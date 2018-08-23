Цитат на деня: Той ме нарече бушон, затова аз му казах електротехник

Цитат на деня: Той ме нарече бушон, затова аз му казах електротехник

© Николай Дойчинов



На електротехника мога да кажа, че съм спокоен за поста си. Той ме нарече бушон, затова аз му казах електротехник. С тези думи министърът на земеделието Румен Порожанов реагира по Би Ти Ви на включване от село Шарково.


Там протестиращ срещу политиката на министерството при чумата по дребните преживни животни нарече министъра "бушон", като отбеляза, че предстои смяна на "цялото ел. табло".

Ключови думи към статията:

Коментари (18)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на kilmer
    kilmer
    Рейтинг: 439 Неутрално

    Аз за спокоен бушон не съм чувал..

  2. 2 Профил на hamiltonf
    hamiltonf
    Рейтинг: 3989 Весело

    В този контекст, "смяна на цялото ел. табло" си е направо култов лаф.

  3. 3 Профил на hammurabi
    hammurabi
    Рейтинг: 1458 Неутрално

    Бушоните са автоматични. Сработват в критична ситуация, някой друг ги вдига - и пак напред. Мисълта сковава действията.

  4. 4 Профил на Panda
    Panda
    Рейтинг: 996 Весело

    Всъщност готиният лаф е на протестиращият. Описал е много точно мястото на Порожанов.
    И не знам защо министърът си мисли, че е отговорил много остроумно.

  5. 5 Профил на topal
    topal
    Рейтинг: 233 Разстроено

    Токът е "дефектен", токъът!... Със смяна на бушони и табла май няма да стане... (Както не стана за последните 30 г.).

  6. 6 Профил на КА2
    КА2
    Рейтинг: 1970 Неутрално

    ГЕРБ + електификация = стабилност

  7. 7 Профил на virtual brain
    virtual brain
    Рейтинг: 1300 Неутрално

    Цялото ел. табло е дефектирало тотално. Очевиден факт.

    АФтентично десен екоталибан, гей, толераст, платен грантаджия и соросоид-жълтопаветник от кръга "агнешки главички".
  8. 8 Профил на шемет
    шемет
    Рейтинг: 504 Неутрално

    Цирк "електричество" с нови сценаристи.....

  9. 9 Профил на Незнайко в Слънчевия град
    Незнайко в Слънчевия град
    Рейтинг: 5130 Весело

    До коментар [#7] от "virtual brain":
    Защото са се нагласили за постоянен ток (стабилност), а мрежата е на 50 Хц.

    "Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
  10. 10 Профил на tacheaux
    tacheaux
    Рейтинг: 3670 Весело

    Я, колко много електротехници във форума.

  11. 11 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
    comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
    Рейтинг: 3179 Неутрално

    Румен Порожанов е по-добре да го наричаме калинка , той защо си мисли ,че има някакво ел-табло зад него!?

    Libertarianism is just anarchy for rich people
  12. 12 Профил на penetrating
    penetrating
    Рейтинг: 9878 Весело

    Естествено, че е спокоен. Да не би народът да го е поставил на поста му?

    Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
  13. 13 Профил на Николай Колев
    Николай Колев
    Рейтинг: 1935 Весело

    Ямболци са си моабетлии...

    Напомням: Духането може да е насила, но гълтането е доброволно!
  14. 14 Профил на falkoneti
    falkoneti
    Рейтинг: 1493 Неутрално

    https://www.dnevnik.bg/politika/2018/08/22/3300018_nastimir_ananie_registrira_partiia_volt/

  15. 15 Профил на dr.web
    dr.web
    Рейтинг: 382 Неутрално

    Я, внимание, мииир-но! - всички бушшш-они и електротеххх-ници ... две крачки напред. А "очите му едни, благи, хубави, унесени, тъжни, ...и същевременно гневни и ужасни"....

  16. 16 Профил на ralita68
    ralita68
    Рейтинг: 980 Неутрално

    До коментар [#13] от "Николай Колев":

    Начело с Динко😁

  17. 17 Профил на 4ort
    4ort
    Рейтинг: 2722 Неутрално

    Румен Порожанов е по-добре да го наричаме калинка , той защо си мисли ,че има някакво ел-табло зад него!?
    —цитат от коментар 11 на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи


    АЧичичаба помниш ли го?
    Нещо за зърнената криза при Жан да ни припомниш, преди да даваш квалификации?

  18. 18 Профил на Моа Преател Тайпи
    Моа Преател Тайпи
    Рейтинг: 75 Неутрално

    Смешно, а? По резилтатити ша на пузнаети

    яж бахур




За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
нагоре
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK