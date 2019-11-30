Цитат на деня: Европейците се уплашиха от бъдещето и се влюбиха в миналото

Цитат на деня: Европейците се уплашиха от бъдещето и се влюбиха в миналото


"В един момент изведнъж европейците се уплашиха от бъдещето и поради тази причина се влюбиха в миналото. В различни минала. Ако толкова много преди е било това по-добре, кога е това преди? Коя е тази година.".


Това каза пред БНР политологът Иван Кръстев, ръководител на Центъра за либерални стратегии в София, изследовател в Института по хуманитарни и социални науки във Виена.


"Много трудно е да успееш, ако се страхуваш от бъдещето. Ако не се влюбим отново в бъдещето, като европейци, ако не си измислим такова бъдеще, в което да искаме да живеем, това усещане за несигурност, за потиснатост, което може да бъде видяно на различни места в Европа е факт", каза още Кръстев.


Според него бежанската криза е революцията на 21 век. "Какъв е смисълът да се опитвам да сменям правителството си, при условие че, ако сменя държавата, животът ми ще се подобри 3 или 6 пъти?", каза още Кръстев, визирайки хората от бедните страни.

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Коментари (6)
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  1. 1 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 5894 Неутрално

    С тези калинки и бюракратщина НЯМА бъдеще !!!

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  2. 2 Профил на penetrating
    penetrating
    Рейтинг: 10945 Неутрално

    Както казва Иван Кръстев, 20% от европейците (ЕС) живеят в друга европейска страна и това влияе на политиките на миграция. Тя обаче не трябва да се смесва с имиграцията от страни извън ЕС.
    Все пак е важно да се приеме източно/централно европейския (свързан с ценности и принос) вариант на миграцията, а не германския на Меркел от 2015.

    Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
  3. 3 Профил на GMO VACCINES CHEMICALS
    GMO VACCINES CHEMICALS
    Рейтинг: 3042 Неутрално

    като знаем какви са ни политиците, страх ме е да си мисля какви са ни политолозите...

    Какво мисли обикновеният руснак: Болгары русских предают при каждом удобном случае- свойство всех маленьких государств, ложиться под сильного. Раздавят же большие дяденьки сапожищем, как таракана, не поморщатся.
  4. 4 Профил на eti mehter
    eti mehter
    Рейтинг: 4061 Неутрално

    Нищо подобно.....
    А и европейското минало никак не е розово .....
    Войни , колонизатори, фашизъм ,расизъм......

    Bukalemun
  5. 5 Профил на GMO VACCINES CHEMICALS
    GMO VACCINES CHEMICALS
    Рейтинг: 3042 Неутрално

    До коментар [#4] от "eti mehter":

    робство, геноцид, назадничавост...

    Какво мисли обикновеният руснак: Болгары русских предают при каждом удобном случае- свойство всех маленьких государств, ложиться под сильного. Раздавят же большие дяденьки сапожищем, как таракана, не поморщатся.
  6. 6 Профил на bosev.asen
    bosev.asen
    Рейтинг: 599 Неутрално

    “ЕВРОПА ще бъде изградена през множество кризи и ще бъде сбор от техните решения.” ... да ме прощава Иван Кръстев, но бъдещето винаги е било на и пред ЕВРОПА!





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