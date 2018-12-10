Цитат на деня: Аз съм и един вид психолог

Лично аз, когато дойдоха в "Ботев" (Враца) - мога да го кажа без никакви проблеми, че аз не само съм колега на моите съотборници във Враца, но съм и един вид психолог. Много обичам да комуникирам, да говоря и да търсим проблемите. Ако ги няма, да помагам да израстваме и да вдигаме нивото."

Това заяви нападателят на "Ботев" Валери Божинов, който беше награден за най-добър играч в Първа лига за ноември.

Бившият национал каза, че иска да се завърне в чужбина, но не на всяка цена. Желанието му е "Ботев" да влезе в шестицата на Първа лига.