Цитат на деня: Европейците се уплашиха от бъдещето и се влюбиха в миналото

"В един момент изведнъж европейците се уплашиха от бъдещето и поради тази причина се влюбиха в миналото. В различни минала. Ако толкова много преди е било това по-добре, кога е това преди? Коя е тази година.".
Това каза пред БНР политологът Иван Кръстев, ръководител на Центъра за либерални стратегии в София, изследовател в Института по хуманитарни и социални науки във Виена.
"Много трудно е да успееш, ако се страхуваш от бъдещето. Ако не се влюбим отново в бъдещето, като европейци, ако не си измислим такова бъдеще, в което да искаме да живеем, това усещане за несигурност, за потиснатост, което може да бъде видяно на различни места в Европа е факт", каза още Кръстев.
Според него бежанската криза е революцията на 21 век. "Какъв е смисълът да се опитвам да сменям правителството си, при условие че, ако сменя държавата, животът ми ще се подобри 3 или 6 пъти?", каза още Кръстев, визирайки хората от бедните страни.
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 5894 Неутрално
С тези калинки и бюракратщина НЯМА бъдеще !!!ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
penetratingРейтинг: 10945 Неутрално
Както казва Иван Кръстев, 20% от европейците (ЕС) живеят в друга европейска страна и това влияе на политиките на миграция. Тя обаче не трябва да се смесва с имиграцията от страни извън ЕС.Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
Все пак е важно да се приеме източно/централно европейския (свързан с ценности и принос) вариант на миграцията, а не германския на Меркел от 2015.
GMO VACCINES CHEMICALSРейтинг: 3042 Неутрално
като знаем какви са ни политиците, страх ме е да си мисля какви са ни политолозите...Какво мисли обикновеният руснак: Болгары русских предают при каждом удобном случае- свойство всех маленьких государств, ложиться под сильного. Раздавят же большие дяденьки сапожищем, как таракана, не поморщатся.
eti mehterРейтинг: 4061 Неутрално
Нищо подобно.....Bukalemun
А и европейското минало никак не е розово .....
Войни , колонизатори, фашизъм ,расизъм......
GMO VACCINES CHEMICALSРейтинг: 3042 Неутрално
До коментар [#4] от "eti mehter":Какво мисли обикновеният руснак: Болгары русских предают при каждом удобном случае- свойство всех маленьких государств, ложиться под сильного. Раздавят же большие дяденьки сапожищем, как таракана, не поморщатся.
робство, геноцид, назадничавост...
bosev.asenРейтинг: 599 Неутрално
“ЕВРОПА ще бъде изградена през множество кризи и ще бъде сбор от техните решения.” ... да ме прощава Иван Кръстев, но бъдещето винаги е било на и пред ЕВРОПА!