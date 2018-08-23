Цитат на деня: Той ме нарече бушон, затова аз му казах електротехник

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На електротехника мога да кажа, че съм спокоен за поста си. Той ме нарече бушон, затова аз му казах електротехник. С тези думи министърът на земеделието Румен Порожанов реагира по Би Ти Ви на включване от село Шарково.

Там протестиращ срещу политиката на министерството при чумата по дребните преживни животни нарече министъра "бушон", като отбеляза, че предстои смяна на "цялото ел. табло".