Ти, записа ли се за студент в СУ?

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Все ще се намери някой дребен досадник да ме ядоса виж повече
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Когато имаш популярност няма нужда от одобрение виж повече
Скъпи, нали знаеш, че никога не бих те излъгала. Естествено! Циментовия стълб на паркинга се блъсна в колата. виж повече
Мисля, че трябва да се смени девиза на НС. И какъв да стане. Ами например "Простотията не си знае силата". виж повече

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