Цитат на деня: Аз съм и един вид психолог

Лично аз, когато дойдоха в "Ботев" (Враца) - мога да го кажа без никакви проблеми, че аз не само съм колега на моите съотборници във Враца, но съм и един вид психолог. Много обичам да комуникирам, да говоря и да търсим проблемите. Ако ги няма, да помагам да израстваме и да вдигаме нивото."
Това заяви нападателят на "Ботев" Валери Божинов, който беше награден за най-добър играч в Първа лига за ноември.
Бившият национал каза, че иска да се завърне в чужбина, но не на всяка цена. Желанието му е "Ботев" да влезе в шестицата на Първа лига.
ВЪРНЕТЕ СТАРИЯ САЙТ!!!Рейтинг: 752 Весело
Когато само ти знаеш какво ти е, и Валерко знае какво ти е ;)Just in general, any government throughout history hasn't really wanted its people to be educated, because then they couldn't control them as easily ...
Николай КолевРейтинг: 1750 Неутрално
Ем, че те кифлите най ги влече психология в СУ-то.Напомням: Духането може да е насила, но гълтането е доброволно!
ЙоаникийРейтинг: 891 Весело
О, Божинка, ти си не само само психолог, ти си и играч за пример, ментор, философът на отбора, с две думи - лидерът и гуруто на всеки отбор, в който играеш!... Всичко около тебе е хармония, щастие и лъчи, само дето все по-малко хора около тебе мислят като... тебе, ха-ха!...Най-високите препятствия са тези, които сами си поставяме.
Peni NikolРейтинг: 9380 Неутрално
Както ние му казваме "умря циганката дето хвалеше" че да се похвали малко.
КлюводървецРейтинг: 721 Весело
Е,егати това ли е лицето на бг .нищо,праещ ама нужен в момента,а после вълци го изляли.Ръй! Ръй!
pafРейтинг: 1314 Неутрално
Не, ти си само един изчезващ вид....