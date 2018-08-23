Цитат на деня: Той ме нарече бушон, затова аз му казах електротехник

На електротехника мога да кажа, че съм спокоен за поста си. Той ме нарече бушон, затова аз му казах електротехник. С тези думи министърът на земеделието Румен Порожанов реагира по Би Ти Ви на включване от село Шарково.
Там протестиращ срещу политиката на министерството при чумата по дребните преживни животни нарече министъра "бушон", като отбеляза, че предстои смяна на "цялото ел. табло".
kilmerРейтинг: 439 Неутрално
Аз за спокоен бушон не съм чувал..
hamiltonfРейтинг: 3989 Весело
В този контекст, "смяна на цялото ел. табло" си е направо култов лаф.
hammurabiРейтинг: 1458 Неутрално
Бушоните са автоматични. Сработват в критична ситуация, някой друг ги вдига - и пак напред. Мисълта сковава действията.
PandaРейтинг: 996 Весело
Всъщност готиният лаф е на протестиращият. Описал е много точно мястото на Порожанов.
И не знам защо министърът си мисли, че е отговорил много остроумно.
topalРейтинг: 233 Разстроено
Токът е "дефектен", токъът!... Със смяна на бушони и табла май няма да стане... (Както не стана за последните 30 г.).
КА2Рейтинг: 1970 Неутрално
ГЕРБ + електификация = стабилност
virtual brainРейтинг: 1300 Неутрално
Цялото ел. табло е дефектирало тотално. Очевиден факт.АФтентично десен екоталибан, гей, толераст, платен грантаджия и соросоид-жълтопаветник от кръга "агнешки главички".
шеметРейтинг: 504 Неутрално
Цирк "електричество" с нови сценаристи.....
Незнайко в Слънчевия градРейтинг: 5130 Весело
До коментар [#7] от "virtual brain":"Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
Защото са се нагласили за постоянен ток (стабилност), а мрежата е на 50 Хц.
tacheauxРейтинг: 3670 Весело
Я, колко много електротехници във форума.
comandante vs либерални ентусиасти&корпократиРейтинг: 3179 Неутрално
Румен Порожанов е по-добре да го наричаме калинка , той защо си мисли ,че има някакво ел-табло зад него!?Libertarianism is just anarchy for rich people
penetratingРейтинг: 9878 Весело
Естествено, че е спокоен. Да не би народът да го е поставил на поста му?Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
Николай КолевРейтинг: 1935 Весело
Ямболци са си моабетлии...Напомням: Духането може да е насила, но гълтането е доброволно!
falkonetiРейтинг: 1493 Неутрално
https://www.dnevnik.bg/politika/2018/08/22/3300018_nastimir_ananie_registrira_partiia_volt/
dr.webРейтинг: 382 Неутрално
Я, внимание, мииир-но! - всички бушшш-они и електротеххх-ници ... две крачки напред. А "очите му едни, благи, хубави, унесени, тъжни, ...и същевременно гневни и ужасни"....
ralita68Рейтинг: 980 Неутрално
До коментар [#13] от "Николай Колев":
Начело с Динко😁
4ortРейтинг: 2722 Неутрално
АЧичичаба помниш ли го?
Нещо за зърнената криза при Жан да ни припомниш, преди да даваш квалификации?
Моа Преател ТайпиРейтинг: 75 Неутрално
Смешно, а? По резилтатити ша на пузнаетияж бахур