в Софийския градски съд, където Божков ще бъде доведен, и трябва да бъде мотивирано и подкрепено с доказателства по делото.

Състав на Софийския градски съд трябва да прецени дали да наложи постоянен арест за Божков или да му определи по-лека мярка за неотклонение - "подписка", "парична гаранция" или "домашен арест". Решението на съда за мярката няма да бъде окончателно и подлежи на контрол пред по-горната инстанция Софийски апелативен съд.

Адвокатът Стоян Баумайер посъветва медиите за още информация да се следят профилите на Божков в социалните мрежи.

След сутрешното съобщение "Днес се прибирам. След всички пречки, които Гешевата прокуратура и другите инструменти ми създадоха. Ще кацна в София около 15:30. #БъдетеЗдрави", министърът на вътрешните работи Калин Стоянов реагира като посочи, че, ако стъпи на българска територия, Божков ще бъде задържан от полицията. От прокуратурата веднага припомниха, че е обвиняем по няколко дела и че трябва да му бъде наложен арест за 72 часа, след което наблюдаващ прокурор ще поиска постоянно задържане под стража. Не се разбра обаче защо прокуратурата не е изпратила представител на летището.

3 дела и поне 19 обвинения

Официално не е известно колко точно обвинения са повдигнати на Божков, но те са поне 19, разпределени в общо 3 дела.



В момента "активните" дела са две, а трето бе спряно. Предстои третото дело да бъде отново възобновено с решение на наблюдаващ прокурор в следващите дни, казаха източници от прокуратурата.



Основното дело срещу него е от 2020 г., когато бе привлечен като обвиняем за данъчни престъпления, пране на пари. Тогава прокуратурата го обвини, че от януари 2014 г. ръководи престъпна група, създадена за да извършва принуда, изнудване, длъжностни и данъчни престъпления, подкупи, подбудителство към убийство и пране на пари. Основната част от обвиненията са свързани с нарушения на Закона за хазарта, като прокуратурата твърди, че от 2014 г. насам не са платени такси, а Божков е ощетил държавния бюджет с над 550 милиона лева, които фирмата му "Национална лотария" е спестила от такси.

Адвокат Георги Гатев пред "Дневник": Божков ще говори за рекета над него, ако бъде питан

По-късно бе съобщено, че Божков е разследван за лидер на престъпна група, която готвела държавен преврат като обвиненията по това дело, водено от закритата вече спецпрокуратура, беше използвано за подслушване на протестиращи граждани през лятото на 2020 г.

Срещу Божков има и обвинения и за подбудителство към четири убийства, както и за изнасилване. От прокуратурата през 2020 г. обявиха, че става дума за подбудителство към убийство на хора с инициали Й. Д., М. В., А. П. и Б. С. Имената не са съобщавани никога официално, но се предполага, че зад тези инициали стоят Йордан Динов, който беше застрелян в центъра на София през 2012 г. и за покушението срещу Манол Велев и застреляния миналата седмица Алексей Петров. В началото на март 2020 г. прокуратурата публикува аудиозаписи на разговори и текст към тях с грешки и смислови разминавания, в които се споменават имената на Йодан Динов, Манол Велев и Тони Наумов. Това е третото дело, което бе спряно и предстои да бъде възобновено.

Няколко месеца след атаката на прокуратурата и държавата, Божков, който бе задържан в Дубай в края на януари 2020г., се включи публично и в серия интервюта и публикации, обяви, че Горанов и Борисов са го изнудвали и че е давал на Горанов 20% от печалбата в пачки от 500 евро, а Борисов е изпращал пиара си Севделина Арнаудова в кабинета му "за по-дребни суми, за други нужди". Той разказа тази история и директно, и в комикси и многократно заяви готовност да е свидетел, като често казваше, че не е бил търсен от българската прокуратура.

През юни 2021 г. Божков бе санкциониран от глобалния закон "Магнитски". Година и половина по-късно (февруари 2023г.) Горанов също бе санкциониран.



През март 2022 г. Божков потвърди , че е дал сведения пред полицията по разследването, по което бяха арестувани бившият премиер Борисов, пиарката на ГЕРБ Севделина Арнаудова и Горанов, като посочи, че е дал пред полицията имената и на други хора - Кирил Домусчиев, бившия министър на правосъдието Данаил Кирилов и на бившия вицепремиер Валери Симеонов. Божков потвърди и че Европейската прокуратура също го е разпитвала, като е задавала въпроси писмено, на които той също писмено е отговарял.





Още тогава той изрази готовност да бъде разпитан дистанционно по сигналите, които е изпратил, а ако не бъде издирван с червена бюлетина на Интерпол, е готов да се прибере и в България, за да даде показания.

От прокуратурата изпратиха искане до Обединените арабски емирства искане за разпит чрез видеоконферентна връзка на Божков, но без отговор. Държавното обвинение изпрати това искане близо две години, след като започна разследванията срещу Божков и след като повтаряше, че той трябва да се яви лично.

През февруари 2023 г. прокуратурата съобщи, че на обвиняемия Божков е дадена възможност да се яви доброволно пред българските разследващи органи и да се възползва пълноценно от всичките си права по българското законодателство, включително да даде обяснения по делото. На Божков бяха посочени 34 дати за явяване пред органите на досъдебното производство в България.