Цитат на деня: Аз съм и един вид психолог

Цитат на деня: Аз съм и един вид психолог


Лично аз, когато дойдоха в "Ботев" (Враца) - мога да го кажа без никакви проблеми, че аз не само съм колега на моите съотборници във Враца, но съм и един вид психолог. Много обичам да комуникирам, да говоря и да търсим проблемите. Ако ги няма, да помагам да израстваме и да вдигаме нивото."


Това заяви нападателят на "Ботев" Валери Божинов, който беше награден за най-добър играч в Първа лига за ноември.


Бившият национал каза, че иска да се завърне в чужбина, но не на всяка цена. Желанието му е "Ботев" да влезе в шестицата на Първа лига.

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Коментари (6)
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  1. 1 Профил на ВЪРНЕТЕ СТАРИЯ САЙТ!!!
    ВЪРНЕТЕ СТАРИЯ САЙТ!!!
    Рейтинг: 752 Весело

    Когато само ти знаеш какво ти е, и Валерко знае какво ти е ;)

    Just in general, any government throughout history hasn't really wanted its people to be educated, because then they couldn't control them as easily ...
  2. 2 Профил на Николай Колев
    Николай Колев
    Рейтинг: 1750 Неутрално

    Ем, че те кифлите най ги влече психология в СУ-то.

    Напомням: Духането може да е насила, но гълтането е доброволно!
  3. 3 Профил на Йоаникий
    Йоаникий
    Рейтинг: 891 Весело

    О, Божинка, ти си не само само психолог, ти си и играч за пример, ментор, философът на отбора, с две думи - лидерът и гуруто на всеки отбор, в който играеш!... Всичко около тебе е хармония, щастие и лъчи, само дето все по-малко хора около тебе мислят като... тебе, ха-ха!...

    Най-високите препятствия са тези, които сами си поставяме.
  4. 4 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 9380 Неутрално

    Както ние му казваме "умря циганката дето хвалеше" че да се похвали малко.

  5. 5 Профил на Клюводървец
    Клюводървец
    Рейтинг: 721 Весело

    Е,егати това ли е лицето на бг .нищо,праещ ама нужен в момента,а после вълци го изляли.

    Ръй! Ръй!
  6. 6 Профил на paf
    paf
    Рейтинг: 1314 Неутрално

    Не, ти си само един изчезващ вид....





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