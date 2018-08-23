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Руският конкурент на "Тесла" - сглобен от "Калашников" в купе от 1973 г. (видео)
Realist / Весело
Аре, Иж с 6 фара. Това 50 години го дялкаха и все едно и също излиза, явно мужишкият акъл е толкоз.
Руският конкурент на "Тесла" - сглобен от "Калашников" в купе от 1973 г. (видео)
mednikarov / Весело
Със сигурност изминава 350 километра, но защо блядоликите не покажат и камиона който носи батериите.
Руският конкурент на "Тесла" - сглобен от "Калашников" в купе от 1973 г. (видео)
palav_nik / Неутрално
Следващото оръжейно изложение - Москвич с вериги.
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