Цитат на деня: Европейците се уплашиха от бъдещето и се влюбиха в миналото

"В един момент изведнъж европейците се уплашиха от бъдещето и поради тази причина се влюбиха в миналото. В различни минала. Ако толкова много преди е било това по-добре, кога е това преди? Коя е тази година.".

Това каза пред БНР политологът Иван Кръстев, ръководител на Центъра за либерални стратегии в София, изследовател в Института по хуманитарни и социални науки във Виена.

"Много трудно е да успееш, ако се страхуваш от бъдещето. Ако не се влюбим отново в бъдещето, като европейци, ако не си измислим такова бъдеще, в което да искаме да живеем, това усещане за несигурност, за потиснатост, което може да бъде видяно на различни места в Европа е факт", каза още Кръстев.

Според него бежанската криза е революцията на 21 век. "Какъв е смисълът да се опитвам да сменям правителството си, при условие че, ако сменя държавата, животът ми ще се подобри 3 или 6 пъти?", каза още Кръстев, визирайки хората от бедните страни.